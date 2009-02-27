Asus'un WVGA ekranlı cep bilgisayarı P835 resmiyet kazandı

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

(Technoportal'dan alıntıdır)

Asus'un uzun süredir üzerinde konuşulan ''Galaxy'' kod adlı cep bilgisayarı en sonunda resmiyet kazandı ve cihazın teknik detayları masa üstüne yatırıldı.

115 x 59 x 13.8 mm boyutlarında ve batarya dahil 148 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip P835, 528 MHz saat hızında Qualcomm 7201A işlemciden güç alıyor ve Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini, Glide'ın geliştirilmiş arayüzünü kullanıyor. Ayrıca bünyesinde 288 MB RAM / 256 MB ROM barındıran P835, dört band GSM ve HSUPA alt yapılarını destekliyor. HSUPA alt yapısı, teorik olarak 7.2 Mbps hıza kadar internet erişimine olanak sağlamakta.

Yeni P835'de 3.5 inç, 800x480 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş ve ekran, 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutunun ve çözünürlüğünün film ve internet kullanımı için ideal göründüğünü ifade edebiliriz. PDA'nın 4 GB kapasiteli dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla destekleyebiliyoruz. 5 megapiksel, otomatik odaklama özellikli kamera ise cihazın arkasında konumlandırılmış. Son olarak WI-FI, Bluetooth ve A-GPS gibi zengin bağlantı seçeneklerini bir araya getiren P835'in 1100 mAh'lık bataryası 350 saate varan bekleme; 6 saate varan konuşma süresi sunuyor.

Asus P835'in fiyatı ve ne zaman global pazara sürüleceği üzerindeki sis perdesi henüz kalkmadı. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

http://www.engadgetmobile.com/2009/02/27/asus-gets-official-with-p835-wvga-smartphone/