Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un WVGA ekranlı cep bilgisayarı P835 resmiyet kazandı

10 yıl
16,7b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus'un WVGA ekranlı cep bilgisayarı P835 resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

Asus'un WVGA ekranlı cep bilgisayarı P835 resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

(Technoportal'dan alıntıdır)

Asus'un uzun süredir üzerinde konuşulan ''Galaxy'' kod adlı cep bilgisayarı en sonunda resmiyet kazandı ve cihazın teknik detayları masa üstüne yatırıldı.

115 x 59 x 13.8 mm boyutlarında ve batarya dahil 148 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip P835, 528 MHz saat hızında Qualcomm 7201A işlemciden güç alıyor ve Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini, Glide'ın geliştirilmiş arayüzünü kullanıyor. Ayrıca bünyesinde 288 MB RAM / 256 MB ROM barındıran P835, dört band GSM ve HSUPA alt yapılarını destekliyor. HSUPA alt yapısı, teorik olarak 7.2 Mbps hıza kadar internet erişimine olanak sağlamakta.

Yeni P835'de 3.5 inç, 800x480 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş ve ekran, 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutunun ve çözünürlüğünün film ve internet kullanımı için ideal göründüğünü ifade edebiliriz. PDA'nın 4 GB kapasiteli dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla destekleyebiliyoruz. 5 megapiksel, otomatik odaklama özellikli kamera ise cihazın arkasında konumlandırılmış. Son olarak WI-FI, Bluetooth ve A-GPS gibi zengin bağlantı seçeneklerini bir araya getiren P835'in 1100 mAh'lık bataryası 350 saate varan bekleme; 6 saate varan konuşma süresi sunuyor.

Asus P835'in fiyatı ve ne zaman global pazara sürüleceği üzerindeki sis perdesi henüz kalkmadı. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

 


http://www.engadgetmobile.com/2009/02/27/asus-gets-official-with-p835-wvga-smartphone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hukukçu-35 10 yıl
65536 renk. :S Böyle bir cihaza küfür eder gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurkillinc 10 yıl
16m renk ekran konsa gerçekten kararınızı etkiler miydi? Çünkü ne wm 6.1 ne de yıl sonunda çıkacak olan wm 6.5, 65536 renkten fazlasını desteklemiyor. Hiç göremeyeceğinizi 16 milyon renginiz olurdu yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winnerS 10 yıl
birde 16m renk olsa tadından yenmezmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
asus bence güzel iş cıkartıyor pda da bir ilk sanısam bu kamera haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scrat22 10 yıl
ürün güzel. belki piyasaya sürene kadar üzerinde bi kaç değişiklik yaparlar. kamerası 1 numara.
ekranı ve tasarım olarak çok şık duruyor.
. Asus yapmş yapıcağını PDAnın en iyilerinden biri. Nezman çıkacağı konusunda kesin bir bilgisi olan varsa yazabilir mi ? denemek için sabırsızlanıyorumm..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkarah 10 yıl
Qualcomm 7201A işlemcisi şu anda en iyi ARM işlemci statüsündedir. : Katılmıyorum. Kullandığım HTC Touch Diamond da bu işlemciyi kullanıyor. HTC forumlarına bir bakarsan ne kadar şikayet olduğunu görürsünüz. Snapdragon (1 GHz Qualcomm ya da Marvell işlemciler çok daha başarılı bulunuyor)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 10 yıl
çirkin olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djisis 10 yıl
Qualcomm 7201A işlemcisi şu anda en iyi ARM işlemci statüsündedir. ARM işlemciler Mikroişlemciler gibi çalışmazlar. YAni işlem yaparken bir ön belleğe ihtiyaç duymazlar. Al işle çıkar mantığıyla çalışıyor. Yani hiçbir döngü olmaz. Mikroişlemciler ise önbelleğe ihtiyaç duyduğundan en az 3 döngüde bir işlem yapabilir. Yanlış bir kanıya varmayın arkadaşlar. Asus ise şu anda HTC'nin Touch Pro modeline benzetmiş. Ama Qualcomm işlemci kullandığı için Xcale ve Samsung işlemci kullanan modellere göre çok çok hızlı olacaktır. Omnia kullanmış biri olarak Samsung 624MhZ işlemcinin ne kadar hantal bir işlemci olduğunu görmüş oldum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hece 10 yıl
Qualcomm 7201A'nın Xscale ve Samsung işlemcilere göre çok çok hızlı olacağı konusunda yanıldığını düşünüyorum. qualcomm'un 528 mhz'li bu işlemcisi malesef yeterince hızlı bir bir işlemci değil ve kendisinden bekleneneni veremiyor. daha önce kullanmış olduğum i-mate 8150'de intel 520 mhz işlemci vardı ve aralarında öyle ciddi bir hız farkı yok. asus p565'in 800 mhz işlemcisi ya da toshiba'nın yeni modelinde kullanacağı 1 ghz işlemcisi belki daha tatmin edici sonuçlar verecektir. ancak onlarında ciddi anlamda batarya süresi problemleri olacak gibi görünüyor.

yeni çıkan pek çok cihazda hala bu işlemcinin kullanılması çok anlamsız. özellikle internet browser, navigasyon, office programlarının 480x800 gibi çözünürlerde çok daha verimli kullanılmabilmesi ve bir pda'dan gerçek anlamda verim alabilmek için yeni nesil pda'larda çok daha hızlı işlemcilere geçilmesi ve ciddi anlamda iş yapan grafik çiplerine yer verilmesi gerekiyor.


Orjinalden alıntı: djisis

Qualcomm 7201A işlemcisi şu anda en iyi ARM işlemci statüsündedir. ARM işlemciler Mikroişlemciler gibi çalışmazlar. YAni işlem yaparken bir ön belleğe ihtiyaç duymazlar. Al işle çıkar mantığıyla çalışıyor. Yani hiçbir döngü olmaz. Mikroişlemciler ise önbelleğe ihtiyaç duyduğundan en az 3 döngüde bir işlem yapabilir. Yanlış bir kanıya varmayın arkadaşlar. Asus ise şu anda HTC'nin Touch Pro modeline benzetmiş. Ama Qualcomm işlemci kullandığı için Xcale ve Samsung işlemci kullanan modellere göre çok çok hızlı olacaktır. Omnia kullanmış biri olarak Samsung 624MhZ işlemcinin ne kadar hantal bir işlemci olduğunu görmüş oldum...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
asusa bak neler yapıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
tek sorun sanırım asus olması :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 10 yıl
yetersiz pil.yetersiz işlemci.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bg13 10 yıl
Gerçekten yapmış adamlar...ilk defa bi pda cihazda 5megapiksel kamera görüyorum heralde
528 mhz de yeterli
WVGA
ama a-gps
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hobbs 10 yıl
Donanımsal olarak kağıt üzerinde oldukça başarılı bir cihaz olarak görünüyor, umarım donanımsal içerikteki gelişkin durum yazılımsal açıdan da gerek performans gerekse stabilite anlamında mevcuttur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tazymazy35 10 yıl
Orjinalden alıntı: bg13

Gerçekten yapmış adamlar...ilk defa bi pda cihazda 5megapiksel kamera görüyorum heralde
528 mhz de yeterli
WVGA
ama a-gps




Win li cihazlarda samsung Omnia 5mp outo focus lu ve led flash lı.........624 mhz işlemci.3.2 wqvga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16697 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl The House Of The Dead: Overkill inceleme videosu 10 yıl DH Özel: EkoSolar güneş panelleri ve LED aydınlatma 10 yıl DH Özel: Gün ışığı ile aydınlatma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim