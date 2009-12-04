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ATi Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modeller yolda

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modeller yolda
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110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modeller yolda. Radeon HD 5770'in referans tasarımında güncellemeye giderek Radeon HD 5750 modelindeki soğutucunun çok yakın bir varyasyonunu kullanan AMD'nin, Juniper GPU'sunu üreticilere sağlamaya başladığı dolayısıyla Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modellerin hazırlık aşamasında olduğu bildiriliyor. Hatırlanacağı üzere Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 5750 Vapor-X, HIS de Radeon HD 5750 ICEQ+ modelini kısa bir süre önce satışa sunmuştu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sunun (LE / XT varyasyonları) iş ortaklarına yollanmasıyla birlikte, baskılı devre tasarımından soğutucusuna kadar ciddi bir özelleştirme sürecinden geçen, fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartların pazara sunulması bekleniyor. Sapphire ve HIS'den sonra PowerColor'ın da özel tasarımlı yeni bir HD 5700 modeli üzerinde çalıştığı ve PCS+ serisi altında kullanıma sunacağı belirtilirken, medya bilgisayarlar için pasif soğutmalı sessiz çözümlerin de kullanıma sunulması bekleniyor. Özelleştirilmiş yeni modellerin önümüzdeki haftalarda pazara sunulması bekleniyor.

ATi Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modeller yolda
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bkadem 9 yıl
cluber00;
Gereksiz ile fiyatının yüksek olması ayrı kavramlar. Sen hala gereksiz kelimesini kullanıyorsun. Gereksiz demek üretilmemesi gerektiği anlamına geliyor. Kusura bakma ama ya sen ati karşıtısın ya da burada tartışma çıkartma niyetindesin.
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OverClocK1ng 9 yıl
Kart zaten 1ghz'e standart modeliyle çıkabiliyor. Sadece ayarlaman gerekir. Hepsi çıkamaz demeyin arkadaşlar zorlayan 1.35v-1100mhz görmüş, sizinki de illaki çıkar 1ghze öyle ya da böyle. Hatta adamlar çetelesini tutmuş sapphire 1.15v, gigabyte 1.225v, asus 1.25v ile 1ghz'e ulaşıyor demişler. Deveyükündeki 315tl de senin 300tl hedefinden pek uzak değil sanırım.

Metecim benim bahsettiğim kendiliğinden 1 Ghz olarak gelmesi. Her ne kadar biz overclock tan anlıyorsak ta piyasada anlamayan veya korkan bir sürü kişi var. Ama kendiliğinden 1Ghz olarak gelirse ve demin eksik yazmışım Ramleri de 5600Mhz falan olarak gelirse (6000Mhz de çalışabiliyorlar) o zaman "VERECEĞİ PERFORMANSA GÖRE" fiyatı da 300 TL olursa "ALINACAK EN İYİ KART" olur dedim.

@cluber00: Pahalı olacak diyorsun, haklı olabilirsin ama daha fiyatları görmedik. Standart soğutuculardan çok daha kaliteli ve sessiz oluyor özel soğutucuyla gelenler. Gigabyte hd4890 zalman vf1050 soğutuculu modeli örneğin. Bunu kendin yapmaya kalksan astarı yüzünden pahalıya gelir 100tlden fazla tutar soğutucusu. O bakımdan böyle özel modeller olmalıdır, tercih sebebidir.

veee
Anlatamıyorum yada anlamak istemiyorsun be adam , Bana göre , HD4700 serisinde özel sogutucu , fiyatı benim düşündügüm seviyelere gelmedikçe alınmaz ve gereksizdir.. Şu anda zaten 5700 serisi dx11 ayagından,stoklarıda pahalı.Özel sogutma olunca en az 50TL daha yükselir..

İkiniz için de yazıyorum. Zira ikiniz de haklısınız ve aynı şeyden bahsediyoruz: Eğer özel soğutucu ile 1Ghz GPU/5600Mhz RAM hızlarında satılıp 300 TL olursa yani fiyatı dediğiniz gibi 50 TL artmadan toplam 300 TL olursa alınacak en iyi kart olur.

Amaaa şu an Mete Can Karahasan ın dediği gibi kart 315 TL imiş ya. Buna 50 lira da soğutucu fiyat farkı eklenirse 365 TL eder.

