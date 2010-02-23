Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5830 resmi detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı

ATi Radeon HD 5830 teknik özellikleri ve özel tasarımlı ilk temsilcisiyle gün ışığına çıktı. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5830 resmi detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

AMD'nin son kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni modeli ATi Radeon HD 5830 detaylandı. Kısa bir süre önce 25 Şubat'ta lanse edileceği kesinlik kazanan DirectX 11 destekli yeni çözüm, Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5850 modelleri arasındaki fiyat ve performans boşluğunu doldurmak üzere pazara giriş yapıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan Radeon HD 5830 ile yüksek satış başarısı hedefleyen AMD, rakibi Nvidia'nın bir süre daha girmesi mümkün görünmeyen fiyat segmentlerini, yeni modellerle doldurmayı amaçlıyor. Radeon HD 4830 ile kıyaslandığında çıkışı çok daha hızlı gerçekleşecek ATi Radeon HD 5830 ile 250$ altında yüksek çözünürlüklü oyun deneyimini Eyefinity ve DirectX 11 yetenekleriyle sunmayı planlayan AMD'nin yeni modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar gün ışığına çıktı. ATi Radeon HD 5800 serisinin üçüncü temsilcisi olarak 5850 ve 5870 modellerinden 6 ay sonra pazara giriş yapacak HD 5830 modeline yakından bakıyoruz.

ATi Radeon HD 5830 resmi detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5800 serisinin karakteristik özelliklerini bünyesinda barındıran ATi Radeon HD 5830, teknik anlamda bazı önemli farklılıklara sahip. Referans tasarımı ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle oldukça benzer olan Radeon HD 5830 için AMD'nin üreticileri serbest bırakacağı,dolayısıyla global lansmana paralel olarak özel tasarımlı HD 5830 çözümlerinin pazara çok daha hızlı giriş yapacağı bildiriliyor. Bir üst model olan ATi Radeon HD 5850 ile kıyaslandığında yeni modelin en belirgin fark olarak daha az sayıda paralel işlem birimine sahip olması gösterilebilir. Zira ATi Radeon HD 5830, beklenilenin aksine 1280x yerine 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Tabii ki tek fark paralel işlemci sayısındaki azalma değil, AMD'nin resmi dökümanlarına göre doku ünitelerinde ve ROP birimlerinde de kırpılmaya gidilen ATi Radeon HD 5830'da 56x doku ünitesine ve 16x ROP birimine yer veriliyorki bu değerlerin üst model Radeon HD 5850'de sırasıyla 72x ve 32x olduğunu biliyoruz.

ATi Radeon HD 5830 resmi detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5850 ile kıyaslandığında Radeon HD 5830'un öne çıkan temel argümanı ise daha yüksek çalışma frekansı zira 725MHz'de görev yapan Radeon HD 5850 modelinden farklı olarak Radeon HD 5830'un 800MHz'de çalıştığını görüyoruz. Detaylı test sonuçları henüz gün ışığına çıkmış olmasa da ATi Radeon HD 4890 ile HD 5850 arasında bir performans sergilemesi beklenen ATi Radeon HD 5830 daha zayıf bir çözüm olmasına karşın, daha yüksek GPU hızı nedeniyle Radeon HD 5850'den daha fazla güç (175 Watt) çekiyor. 4GHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek DirectX 11 destekli yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128 GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip. Teorik işlem gücü 1.79 TeraFLOP olarak açıklanan ve AMD tarafından ATi Stream teknolojisi için satın alınabilirliği çift hassasiyetli GPU çözümü olarak gösterilen ATi Radeon HD 5830, Crossfire X ve Eyefinity gibi çoklu ekran kartı ve çoklu monitör teknolojilerine de destek sunuyor.

ATi Radeon HD 5830 resmi detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan ATi Radeon HD 5830, görüntü aktarımı için iki adet DVI, bir adet HDMI ve bir de DisplayPort konnektörlerini bünyesinde barındırıyor. 250$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara giriş yapacağı açıklanan yeni model için özel tasarımlı ilk çözüm de göründü. Dünyaca ünlü donanım üreticilerinden Gigabyte tarafından hazırlanan yeni çözüm, Mavi renkli baskılı devresi, çift fanlı özel soğutucusu ve Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve Japonya üretimi katı kapasitörleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak sahip olduğu soğutucu göz önüne alındığında fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olabileceği de belirtilen Gigabyte Radeon HD 5830'un önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ATi Radeon HD 5830 resmi detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ayhanjan 9 yıl
4 gözle beklenen 5830 bumu
5850 daha alınası bir kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igonam 9 yıl
Ya 5830 incelemesi var pclabs.da kartın oyun performansı kötü 3dmark skorları iyi inceleyen oldu mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.: mds :. 9 yıl
Giagbyte da ultradurable la kafayı bozdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
gigabyte gene kral görünümlü bir kart yapmış helal olsun:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terapi_triyaki 9 yıl
Ya şaka gibi gerçekten hayat gibi :) Neler neler çıkıyor ya hep bakıyorum :) Sadece bakabiliyorum donanım çok kötü bir bağımlılık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Kim defolu bir karta 400-450 Lira verir ki değilmi? AMD, işlemcilerde arızalı x4 lerin birer ikişer çekirdeklerini kapatıp x3 yada x2 diye satıyor daha ucuza. Bence bu kart da hatalı. Stabil olduğu bir değerde bırakılmış bir 5850 yada 5870 ten başka birşey değilmiş gibi duruyor bana da. Geç çıkartılmasının başka nasıl bir mantığı olabilir ki değilmi? TDP sine bakarmısınız komik yaw :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
gigabyte nin 5830 soğutması gıcık durmuş plaka mavi, soğutma siyah mavi plaka alttan sırıtıyor. Bence asus'u beklemek lazım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
ati nin taktiği çok iyi ilk önce en baba kartı çıkartıyor. sonra performansı daha düşük kartlar çıkarıp ucuzlatabildiği kadar ucuzlatıyor.nvidia fermi diye bagırınca ati asları papazları ucundan gösteriyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLACKPONTIAC 9 yıl
GÜZELMİŞ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Bu kart olsa olsa 5790 olur. Noktacık doldurma ve doku doldurma hızı 5800 serisinin çok gerisinde. Sözde kart 5800 serisinden ama iyice kırpılmış. Rop da 16 ya düşürülmüş. Bu kartın 4890 ı bile geçeceğinden şüpheliyim. Bu kart 250$a çıkacaksa işimiz var.


Max board power dedikleri her ne ise (ısıl güç veya güç tüketimi) 5870 e çok yakın. Yeni 4730 vakası ile karşı karşıyayız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
5850 fiyatına satar bunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 9 yıl
5850 tercih etmek daha mantıklı fiyat farkı az...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10619 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
2 etiket daha teknik özellik radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim