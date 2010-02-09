ATi Radeon HD 5570 çıktı

Geçtiğimiz hafta içerisinde ATi Radeon HD 5450 modelini 50$ seviyesinden lanse ederek endüstrinin fiyat anlamında alınabilirliği en yüksek DirectX 11 çözümünü pazara süren AMD, maliyet odaklı çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Nvidia'nın olmadığı pazarda agresif bir tutum sergileyen ve ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam eden AMD, bugün itibariyle Radeon HD 5570 modelini pazara sürüyor. ATi Radeon HD 5450 ve 5670 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak üzere hazırlanan ATi Radeon HD 5570, performans değerleri ve düşük profilli yapısı ile oturma odaları için hazırlanan medya bilgisayarlarında sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Gelin şimdi hep birlikte DirectX 11 destekli yeni modelin teknik detaylarını masaya yatıralım.

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ATi Radeon HD 5570 hemen altında yer alan HD 5450 modeline kıyasla ciddi farklılıklar içeriyor zira aynı seri kapsamında yer alıyor gibi görünmese de ATi Radeon HD 5670 modeline güç veren Redwood grafik yongasının Pro uzantılı alternatif varyasyonunu kullanıyor. Yüksek satış başarısı beklenen DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5570, 400x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu ile geliyor. Paralel işlemci sayısı açısından Radeon HD 4670 modelinin önünde yer alan DirectX 11 destekli yeni model, 20x doku ünitesi (Radeon HD 4670'te 32x) ve 8x ROP birimine sahip. 107mm2 zar alanına ve 627 milyon transistöre sahip grafik yongasıyla Radeon HD 5670 ile benzer bir profil çizen Radeon HD 5570, genel olarak üç temel noktada HD 5670'den ayrılıyor.

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ATi Radeon HD 5570'i üst model Radeon HD 5670'ten ayıran belkide en büyük fark bellek bant genişliğiyle ilgili. 4000MHz'de çalışan GDDR5 bellek teknolojisine sahip Radeon HD 5670 modelinden farklı olarak Radeon HD 5570'te, 1800MHz'de çalışan DDR3 bellek yongalarına yer verildiğini görüyoruz. Çalışma frekansına bağlı olarak ATi Radeon HD 5570, Radeon HD 5670'in sunduğu bant genişliğinin sadecew %45'ini karşılabiliyor. İki model arasında ikinci farkın grafik işlemci hızlarında olduğunu görüyoruz. 775MHz'de çalışan üst modelden farklı olarak Radeon HD 5570, 650MHz GPU hızıyla geliyor ve açıklanan bilgilere göre işlemci gücü, render ve doku performansı açısından Radeon HD 5670'in %83'ünü karşılayabildiği belirtiliyor.

ATi Radeon HD 5570'ün üçüncü farkı ise düşük profilli yapıda olması. Kompakt boyutlarıyla standart sistemlerden mini-bilgisayarlara kadar geniş bir kullanım yelpazesi çizen Radeon HD 5570 ile AMD, resmi olarak düşük profilli tek bir modelin (HD 4350) olduğu HD 4000 serisinden farklı olarak DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisine ikinci modeli kazandırmış oldu. Isıl güç tasarımı 42.7 Watt olarak açıklanan ekran kartı, Radeon HD 5000 serisinin karakteristik özelliklerini de bünyesinde taşıyor. Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan Radeon HD 5570, 1920 x 1080p çözünürlüğündeki videoların oynatım yükünün çok büyük bir kısmını üzerine alarak merkezi işlem biriminin rahatlamasını sağlayabiliyor.

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Çoklu ekran kartı kurulumları için Eyefinity teknolojisini destekleyen ATi Radeon HD 5570'de görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. Yapılan açıklamalara bakılırsa ATi Radeon HD 5570 modeliyle AMD'nin hedef aldığı Nvidia çözümünün GeForce GT220 olduğu belirtiliyor ancak benzer fiyat seviyesinde GeForce GT240 bulunabileceğine de dikkat çekiliyor. Başta Galaxy olmak üzere bazı firmalar tarafından GeForce 9800GT ve GeForce GTS 250 için düşük profilli bazı özel tasarımlar hazırlanmış olmasına rağmen global yaygınlık başta olmak üzere güç tüketimi, maliyet ve DirectX 11 desteği gibi detayların da katkısıyla, düşük profilli ekran kartı segmentinin en güçlü çözümlerinden birisi olacak gibi görünüyor ATi HD 5570.

ATi Radeon HD 5570 yurt dışında 80$-85$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.