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ATi Radeon HD 5670 gün ışığına çıktı

Ocak ayında gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında Radeon HD 5600 serisini duyurmaya hazırlanan AMD'nin HD 5670 modeli göründü.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini gezegenin en hızlı ekran kartı olarak pazara sunan AMD-ATi'nin yeni model çalışmaları devam ediyor. 110$ seviyesindeki Radeon HD 5750'den 600$ seviyesindeki Radeon HD 5970 modeline kadar orta ve üst segmente yönelik beş yeni modelle pazarda olan AMD-ATi, yeni yılın ilk günleriyle birlikte DirectX 11 destekli 12 yeni grafik yongasını pazara sunmayı planlıyor. Orta ve üst segmente yönelik modellerini güncelleyen firma, Radeon HD 5400 ve Radeon HD 5600 serisi ile giriş ve maliyet odaklı ürün gamını yenilemeyi ve rakibi Nvidia'dan önce ilk nesil DirectX 11 gamını tamamlamayı amaçlıyor. Firmanın 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarıyla birlikte lanse etmeye hazırlandığı Radeon HD 5600 serisinin ilk temsilcisi gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod adlı yeni GPU'nun güç verdiği Radeon HD 5670 kameralara yakalanırken, teknik özellikleri de netleşmeye başladı.

ATi Radeon HD 5670 gün ışığına çıktı
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128-bit bellek veri yolu desteği, 16x ROP birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi teknik detaylarla Radeon HD 5700 serisine benzer özelliklere sahip olan Radeon HD 5670'nin en büyük farklılığı paralel işlemci sayısında gizli. Zira gün ışığına çıkan ilk bilgilere ve GPU-Z ekran görüntüsüne göre, Radeon HD 5670 400x paralel işlem birimiyle gelecek. 720x paralel işlem birimiyle gelen Radeon HD 5750 ve 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5770 ile kıyaslandığında SIMD motorunda %50 kısıntıya gidilen Radeon HD 5670, referans tasarım için 775MHz GPU ve 4000MHz bellek hızları ve bahsi geçen frekans değerleri için 64GB/sn bellek bant genişliği ile gelecek gibi görünüyor. Kompakt bir yapıya ve sade bir baskılı devre tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanırken, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p çözünürlüğünüdeki yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunacak.

ATi Radeon HD 5670 gün ışığına çıktı
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Detayları beliren örnek modelde görüntü aktarımı için DVI ve HDMI ile birlikte D-Sub konnektörlerine yer verilirken, üreticiler tarafından özelleştirilen çözümlerde DisplayPort konnektörünün yer alabileceği de bildiriliyor. Radeon HD 5700 ve Radeon HD 5800 serisinden farklı olarak Siyah yerine Kırmızı renkli baskılı devre kullanan ekran kartında ekstra güç konnektörü ise bulunmuyor. Radeon HD 5700 serisini 110$'dan başlayan fiyatlarla pazara sunan AMD-ATi'nin Radeon HD 5600 serisini ise 90$ civarı bir fiyatlandırma ile Nvidia'nın GeForce GT240 çözümüne karşı konumlandırılması beklenebilir. Tabii aynı fiyat gamı için AMD-ATi'nin Radeon HD 4730, Radeon HD 4770 ve Radeon HD 4850 gibi seçeneklere de sahip olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Peki Radeon HD 5670 performans noktasında neler vaat ediyor? Görselleri ve teknik özellikleriyle beliren yeni modelin yerini alacağı Radeon HD 4670 ile karşılaştırmalı bazı test sonuçları da yayımlandı.

ATi Radeon HD 5670 gün ışığına çıktı
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Intel Core i5 750 @ 2.66 GHz işlemci, Gigabyte P55M-UD2 anakart ve OCZ'nin 1333MHz'de çalışan 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek kitini kullanılarak yapılan erken test sonuçlarına göre, Street Fighter 4 (1600 x 1200, no AA, 16x AF) baz alındığında DirectX 11 destekli Radeon HD 5670 modelinin 10,473 puan ve 95.35 ortalama kare/sn değerine imza attığı, yerini alacağı Radeon HD 4670 modelinin ise aynı detay ayarlarında 8,559 puan ve ortalama 65.35 kare/sn değeri elde ettiği belirtildi. Unigine Heaven Demo v1.0 DirectX 10 (SM 4.0) ile 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde ise Radeon HD 5670'in (2.53GHz) 859 puan ve 34.1 kare/sn sonucuna, Radeon HD 4670 modelinin ise 2.66GHz işlemci frekansıyla 699 puan ve 27.8 kare/sn sonucuna imza attığı belirtildi. En azından mevcut testlere göre 320x paralel işlemcili Radeon HD 4670'ten fark edilir derecede daha hızlı olan Radeon HD 5670'in 7 Ocak'ta lanse edilmesi bekleniyor.


