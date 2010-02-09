ATi Radeon HD 5570 çıktı

Geçtiğimiz hafta içerisinde ATi Radeon HD 5450 modelini 50$ seviyesinden lanse ederek endüstrinin fiyat anlamında alınabilirliği en yüksek DirectX 11 çözümünü pazara süren AMD, maliyet odaklı çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Nvidia'nın olmadığı pazarda agresif bir tutum sergileyen ve ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam eden AMD, bugün itibariyle Radeon HD 5570 modelini pazara sürüyor. ATi Radeon HD 5450 ve 5670 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak üzere hazırlanan ATi Radeon HD 5570, performans değerleri ve düşük profilli yapısı ile oturma odaları için hazırlanan medya bilgisayarlarında sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Gelin şimdi hep birlikte DirectX 11 destekli yeni modelin teknik detaylarını masaya yatıralım.
ATi Radeon HD 5570 hemen altında yer alan HD 5450 modeline kıyasla ciddi farklılıklar içeriyor zira aynı seri kapsamında yer alıyor gibi görünmese de ATi Radeon HD 5670 modeline güç veren Redwood grafik yongasının Pro uzantılı alternatif varyasyonunu kullanıyor. Yüksek satış başarısı beklenen DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5570, 400x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu ile geliyor. Paralel işlemci sayısı açısından Radeon HD 4670 modelinin önünde yer alan DirectX 11 destekli yeni model, 20x doku ünitesi (Radeon HD 4670'te 32x) ve 8x ROP birimine sahip. 107mm2 zar alanına ve 627 milyon transistöre sahip grafik yongasıyla Radeon HD 5670 ile benzer bir profil çizen Radeon HD 5570, genel olarak üç temel noktada HD 5670'den ayrılıyor.
ATi Radeon HD 5570'i üst model Radeon HD 5670'ten ayıran belkide en büyük fark bellek bant genişliğiyle ilgili. 4000MHz'de çalışan GDDR5 bellek teknolojisine sahip Radeon HD 5670 modelinden farklı olarak Radeon HD 5570'te, 1800MHz'de çalışan DDR3 bellek yongalarına yer verildiğini görüyoruz. Çalışma frekansına bağlı olarak ATi Radeon HD 5570, Radeon HD 5670'in sunduğu bant genişliğinin sadecew %45'ini karşılabiliyor. İki model arasında ikinci farkın grafik işlemci hızlarında olduğunu görüyoruz. 775MHz'de çalışan üst modelden farklı olarak Radeon HD 5570, 650MHz GPU hızıyla geliyor ve açıklanan bilgilere göre işlemci gücü, render ve doku performansı açısından Radeon HD 5670'in %83'ünü karşılayabildiği belirtiliyor.
ATi Radeon HD 5570'ün üçüncü farkı ise düşük profilli yapıda olması. Kompakt boyutlarıyla standart sistemlerden mini-bilgisayarlara kadar geniş bir kullanım yelpazesi çizen Radeon HD 5570 ile AMD, resmi olarak düşük profilli tek bir modelin (HD 4350) olduğu HD 4000 serisinden farklı olarak DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisine ikinci modeli kazandırmış oldu. Isıl güç tasarımı 42.7 Watt olarak açıklanan ekran kartı, Radeon HD 5000 serisinin karakteristik özelliklerini de bünyesinde taşıyor. Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan Radeon HD 5570, 1920 x 1080p çözünürlüğündeki videoların oynatım yükünün çok büyük bir kısmını üzerine alarak merkezi işlem biriminin rahatlamasını sağlayabiliyor.
Çoklu ekran kartı kurulumları için Eyefinity teknolojisini destekleyen ATi Radeon HD 5570'de görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. Yapılan açıklamalara bakılırsa ATi Radeon HD 5570 modeliyle AMD'nin hedef aldığı Nvidia çözümünün GeForce GT220 olduğu belirtiliyor ancak benzer fiyat seviyesinde GeForce GT240 bulunabileceğine de dikkat çekiliyor. Başta Galaxy olmak üzere bazı firmalar tarafından GeForce 9800GT ve GeForce GTS 250 için düşük profilli bazı özel tasarımlar hazırlanmış olmasına rağmen global yaygınlık başta olmak üzere güç tüketimi, maliyet ve DirectX 11 desteği gibi detayların da katkısıyla, düşük profilli ekran kartı segmentinin en güçlü çözümlerinden birisi olacak gibi görünüyor ATi HD 5570.
