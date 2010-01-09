Asus'un oyuncular için hazırladığı yeni notebook G73jh detaylandı

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Asus'un oyuncular için hazırladığı yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar R.O.G G73jh detaylandı. CES 2010 fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunulan notebook, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil mobil işlemcileri kullanıyor. H55M çipsetli anakartın yataklık ettiği sistem, kullanıcıların tercihleri veya ihtiyaçları doğrultusunda Core i5 540M, 520M, 430M veya Core i7 620M, 720QM, 820QM veya 920XM işlemcileriyle konfigüre edilebilecek. İşlemci tercihi aynı zamanda sistemin bellek kapasitesini de belirleyecek zira Asus yaptığı açıklamada Core i7 serisi mobil işlemcilerle 8GB, Core i5 serisi mobil işlemcilerle ise 4GB'a kadar DDR3 bellek konfigürasyonlarının sunulacağını belirtti.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç ekranın eşlik ettiği dizüstü bilgisayarın öne çıkan belkide en önemli özelliği sahip olduğu grafik işlem birimi. Asus endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5870 GPU'sunu R.O.G G73jh modelinde kullanıyor. AMD tarafından dünyanın en hızlı mobil GPU'su olarak tanıtılan ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan GPU, 800x paralel işlem birimiyle geliyor ve 1 TeraFLOP'un üzerinde yüksek işlem gücü sunabiliyor. Mobility Radeon HD 5870 ile yüksek çözünürlükte ve yüksek kalite ayarlarında maksimum oyun deneyimi vaat eden G73jh, depolama için farklı seçeneklere sahip olacak ancak sergilenen sisetmde Asus her ikisi de 500GB kapasiteli iki diske yer veriyor.

Diğer detayları arasında DVD/Blu-ray kombo sürücü, ses teknolojilerinde sektörün uzman isimlerinden Altec Lansing üretimi 4.1 hoparlör seti, 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, WiFi, Bluetooth ve HDMI çıkışı gibi özelliklere yer verilen sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor. 8 hücreli pil ile donatılan Asus R.O.G G73jh'nin genel tasarımında ise Amerikan Ordusu tarafından kullanılan Stealth uçaklarından etkilenildiğini de belirtmeliyiz. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak G73jh'nin Avrupa'da 1500 Avro'dan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması bekleniyor.

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