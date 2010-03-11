ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 29 Mart'ta lanse ediliyor

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Bugün lanse edilmesi planlanan ancak çoklu monitör kullanımı için bazı sürücü optimizasyonları gerektiği için ileri bir tarihe ötelenen ATi RadeonHD 5870 Eyefinity6 Edition için lansman tarihi açıklandı. Satılmakta olan ATi Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak üzerinde 6 adet min-DisplayPort konnektörü bulunan ve aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan yeni model, 29 Mart'ta geliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapacak DirectX 11 destekli yeni model için 29 Mart tarihi oldukça kritik zira aynı tarihlerde Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve 480'de pazara girmiş olacak.

AMD'ye göre ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition hem profesyoneller hem de oyuncuların ilgisini çekecek zira firma yüksek bellek kapasitesinin oyunlarda fark yaratacağına dikkat çekiyor.