ATi Radeon HD 5570 yurt dışında 80$-85$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
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bir kere kart 5570 kendi serisinde orta giriş sınıfı sayılan bir kart;
performans açısından 4650 gddr3 modellerle ile 4670 gddr3 model arasında bir yere tekabül geliyor.
ama eğer tmu sayısı 20 değil 32 olsaydı 4670 den daha başarılı bir kart olabilirdi;
ancak arkadaşlar kartı düşünürken değerlendirirken hep akıllarında full hd 1920*1080 çözünürlükde full grafik ayarlarda oyun performansını kafaya takıyorlar.,
ALLAH aşkına söyleyin bana ;
Türkiyede kaç kişinin evinde full hd pc monitörü var? ;
ben söyleyeyim ; Türkiyedeki pc kullanıcıların %40 ı hala 1280*1024 çözünürlüklü monitör kullanıyor ; geri kalan %60 ın içinde full hd kullanıcı sayısı %10 civarlarıdır.
full hd monitöre oyun için 300-400 tl kusur vermek doğru bir şey mi sizce ?
zaten adam eğer tüm oyunları full hd oynamak istiyorum full hd ayarlarda oynamak istiyorum diyorsa o kişi bu kartın yanından bile geçmez ; gider kendine 6850-6950-gtx570-560-580 tarzında ekran kartı alır.
ama bu kart güncel oyunların çoğunu full hd çözünürlükde full ayarlarda i7 core 3.60 gulf stream 2 gibi bir işlemciyle rahat oynatır ki adam aynı işlemciyle gddr3 lü hd 4650 ile güncel oyunların çoğunu full hd rahat oynatıyorsa ;
demekki sözün bittiği yerdeyiz.
bazen insanların kendi evinde full hd monitör ve çok güçlü ekran kartı var diye başkasının kullandığı kartı küçük görmesi ; başkasına tepeden bakmasına uyuz oluyorum.
yorum yaparken lütfen insanların kalbini kırmadan yorum yapınız ;ve lütfen gösteriş budalası olmayınız.
adamın biri zaten oyun oynamam derse sadece full hd video seyredeceğim derse bir ati amd 4350 bile bu iş için yeterlidir. (eski seri 3xxx-2xxx serisinden full hd video seyretmek için bile olsa uzak durunuz ; uvd versiyonu eskidir ve level 4.1 hd videolara kadar destek var ; level 5.0 - 5.1 hd videoları dxva ile hızlandıramazsınız.yük işlemciye biner.)
ben şahsen his 4650 agp kullanıyorum ve p4 3ghz ht işlemciye sahibim ; ben bile full hd görüntüleri dxva ile rahat seyrediyorsam ; full hd bluray film rahat seyredebileceksem düşünün bir kere . (birde bluray rw aldımmı gel keyfime gel)
şimdi aynı kartın his 4670 agpsi exa da satılıyor; vatandada görmüştüm;
bu kartlar ; eski sistemi olanlar ; p4 2 ghz bile kullananlar için full hd video seyredimi ; gpu tabanlı video convert işlemleri ; gpu tabanlı şifre kırma işlemleri vb için tam bir nimet....... 4650-4670 gpuları uvd 2.2 yi destekler ; ati amd 5xxx serisindeki aynı uvd birimine sahiplerdir. yani güncel sayılan bir donanımsal hızlandırma teknolojisine sahiplerdir.
en son 6xxx serisi ile uvd 3.0 çıktı ; uvd 2.2 ile bariz farkları ; 3d hd hızlandırma desteği ve bir kaç tane iyileştirmeden başka farkı bulunmamakta...
zaten adam 3d hd hızlandırmalı olsun ve 3d hd filmleri seyrederim diyorsa ; adama yada bayana hd 6450 bile yeterlidir..........