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snakessss 9 yıl
fiyatı umarım türkiye şartlarında 100 doları geçmez
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kuu1x 9 yıl
Benim gibi yeni oyunları sevmeyenler için iyidir yahu, yazın alacağım sistemi.Yaza kadar neler çıkacak daha bakalım
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redbloodedman 9 yıl
monitörü fullhd olanlar 512 mb kartlara bakmasınlar. Yeni çıkan 22 23 24" ler hep fullhd çözünürlükte. Artık 1 gb dan aşağısı kurtarmıyor oyunlarda :( Kartınız ne kadar güçlü olursa olsun. Kimse bana bant genişliği, pararel işlemci, işlemci hızı, ram hızı falan demesin. Ram miktarı olmayınca işler yürümüyo. Ram e önem vermezdim eskiden. Monitörü değiştirince anladım :))
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Statistik 9 yıl
1280x1024 ve altı cozunurluklerde oynayanlar ıcın cok gerekli bır kart bence
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Travis Touchdown 9 yıl

redbloodedman

monitörü fullhd olanlar 512 mb kartlara bakmasınlar. Yeni çıkan 22 23 24" ler hep fullhd çözünürlükte. Artık 1 gb dan aşağısı kurtarmıyor oyunlarda :( Kartınız ne kadar güçlü olursa olsun. Kimse bana bant genişliği, pararel işlemci, işlemci hızı, ram hızı falan demesin. Ram miktarı olmayınca işler yürümüyo. Ram e önem vermezdim eskiden. Monitörü değiştirince anladım :))


bununla ilgili çok kapsamlı bir test vardı. Sanırım Tomshardware'de idi.

Bellek ihtiyacı doku kalitesiyle ilişkili ama asıl belirleyici faktör yüksek çözünürlükte AA oluyor.

1920x1080 no AA şeklinde 512mb her oyun için yeterli. Fakat 4XAA açıldımı o çözünürlükde 512mb ile 1gb arasında ciddi fark oluyodu.
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BlackeR 9 yıl
150tl olursa güzel bir fp kartı gibi duruyor,ayrıca performansıda gayet iyi sayılır,her oyunu normal ayarlarda takılmadan rahat oynatır.
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tbektur 9 yıl
adı dx 11 olmuş yahu bencede gereksiz çıkarmak için çıkarmışlar gibi geldi bana estetik çok kötü amaaaannnn bırt.
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hærun 9 yıl
kare olcakmış nerdeyse kart
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simplethinks 9 yıl
5xxx serilerini bi araya getirip bi test yapsalar cross lu filanda performanslar ve fiyatlar netleşsee
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genelkurmay89 9 yıl
orta ayarda oyun oynamak isteyenler için güzel olur... fiyatıda fena sayılmaz
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hooper 9 yıl
Testleri görsek de öyle yorum yapsak. Fanatikçe yapılan yorumlar hiç bir işe yaramıyor malesef.
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fatihcanery 9 yıl
ben alt seviye dx11 ekran kartı bekliyordum güzel haber benim icin,almayı düşünebilirim..
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yenerbalcı 9 yıl
drr5 gt240 bu kartan daha iyi

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M0rbid Desire 9 yıl
@Canok
Bu 5670 de her kasaya sığar 5770 veya 5750 de 2-3 santim'den bir sorun olmaz
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Canok 9 yıl

M0rbid Desire

@Canok

Bu 5670 de her kasaya sığar 5770 veya 5750 de 2-3 santim'den bir sorun olmaz


benim ne yazdıgımı iyice okuyup anlayıp sonra cevap verin lütfen
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XivA 9 yıl
pasif soğutulsa tam htpcler içinde ideal olabilir. görünüşe göre güç tüketimi de gayet iyi gibi.
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Master_Evil 9 yıl
5xxx serisinin alt seviyeleri geliyor iyi bence ama fiyatıda düşmesi lazım şimdi sadece dx11 diye fiyatı arttırıyorlar
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showstopper41 9 yıl
1GB GDDR5 bence fazla olmuş bu karta. GDDR5 kıtlığı mı vardı da HD4770 lerin çoğuna 512mb koydunuz. TR ye hiç gelmedi 1GB Hd4770.

Burada GPU-Z SS indeki texture fillrate değeri hatalı sanırım. 4-5 kat yüksek gözüküyor.
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THeRioN 9 yıl
GPU-Z de bir sorun mu olmuş acaba ? Texture fillrate 103.3 GTexel/s görünüyor ... benim 5770 te bile 34 GTexel/s okuyorun GPU-z 0.3.7 ile (aynı versiyon) .
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Castle Bravo 9 yıl

THeRioN

GPU-Z de bir sorun mu olmuş acaba ? Texture fillrate 103.3 GTexel/s görünüyor ... benim 5770 te bile 34 GTexel/s okuyorun GPU-z 0.3.7 ile (aynı versiyon) .


Evet, hata olmalı. Gerçek değer muhtemelen 15,5'tir.
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