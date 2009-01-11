ATi RV790; GT200b'nin yeni rakibi Mart ayında gelebilir

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Nvidia bir süredir merakla beklenen GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından GeForce GTX 285, firmanın GeForce GTX 280 ile zaten elinde bulunduğu tek grafik işlemcili ekran kartı liderliğini pekiştirirken, çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli ise AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında lanse ettiği çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 karşısında firmanın liderliğe geri almak için hazırladığı yeni kozu oldu.

Peki AMD-ATi rakibinin hamlelerine sessiz mi kalacak. GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerinin lanse edildiği Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 4000 serisi mobil grafik çözümlerini duyuran firma, gelen yeni haberlere göre Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarı için kolları sıvamış durumda. Son gelen bilgilere göre, bir süre önce olduğu iddia edilen bazı teknik özellikleri gün ışığına çıkan RV790 kod adlı yeni grafik işlemcinin Mart ayında tanıtılacağı bildiriliyor.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlemcisi RV740 ile birlikte lanse edileceği belirtilen RV790'ın temel olarak RV770 ile aynı mimari detayları paylaşacağı fakat daha yüksek performans için dikkat çekici bazı farklılıkara sahip olacağı belirtiliyor. Peki nedir bu farklılıklar? Gelen bilgilere göre RV790'da RV770'den farklı olarak 800 yerine 960 paralel işlem birimi olacak ve tahmin edebileceğiniz bu kartın işlem gücüne ciddi bir katkı sağlayacak. Öte yandan RV790'ın RV770XT'den daha yüksek çalışma frekansına sahip olacağı üzerinde durulan detaylar arasında.

Ayrıca 48x TMU birimine sahip olacağı söylenen RV790 tabanlı kartların bellek bant genişliği ve kullanılacak bellek teknolojisinin ise RV770XT ile aynı olması yani RV790'ın 256-bit bellek veri yolu desteğine ve GDDR5 bellek kullanımına sahip olması bekleniyor. Kimi kaynaklar RV790 tabanlı ekran kartları için isim olarak Radeon HD 4900 serisini telaffuz ediyor olsa da bu yönde henüz net bir bilgi olmadığını belirtmekte de fayda var. Öte yandan tek grafik işlemcili model veya modellerle ile birlikte RV790 tabanlı yeni bir "X2" modelinin hazırlanıp hazırlanmayacağı ise bilinmiyor.