ATi Radeon HD 5830 resmi detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı

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AMD'nin son kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni modeli ATi Radeon HD 5830 detaylandı. Kısa bir süre önce 25 Şubat'ta lanse edileceği kesinlik kazanan DirectX 11 destekli yeni çözüm, Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5850 modelleri arasındaki fiyat ve performans boşluğunu doldurmak üzere pazara giriş yapıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan Radeon HD 5830 ile yüksek satış başarısı hedefleyen AMD, rakibi Nvidia'nın bir süre daha girmesi mümkün görünmeyen fiyat segmentlerini, yeni modellerle doldurmayı amaçlıyor. Radeon HD 4830 ile kıyaslandığında çıkışı çok daha hızlı gerçekleşecek ATi Radeon HD 5830 ile 250$ altında yüksek çözünürlüklü oyun deneyimini Eyefinity ve DirectX 11 yetenekleriyle sunmayı planlayan AMD'nin yeni modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar gün ışığına çıktı. ATi Radeon HD 5800 serisinin üçüncü temsilcisi olarak 5850 ve 5870 modellerinden 6 ay sonra pazara giriş yapacak HD 5830 modeline yakından bakıyoruz.

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ATi Radeon HD 5800 serisinin karakteristik özelliklerini bünyesinda barındıran ATi Radeon HD 5830, teknik anlamda bazı önemli farklılıklara sahip. Referans tasarımı ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle oldukça benzer olan Radeon HD 5830 için AMD'nin üreticileri serbest bırakacağı,dolayısıyla global lansmana paralel olarak özel tasarımlı HD 5830 çözümlerinin pazara çok daha hızlı giriş yapacağı bildiriliyor. Bir üst model olan ATi Radeon HD 5850 ile kıyaslandığında yeni modelin en belirgin fark olarak daha az sayıda paralel işlem birimine sahip olması gösterilebilir. Zira ATi Radeon HD 5830, beklenilenin aksine 1280x yerine 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Tabii ki tek fark paralel işlemci sayısındaki azalma değil, AMD'nin resmi dökümanlarına göre doku ünitelerinde ve ROP birimlerinde de kırpılmaya gidilen ATi Radeon HD 5830'da 56x doku ünitesine ve 16x ROP birimine yer veriliyorki bu değerlerin üst model Radeon HD 5850'de sırasıyla 72x ve 32x olduğunu biliyoruz.

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ATi Radeon HD 5850 ile kıyaslandığında Radeon HD 5830'un öne çıkan temel argümanı ise daha yüksek çalışma frekansı zira 725MHz'de görev yapan Radeon HD 5850 modelinden farklı olarak Radeon HD 5830'un 800MHz'de çalıştığını görüyoruz. Detaylı test sonuçları henüz gün ışığına çıkmış olmasa da ATi Radeon HD 4890 ile HD 5850 arasında bir performans sergilemesi beklenen ATi Radeon HD 5830 daha zayıf bir çözüm olmasına karşın, daha yüksek GPU hızı nedeniyle Radeon HD 5850'den daha fazla güç (175 Watt) çekiyor. 4GHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek DirectX 11 destekli yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128 GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip. Teorik işlem gücü 1.79 TeraFLOP olarak açıklanan ve AMD tarafından ATi Stream teknolojisi için satın alınabilirliği çift hassasiyetli GPU çözümü olarak gösterilen ATi Radeon HD 5830, Crossfire X ve Eyefinity gibi çoklu ekran kartı ve çoklu monitör teknolojilerine de destek sunuyor.

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Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan ATi Radeon HD 5830, görüntü aktarımı için iki adet DVI, bir adet HDMI ve bir de DisplayPort konnektörlerini bünyesinde barındırıyor. 250$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara giriş yapacağı açıklanan yeni model için özel tasarımlı ilk çözüm de göründü. Dünyaca ünlü donanım üreticilerinden Gigabyte tarafından hazırlanan yeni çözüm, Mavi renkli baskılı devresi, çift fanlı özel soğutucusu ve Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve Japonya üretimi katı kapasitörleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak sahip olduğu soğutucu göz önüne alındığında fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olabileceği de belirtilen Gigabyte Radeon HD 5830'un önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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