sözün bittiği yerdeyiz artık.
casper konusuna gelince yasaya göre bir markayla dalga geçmek suçtur ; eğer casper yönetim kurulundan biri bu yazıları görürse başınız büyük derde girer.
casperın ürünlerinde kalitesiz ekran kartı gördüğünüzde şöyle diyebilirsiniz ;
her şey güzel hoşda ama bu kadar iyi donanım arasında o ekran kartı sırıtıyor vb diyebilirsiniz ; bu suç olmaz ..... yada casper gibi bir firmaya yakıştıramadım diyebilirsiniz ;
ama her giriş seviyesi modeli görünce insanların aklına genellikle full hd oyun muhabbeti geldiğinden nedense casper firması ile insanlar dalga geçiyorlar.
ben geçen günlerde casper firmasına attığım mailde laptoplarınıza lafım yok dedim ; gerçektende laptopları bir çok yabancı markaya göre daha ucuz ve daha iyi donanım sunuyor. aynı donanıma sahip sony gibi markalar 3000 tlden satılırken casperda fiyat 1400-1500 tl civarları olmakda.
sonra yazıma devam ederek onlara ; iyi hoş güzel masa üstü sistemleriniz fena değil ama lütfen bir daha sistem satarken içindeki ekran kartı minimum ;
gtx 540 - 6670 düzeyinde olsun dedim ; yada 5750-5770 -5650 nin gddr3 modelleri vs vs ; ve sakın gdd2 modellerini kullanmayınız ; kullandığınız ekran kartı modeli paylaşımlı olmasın ; en az 1gb hafızaya sahip olsun ve en az 128 bit olsun dedim ; gddr3 olsun hatta mümkünse gddr5 olsun tarzında onlara mail attım.
ve masüstü pc politikanızda bence artık değişikliğe gidin dedim ; siz Türk markasısınız ; ve Türkiye temsil ediyorsunuz ;yabancı markalarla yarışabilmek için ürünlerin ucuz ama kalteli olması lazımdır.
gerçektende sözün bittiği yerdeyiz .......
hey Forum halkı ;yöneticileri sözün bittiği yerdeyiz artık.
fuzuli işler Müdürü kamil sel
(yakında öyle bir Müdürlük açılacakda ; maaşıda 7000 tl (yedibin tl) olacakmış. ))
bu bilgisayar oyun pc sı olarak kullanılabılırmı ??
Hangi program icin konusuyoruz GOM player? IE?
Andromedada oyle olabilir ama Samanyolunda isler boyle degil ne yazik ki
Bu kartin bir amaci var ve onun icin guzel bir kart PCB nin boyunun kisa olmasi HDMI cikisi bu karti HTPC ler icin ideal yapiyor. Sikayet edenler boyle kartlarin harika oyun karti diye kakalanmasindan sikayetci olmus haklilarda. FX serisi ciktiginda butun kolpa bilgisayarcilar oyun icin ekran karti istediginizde 128 MB FX 5200 tavsiye ediyorlardi hala da devam ediyor bu cahillik. Onune gecmeninde bir yolu yok acikcasi. Nufusunun tumune temizlik egitimi , okuma yazma ogretilememis bir ulkede ekran karti alisveris bilinci olusturulma fikri komik.
süper sonik oyuncu bilgisayarları için bulunmaz nimet
Millette enayi zaten bu kartı alacagına 400 ytl verip üst modelleri alıyorlar.
+1000
Orada olumlu yorumların fazlalığının nedeni zaten bu
fiyata birde özelliklere bakın HD5670'in
1gb 64bit gddr5 247tl
hepsiburada.com/...
512mb 128bit gddr5 196tl
hepsiburada.com/...
bakalım daha neler göreceğiz. her zaman derim amaç para kazanmak. o nedenle kişiye özel değil yapılanlar, genele vede kara göre hareket edilir. ürüteci firmaların taktiği o nedenle biz tüketicilerin üretici firmaların elinden çok çekeceği var.almasan bir dert alsan bir dert.