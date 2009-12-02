ATi Radeon HD 5670 gün ışığına çıktı

Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini gezegenin en hızlı ekran kartı olarak pazara sunan AMD-ATi'nin yeni model çalışmaları devam ediyor. 110$ seviyesindeki Radeon HD 5750'den 600$ seviyesindeki Radeon HD 5970 modeline kadar orta ve üst segmente yönelik beş yeni modelle pazarda olan AMD-ATi, yeni yılın ilk günleriyle birlikte DirectX 11 destekli 12 yeni grafik yongasını pazara sunmayı planlıyor. Orta ve üst segmente yönelik modellerini güncelleyen firma, Radeon HD 5400 ve Radeon HD 5600 serisi ile giriş ve maliyet odaklı ürün gamını yenilemeyi ve rakibi Nvidia'dan önce ilk nesil DirectX 11 gamını tamamlamayı amaçlıyor. Firmanın 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarıyla birlikte lanse etmeye hazırlandığı Radeon HD 5600 serisinin ilk temsilcisi gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod adlı yeni GPU'nun güç verdiği Radeon HD 5670 kameralara yakalanırken, teknik özellikleri de netleşmeye başladı.

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128-bit bellek veri yolu desteği, 16x ROP birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi teknik detaylarla Radeon HD 5700 serisine benzer özelliklere sahip olan Radeon HD 5670'nin en büyük farklılığı paralel işlemci sayısında gizli. Zira gün ışığına çıkan ilk bilgilere ve GPU-Z ekran görüntüsüne göre, Radeon HD 5670 400x paralel işlem birimiyle gelecek. 720x paralel işlem birimiyle gelen Radeon HD 5750 ve 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5770 ile kıyaslandığında SIMD motorunda %50 kısıntıya gidilen Radeon HD 5670, referans tasarım için 775MHz GPU ve 4000MHz bellek hızları ve bahsi geçen frekans değerleri için 64GB/sn bellek bant genişliği ile gelecek gibi görünüyor. Kompakt bir yapıya ve sade bir baskılı devre tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanırken, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p çözünürlüğünüdeki yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunacak.

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Detayları beliren örnek modelde görüntü aktarımı için DVI ve HDMI ile birlikte D-Sub konnektörlerine yer verilirken, üreticiler tarafından özelleştirilen çözümlerde DisplayPort konnektörünün yer alabileceği de bildiriliyor. Radeon HD 5700 ve Radeon HD 5800 serisinden farklı olarak Siyah yerine Kırmızı renkli baskılı devre kullanan ekran kartında ekstra güç konnektörü ise bulunmuyor. Radeon HD 5700 serisini 110$'dan başlayan fiyatlarla pazara sunan AMD-ATi'nin Radeon HD 5600 serisini ise 90$ civarı bir fiyatlandırma ile Nvidia'nın GeForce GT240 çözümüne karşı konumlandırılması beklenebilir. Tabii aynı fiyat gamı için AMD-ATi'nin Radeon HD 4730, Radeon HD 4770 ve Radeon HD 4850 gibi seçeneklere de sahip olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Peki Radeon HD 5670 performans noktasında neler vaat ediyor? Görselleri ve teknik özellikleriyle beliren yeni modelin yerini alacağı Radeon HD 4670 ile karşılaştırmalı bazı test sonuçları da yayımlandı.

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Intel Core i5 750 @ 2.66 GHz işlemci, Gigabyte P55M-UD2 anakart ve OCZ'nin 1333MHz'de çalışan 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek kitini kullanılarak yapılan erken test sonuçlarına göre, Street Fighter 4 (1600 x 1200, no AA, 16x AF) baz alındığında DirectX 11 destekli Radeon HD 5670 modelinin 10,473 puan ve 95.35 ortalama kare/sn değerine imza attığı, yerini alacağı Radeon HD 4670 modelinin ise aynı detay ayarlarında 8,559 puan ve ortalama 65.35 kare/sn değeri elde ettiği belirtildi. Unigine Heaven Demo v1.0 DirectX 10 (SM 4.0) ile 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde ise Radeon HD 5670'in (2.53GHz) 859 puan ve 34.1 kare/sn sonucuna, Radeon HD 4670 modelinin ise 2.66GHz işlemci frekansıyla 699 puan ve 27.8 kare/sn sonucuna imza attığı belirtildi. En azından mevcut testlere göre 320x paralel işlemcili Radeon HD 4670'ten fark edilir derecede daha hızlı olan Radeon HD 5670'in 7 Ocak'ta lanse edilmesi bekleniyor.