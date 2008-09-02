Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 4670'in test sonuçları yayınlanmaya başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
40,3b
1
70
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD-ATi, RV770 gpu'sunun kullanıldığı Radeon HD 4800 serisinden sonra giriş ve orta segmentleri için RV710 ve RV730 gpu'sunun kullanılacağı Radeon HD 4500 ve HD 4600 modellerini de önümüzdeki günlerde kullanıma sunacak. Özellikle Radeon HD 4600 serisinin tepe modeli olması Radeon HD 4670 modeli hem fiyat hemde sunacağı performans ile dikkat çekici olabilir. Zira AMD yaptığı resmi açıklamalarda özellikle oyun testleri söz konusu olduğunda HD 4670'in yüksek detay ayarlarında HD 3850'den daha yüksek performans sunacağını sık sık dile getirmişti. ATi Radeon HD 4670 için test sonuçları ise gelmeye başladı. Çin merkezli IT168 sitesi RV730 tabanlı Radeon HD 4650 ve 4670 modellerini test etme fırsatı yakaladı. Test sonuçlarına göre HD 4670, Radoen HD 3850 modeline oldukça yakın performans sergiliyor. Tabi bu noktada HD 4670 modelinin orta segment için hazırlandığı, HD 3850 modelinin ise döneminde ATi'nin iki numaralı (çift grafik işlemcili HD 3870 X2'nin pozisyonu ayrı) oyuncusu olduğunu unutmamakta da fayda var. 55nm RV730 gpu'sunu kullanan kartlarda HD 4650'nin grafik işlem birimi 600MHz'de, HD 4670'in grafik işlem birimi ise 750MHz'de görev yapacak. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olacak kartların bellek sat hızları ise HD 4650 için 700MHz ve 4670 modeli içinse 1000MHz olacak. Tabi bu hızların efektif değerler olmadığını da belirtelim. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumlu ekran kartlarının özellikle AA ve AF performansı açısından segmentinde iddialı olması bekleniyor. UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen orta segment çözümlerin fiyat anlamında da rekabetçi olması bekleniyor. OLMası muhtemel Türkiye fiyatlarını da yakında sizler ile paylaşacağız.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hellmare 11 yıl
Eh idare eder seviyede!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 11 yıl
Eğer sonuçlar doğruysa tam tahmin ettiğim gibi bir kart olacak. Malum, 128 bit bellek veriyolu...


AA+AF hakkında bir bilgi verilmemiş. Sanırım filtreler açık değil. Eğer filtreler açılırsa işler biraz daha kötüye gidecek gibi.

Tabi bu yorumu daha önce yapılan "9600gt'ye yakın performans verecek" haberlerine karşılık olarak yapıyorum. Fiyatı 80$ ile 90$ arası değişir ki, fiyatına göre güzel bir kart olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kudretx 11 yıl
128 BİT HE ATİ SEN GEÇ O İŞLERİ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hiper-Nova 11 yıl
128 bit kullanılmasından doalyı geçememiş 3850'yi. Aslında bu kart 9550 ve 9500'e yanıt vermek için hazırlanmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 11 yıl
arkadaşlar technolabs da gördüm aynı site aynı zamanda crysis testlerini ve diğer oyunların testlerinide yayınlamış fx57 bence bütün testleri koysan daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saidakkas 11 yıl
Ben muteber bulmadım bu siteyi henüz. Çin sitelerinin kimisi sıkma haber yaptığı gibi, başka sitelerin haberlerini de kendisininki gibi damgalayıp sunduğu oluyor. Çakma IT sitesinden beklenti ne olacak ki zaten? Çinlilerin ödün-çalmadığı- bir bu alan kalmıştı. Kopyalaya kopyalaya bitiremediler dünyayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 11 yıl
eğer piyasaya ucuz girerse alınabilir bir kart bana göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 11 yıl
yaw 60 $ kartan ne bekliyorsunuz anlamadım
gayet güzel sonuc fiyatına göre

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 11 yıl
bechde 3850 Daha iyi Görünüyor..Fakat Oyunlarda nasıldır Bilemiyecem..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilyus 11 yıl
3850 yakalayamamiş yakladig hatta geçecegi söyleniyodu ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
40296 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, performans ve test
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl MAGICOOL DIY sıvı soğutma sistemi video inceleme 11 yıl Synology DS207+ Ağ depolama sunucusu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim