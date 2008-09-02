ATi Radeon HD 4670'in test sonuçları yayınlanmaya başladı

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AMD-ATi, RV770 gpu'sunun kullanıldığı Radeon HD 4800 serisinden sonra giriş ve orta segmentleri için RV710 ve RV730 gpu'sunun kullanılacağı Radeon HD 4500 ve HD 4600 modellerini de önümüzdeki günlerde kullanıma sunacak. Özellikle Radeon HD 4600 serisinin tepe modeli olması Radeon HD 4670 modeli hem fiyat hemde sunacağı performans ile dikkat çekici olabilir. Zira AMD yaptığı resmi açıklamalarda özellikle oyun testleri söz konusu olduğunda HD 4670'in yüksek detay ayarlarında HD 3850'den daha yüksek performans sunacağını sık sık dile getirmişti. ATi Radeon HD 4670 için test sonuçları ise gelmeye başladı. Çin merkezli IT168 sitesi RV730 tabanlı Radeon HD 4650 ve 4670 modellerini test etme fırsatı yakaladı. Test sonuçlarına göre HD 4670, Radoen HD 3850 modeline oldukça yakın performans sergiliyor. Tabi bu noktada HD 4670 modelinin orta segment için hazırlandığı, HD 3850 modelinin ise döneminde ATi'nin iki numaralı (çift grafik işlemcili HD 3870 X2'nin pozisyonu ayrı) oyuncusu olduğunu unutmamakta da fayda var. 55nm RV730 gpu'sunu kullanan kartlarda HD 4650'nin grafik işlem birimi 600MHz'de, HD 4670'in grafik işlem birimi ise 750MHz'de görev yapacak. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olacak kartların bellek sat hızları ise HD 4650 için 700MHz ve 4670 modeli içinse 1000MHz olacak. Tabi bu hızların efektif değerler olmadığını da belirtelim. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumlu ekran kartlarının özellikle AA ve AF performansı açısından segmentinde iddialı olması bekleniyor. UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen orta segment çözümlerin fiyat anlamında da rekabetçi olması bekleniyor. OLMası muhtemel Türkiye fiyatlarını da yakında sizler ile paylaşacağız.