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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 29 Mart'ta lanse ediliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 29 Mart'ta lanse ediliyor
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Bugün lanse edilmesi planlanan ancak çoklu monitör kullanımı için bazı sürücü optimizasyonları gerektiği için ileri bir tarihe ötelenen ATi RadeonHD 5870 Eyefinity6 Edition için lansman tarihi açıklandı. Satılmakta olan ATi Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak üzerinde 6 adet min-DisplayPort konnektörü bulunan ve aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan yeni model, 29 Mart'ta geliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapacak DirectX 11 destekli yeni model için 29 Mart tarihi oldukça kritik zira aynı tarihlerde Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve 480'de pazara girmiş olacak.

AMD'ye göre ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition hem profesyoneller hem de oyuncuların ilgisini çekecek zira firma yüksek bellek kapasitesinin oyunlarda fark yaratacağına dikkat çekiyor.


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HoXLeY 9 yıl
Vallaha tebrik ederim ATI'yi . Nvidia'ya karşı büyük bir avantaj elde etti . Zaten yorumlara bakılırsa da Nvidia çuvallamış Fermi İle :)
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omer.f 9 yıl
Kesinlikle büyük darbe olacak Fehmi Bey'e. :D Artık iyice söndü zaten.. ATI'ye de helal olsun vallahi.
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xperd 9 yıl
ATi akıllı davranıyor valla helal olsun. ben olsam bende beklerim rakibin lansmanını. sonuçta şu durumda kaybedecek bişeyi yok
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Permanent. 9 yıl
Fermiye karşı yaparlar belki bi darbe.
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mamad 9 yıl
Bahsedilen performans farkı olacaksa kartın lansmanı tamamen Fermi lansmanını baltalama amaçlı olacak.
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