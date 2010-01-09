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Asus'un oyuncular için hazırladığı yeni notebook G73jh detaylandı

9 yıl
18,6b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un oyuncular için hazırladığı yeni notebook G73jh detaylandı
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Asus'un oyuncular için hazırladığı yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar R.O.G G73jh detaylandı. CES 2010 fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunulan notebook, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil mobil işlemcileri kullanıyor. H55M çipsetli anakartın yataklık ettiği sistem, kullanıcıların tercihleri veya ihtiyaçları doğrultusunda Core i5 540M, 520M, 430M veya Core i7 620M, 720QM, 820QM veya 920XM işlemcileriyle konfigüre edilebilecek. İşlemci tercihi aynı zamanda sistemin bellek kapasitesini de belirleyecek zira Asus yaptığı açıklamada Core i7 serisi mobil işlemcilerle 8GB, Core i5 serisi mobil işlemcilerle ise 4GB'a kadar DDR3 bellek konfigürasyonlarının sunulacağını belirtti.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç ekranın eşlik ettiği dizüstü bilgisayarın öne çıkan belkide en önemli özelliği sahip olduğu grafik işlem birimi. Asus endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5870 GPU'sunu R.O.G G73jh modelinde kullanıyor. AMD tarafından dünyanın en hızlı mobil GPU'su olarak tanıtılan ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan GPU, 800x paralel işlem birimiyle geliyor ve 1 TeraFLOP'un üzerinde yüksek işlem gücü sunabiliyor. Mobility Radeon HD 5870 ile yüksek çözünürlükte ve yüksek kalite ayarlarında maksimum oyun deneyimi vaat eden G73jh, depolama için farklı seçeneklere sahip olacak ancak sergilenen sisetmde Asus her ikisi de 500GB kapasiteli iki diske yer veriyor.

Diğer detayları arasında DVD/Blu-ray kombo sürücü, ses teknolojilerinde sektörün uzman isimlerinden Altec Lansing üretimi 4.1 hoparlör seti, 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, WiFi, Bluetooth ve HDMI çıkışı gibi özelliklere yer verilen sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor. 8 hücreli pil ile donatılan Asus R.O.G G73jh'nin genel tasarımında ise Amerikan Ordusu tarafından kullanılan Stealth uçaklarından etkilenildiğini de belirtmeliyiz. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak G73jh'nin Avrupa'da 1500 Avro'dan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması bekleniyor.

Asus'un oyuncular için hazırladığı yeni notebook G73jh detaylandı
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Asus'un oyuncular için hazırladığı yeni notebook G73jh detaylandı
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zurhuho 8 yıl
bende war aldım bes t buydan gayette guzel
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DH Misafiri 9 yıl
elimde 0 acilmamis asus 73jh bulunmakta.. Amerikadan aldim.. Bestbuy.com da 1200 dolar... Ben 2700 liraya pazarliksiz satiyorum... Adresim mehmetokudan@msn.com 1 yil global garantisi var
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DH Misafiri 9 yıl
elimde 0 acilmamis asus 73jh bulunmakta.. Amerikadan aldim.. Bestbuy.com da 1200 dolar... Ben 2700 liraya pazarliksiz satiyorum... Adresim mehmetokudan@msn.com 1 yil global garantisi var
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DH Misafiri 9 yıl
o kadar güçlü donanımı 2.5 saat beslemek için 12v 22 ah bi akü bağlamak lazım.
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muzaffer198906 9 yıl
bu notebook türkiyeye ne zaman gelir ve geldiğinde fiyatı ne olurki acaba ?
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sertacaygun 9 yıl
ASUSSSSSSSss ne de olsa... 2.5 saat pil ömrü olsa, hafif de olsa...
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deja_wu1453 9 yıl
asus bu gudusle monster da gerıde bırakıcak kı bu urunle zaten bıraktı aynı ozellıklerde monster olsaydı herhalde 25 30 bın tl cıvarında satılırdı kı bunun cok daha altında olan serısı 11 bın tl g 51 den ılerde ne yapacagı bellıydı zaten masaustu pc lere bye byeee :D
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berkaydj 9 yıl
asus birazdaha fiyatları dusururse kımse masa ustu pc almaz..
çok iyi alet
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DavutGENC 9 yıl
bu makinaya böyle bir tasarım. birtek asus yapardı sanırım.
Su gigabyte bu sektöre girsede görsek
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orhan--k 9 yıl
Donanımlar dört dörtlük olmuş birde asus malzeme kalitesine dikkat etse...
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aslanemre58 9 yıl
Donanımlar çarpıcı ama tuş takımı ve tasarım iç açıcı değil.Tuşlar çok küçük olmuş kasanın tasarımı kötü vb..
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murders 9 yıl
Monster suskun bekliyor... Sessiz ve derinden geliyor galiba yada söylediklerimizin tam tersine oda olaylara hayretle bakıo :):)
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bilalMW 9 yıl
Monster'dan cevap bekliyoruz. xD
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