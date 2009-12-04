110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modeller yolda. Radeon HD 5770'in referans tasarımında güncellemeye giderek Radeon HD 5750 modelindeki soğutucunun çok yakın bir varyasyonunu kullanan AMD'nin, Juniper GPU'sunu üreticilere sağlamaya başladığı dolayısıyla Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı modellerin hazırlık aşamasında olduğu bildiriliyor. Hatırlanacağı üzere Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 5750 Vapor-X, HIS de Radeon HD 5750 ICEQ+ modelini kısa bir süre önce satışa sunmuştu.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sunun (LE / XT varyasyonları) iş ortaklarına yollanmasıyla birlikte, baskılı devre tasarımından soğutucusuna kadar ciddi bir özelleştirme sürecinden geçen, fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartların pazara sunulması bekleniyor. Sapphire ve HIS'den sonra PowerColor'ın da özel tasarımlı yeni bir HD 5700 modeli üzerinde çalıştığı ve PCS+ serisi altında kullanıma sunacağı belirtilirken, medya bilgisayarlar için pasif soğutmalı sessiz çözümlerin de kullanıma sunulması bekleniyor. Özelleştirilmiş yeni modellerin önümüzdeki haftalarda pazara sunulması bekleniyor.
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Gereksiz ile fiyatının yüksek olması ayrı kavramlar. Sen hala gereksiz kelimesini kullanıyorsun. Gereksiz demek üretilmemesi gerektiği anlamına geliyor. Kusura bakma ama ya sen ati karşıtısın ya da burada tartışma çıkartma niyetindesin.
Metecim benim bahsettiğim kendiliğinden 1 Ghz olarak gelmesi. Her ne kadar biz overclock tan anlıyorsak ta piyasada anlamayan veya korkan bir sürü kişi var. Ama kendiliğinden 1Ghz olarak gelirse ve demin eksik yazmışım Ramleri de 5600Mhz falan olarak gelirse (6000Mhz de çalışabiliyorlar) o zaman "VERECEĞİ PERFORMANSA GÖRE" fiyatı da 300 TL olursa "ALINACAK EN İYİ KART" olur dedim.
veee
İkiniz için de yazıyorum. Zira ikiniz de haklısınız ve aynı şeyden bahsediyoruz: Eğer özel soğutucu ile 1Ghz GPU/5600Mhz RAM hızlarında satılıp 300 TL olursa yani fiyatı dediğiniz gibi 50 TL artmadan toplam 300 TL olursa alınacak en iyi kart olur.
Amaaa şu an Mete Can Karahasan ın dediği gibi kart 315 TL imiş ya. Buna 50 lira da soğutucu fiyat farkı eklenirse 365 TL eder.
Benim dediğim ise o 50 lira eklenmeden 315 > 300 olursa, özel soğutucu da fiyat bindirmeden o zaman olur. Kii kolaylıkla yapılabileceğini de düşünüyorum. Yeterki verimlilik problemi de çözülsün..
Bence güzel kart ama çıkmadan önceki söylentilerdeki gibi 192Bit olsaydı tadından yenmezdi.
"Gereksiz karta gereksiz soğutucu"(Mert AYAN) demekle "5700 serisine gereksiz"(cluber00) demek oldukça farklı
Ki 5750'nin en azından Türkiye'deki fiyatlarını düşünürsek, 5770'le karşılaştırdığımızda gerçekten çok gerekli durmuyor. Ama @Confusion'un bahsettiği kullanım alanını düşünürsek, anlamlı da olabilir. Stok HD 5750'nin özellikle gürültü anlamında başarısına bir bakmalı.
Ama sogutucular gereksiz olabilir bu kartların çok ısınacağını sanmıyorum.
istenilen açıklamaların çoğu gelmiyor zaten,ama tepki var
Mantıklı yorum yapacaksanız yapın yapmayacaksanız daha düşük seviyeli forumlar var. Oraya gidin...
bu kartın ihtiyacı tek slot gerisi hikaye...
kartın üzerinde 2xdvi + 2xhdmi çıkışı var
bu durumda çoklu monitör desteği ve HTPC ler için çözüm ürünleri olacağını varsayabiliriz
orta seviyede sessizlik ve kaliteli soğutma isteyenler için etkili çözümler olacaktır
Neden gereksiz?
Açklarsan seviniriz.Belki ati mühendisleri de faydalanır fikirlerinden.
Biz son kullanıcılar olarak bu yorumu "uzman yorumu" olarak dikkate almalı mıyız?
Bir de 5850 altındakiler alınmaz diyenler var. Aşağısı gereksizmiş