Benim dediğim ise o 50 lira eklenmeden 315 > 300 olursa, özel soğutucu da fiyat bindirmeden o zaman olur. Kii kolaylıkla yapılabileceğini de düşünüyorum. Yeterki verimlilik problemi de çözülsün..
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miharbi17 9 yıl
kartlar değil ama soğutucular gerçekten gereksiz olmuş zaten pek ısınmayan kartlar incelemelere göre daha fazla ısınan 5800 serisine yapsalardı daha mantıklı olurdu bencede
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dstk 9 yıl
128Bit ya 5770 ondan gereksiz demiştir :)
Bence güzel kart ama çıkmadan önceki söylentilerdeki gibi 192Bit olsaydı tadından yenmezdi.
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Castle Bravo 9 yıl
Gereksizciler listesi. Konuşanları tahtaya yazıyorum. Öğretmen gelip ceza verecek...

1- Mert AYAN

2- cluber00


"Gereksiz karta gereksiz soğutucu"(Mert AYAN) demekle "5700 serisine gereksiz"(cluber00) demek oldukça farklı


Ki 5750'nin en azından Türkiye'deki fiyatlarını düşünürsek, 5770'le karşılaştırdığımızda gerçekten çok gerekli durmuyor. Ama @Confusion'un bahsettiği kullanım alanını düşünürsek, anlamlı da olabilir. Stok HD 5750'nin özellikle gürültü anlamında başarısına bir bakmalı.
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RougeDown 9 yıl
Neden gereksiz olsunlar ki eğer tr de 240 liralara düşerseler 4850 ya da GTS 250 yerine tercih edilebilirler.
Ama sogutucular gereksiz olabilir bu kartların çok ısınacağını sanmıyorum.
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bkadem 9 yıl
Tepkimi çeken insanların farklı düşünmesi değil ( elbetteki herkes farklı düşünebilir ) neden belirtmeksizin yargıda bulunulması. Neden gereksiz olduğunu açıklamalı. Gereksiz mesaj yazmamalı.
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TELESCOPE 9 yıl

bkadem

Tepkimi çeken insanların farklı düşünmesi değil ( elbetteki herkes farklı düşünebilir ) neden belirtmeksizin yargıda bulunulması. Neden gereksiz olduğunu açıklamalı. Gereksiz mesaj yazmamalı.



istenilen açıklamaların çoğu gelmiyor zaten,ama tepki var
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bkadem 9 yıl
Gereksiz kart diyenleri bir türlü anlamıyorum. Hiç test sonuçlarına baktınız mı? çoğu yerde 5770; 4850 ve 4870'i geçiyor. Bu mu gereksiz kart?
Mantıklı yorum yapacaksanız yapın yapmayacaksanız daha düşük seviyeli forumlar var. Oraya gidin...
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yekoo 9 yıl
ister iceq ister vapor yada vs vs..
bu kartın ihtiyacı tek slot gerisi hikaye...
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hærun 9 yıl
hakkaten his 5770 in özel tasarımı tuğla gibi
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Chris Brown 9 yıl
Gereksiz olmuş cidden 5700 serisine.
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TiRaNTx 9 yıl
hala 4870 kullanıyorum ve rahatım:)
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IgorStravinsky 9 yıl
Tabiki bu modelleride isteyen çok olcaktır fakat 58xx serisi nerde [>:]
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M0rbid Desire 9 yıl
Tabikide Vapor-X
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tembeler 9 yıl
bu sıcak havayı dışarıya üfleyen modellerin aynı zamanda kasa içi soğutmayada büyük katkısı olduğunu düşünüyorum bu bağlamda his çözümleri gayet hoş
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No Way Out 9 yıl
Gereksiz karta gereksiz soğutucular...
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Confusion 9 yıl

Mert AYAN

Gereksiz karta gereksiz soğutucular...


kartın üzerinde 2xdvi + 2xhdmi çıkışı var

bu durumda çoklu monitör desteği ve HTPC ler için çözüm ürünleri olacağını varsayabiliriz

orta seviyede sessizlik ve kaliteli soğutma isteyenler için etkili çözümler olacaktır
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aykutx 9 yıl

Mert AYAN

Gereksiz karta gereksiz soğutucular...

Neden gereksiz?
Açklarsan seviniriz.Belki ati mühendisleri de faydalanır fikirlerinden.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl

Mert AYAN

Gereksiz karta gereksiz soğutucular...

Biz son kullanıcılar olarak bu yorumu "uzman yorumu" olarak dikkate almalı mıyız?


Bir de 5850 altındakiler alınmaz diyenler var. Aşağısı gereksizmiş
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