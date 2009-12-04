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110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modeller yolda. Radeon HD 5770'in referans tasarımında güncellemeye giderek Radeon HD 5750 modelindeki soğutucunun çok yakın bir varyasyonunu kullanan AMD'nin, Juniper GPU'sunu üreticilere sağlamaya başladığı dolayısıyla Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modellerin hazırlık aşamasında olduğu bildiriliyor. Hatırlanacağı üzere Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 5750 Vapor-X, HIS de Radeon HD 5750 ICEQ+ modelini kısa bir süre önce satışa sunmuştu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sunun (LE / XT varyasyonları) iş ortaklarına yollanmasıyla birlikte, baskılı devre tasarımından soğutucusuna kadar ciddi bir özelleştirme sürecinden geçen, fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartların pazara sunulması bekleniyor. Sapphire ve HIS'den sonra PowerColor'ın da özel tasarımlı yeni bir HD 5700 modeli üzerinde çalıştığı ve PCS+ serisi altında kullanıma sunacağı belirtilirken, medya bilgisayarlar için pasif soğutmalı sessiz çözümlerin de kullanıma sunulması bekleniyor. Özelleştirilmiş yeni modellerin önümüzdeki haftalarda pazara sunulması bekleniyor.

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