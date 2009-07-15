Asus'un yeni ekran kartı ROG Matrix 285 detaylandı

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Bir süre önce Matrix serisi altında özel tasarımlı ve yüksek performans odaklı ekran kartları hazırlamaya başlayan Asus, ilk defa geçtiğimiz ay içerisinde Taipei, Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 fuarında sergilediği ROG Matrix GeForce GTX 285 modeline yönelik detayları açıkladı. Hem tasarım özellikleri hem de teknik detaylarıyla öne çıkan GeForce GTX 285 tabanlı yeni model, performans ve hız aşırtma başarımıyla kendi segmentinin öne çıkan modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR3 bellek kapasitesine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 662MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapan yeni model destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. DirectX 10.0 uyumlu olan yeni model aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ROG Matrix GeForce GTX 285 üzerinde özel bir soğutucu bulunuyor. PWM kontrollü fan ile donatılan soğutucuda ısı borusu miktarının ısı borusu takviyesi ve diğer geliştirilen detaylar sayesinde %12 daha fazla ısı dağıtma yeteneği sağlandığı açıklandı. Super Hybrid motoru ile karta ait özellikler otomatik olarak ayarlanıp takip edilebiliyor. Super Hybrid motoru ile performansın otomatik olarak %14 arttırılabildiği yeni ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Kartı limitlerinde kullanmak isteyenler için kutu içeriğine ince ayar uygulaması iTracker 2'nin de ekleneceği ROG Matrix 285 modelinin yakında satışa sunulması bekleniyor.