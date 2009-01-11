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ATi RV790; GT200b'nin yeni rakibi Mart ayında gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,8b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi RV790; GT200b'nin yeni rakibi Mart ayında gelebilir
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Nvidia bir süredir merakla beklenen GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından GeForce GTX 285, firmanın GeForce GTX 280 ile zaten elinde bulunduğu tek grafik işlemcili ekran kartı liderliğini pekiştirirken, çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli ise AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında lanse ettiği çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 karşısında firmanın liderliğe geri almak için hazırladığı yeni kozu oldu.

Peki AMD-ATi rakibinin hamlelerine sessiz mi kalacak. GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerinin lanse edildiği Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 4000 serisi mobil grafik çözümlerini duyuran firma, gelen yeni haberlere göre Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarı için kolları sıvamış durumda. Son gelen bilgilere göre, bir süre önce olduğu iddia edilen bazı teknik özellikleri gün ışığına çıkan RV790 kod adlı yeni grafik işlemcinin Mart ayında tanıtılacağı bildiriliyor.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlemcisi RV740 ile birlikte lanse edileceği belirtilen RV790'ın temel olarak RV770 ile aynı mimari detayları paylaşacağı fakat daha yüksek performans için dikkat çekici bazı farklılıkara sahip olacağı belirtiliyor. Peki nedir bu farklılıklar? Gelen bilgilere göre RV790'da RV770'den farklı olarak 800 yerine 960 paralel işlem birimi olacak ve tahmin edebileceğiniz bu kartın işlem gücüne ciddi bir katkı sağlayacak. Öte yandan RV790'ın RV770XT'den daha yüksek çalışma frekansına sahip olacağı üzerinde durulan detaylar arasında.

Ayrıca 48x TMU birimine sahip olacağı söylenen RV790 tabanlı kartların bellek bant genişliği ve kullanılacak bellek teknolojisinin ise RV770XT ile aynı olması yani RV790'ın 256-bit bellek veri yolu desteğine ve GDDR5 bellek kullanımına sahip olması bekleniyor. Kimi kaynaklar RV790 tabanlı ekran kartları için isim olarak Radeon HD 4900 serisini telaffuz ediyor olsa da bu yönde henüz net bir bilgi olmadığını belirtmekte de fayda var. Öte yandan tek grafik işlemcili model veya modellerle ile birlikte RV790 tabanlı yeni bir "X2" modelinin hazırlanıp hazırlanmayacağı ise bilinmiyor.


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St Batuhan 10 yıl
Hadi bakalım insallah tekrar ataga devam eder biraz soluklandı ati de ^^ :P
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StreamRolleR 10 yıl
gtx295 anca 5xxx serisi geçebilir buraya yazıyorum.
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TiesTorN 10 yıl
GTX295'i geçmek gibi bir iddiaları yok zaten... Tek kart ile yok tabi. rv790'ın x2'si çıkarsa o hayli hayli geçer GTX295'i zira 4870x2 bile geçiyor zaten 9.1 driverı ile.
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mhamadko 10 yıl
shader sayisi 400 den 800 e cikinca baya performans kazanci saglamis 4800 serisine . 960 olunca daha da iyi olacagini dusunuyorum
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real_kuru 10 yıl
512 bit kullanmıyor, kullanmasına gerenk te yok, 512 bit işlemci üzerinde ek yollar ve dolayısıyla ısınma sorunlarına sebep oluyor çünkü. Onun yerine GDDR5 kullanarak aynı bant genişliğini 256 bit ile yakalamak mümkün oluyor. Nvidianın 448 bit ve 512 bit kullanmaısnın sebebi hala GDDR3 kullanıyor olmasından kaynaklanıyor.
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Ahada buraya yazıyorum 5 sene sonra günlük kart çıkaracak bu 2 firma!!
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esses... 10 yıl
ATI neden 512 bit kullanmıyor, acaba köşeye sıkışınca göstere bileceği son koz olarak mı saklıyor, Aslında bende ATI'nin yerinde olsam bu şekilde davranırdım ama işin teknik ve pazarlama stratejilerini bilmediğimden bu şekilde ifade etme gereği duydum.
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Source 10 yıl
bu nasıl bir hızdır anlamadım ki
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VenomS 10 yıl
bence iyi bir güncelleme birde 40nm üretim teknolojisini RV740 yerine R790 ile yapması bence daha mantıklı olur R790 X2 gibi bir seride çıkması gerekir ve R870 için iyi bir ar-ge çalışması olur. R790 da iyi bir orta üst seviye kartı olur. Fiyat ayarlamasını yapmasınıda çok iyi yapar.
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yugams 10 yıl
aga bu liderkik işi nvidia olsun ati olsun 3-5 ay sürüyo biri lider diyeri ikinci seride patlatıyo sonrada öteki skor hep 1-1 aslında 8800gt serisi kart alan biri akıllı iş yapmış oluyo gelelim 4580 kart alan biride akıllı iş yapmış oluyo yani her seride bi göz bebegi oluyo.
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X2 10 yıl
ATi RV790'ın DX11 destekli çıktığını düşünsenize..Hiç de boş bir hamle olmaz sanırım.
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ugacomtr 10 yıl
:) rop sayısını arttırmasını bekliyoruz...
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TiesTorN 10 yıl
Görüldüğü gibi 960SP olan model 5870(rv870) değil, RV790 olacak eğer olursa. RV870 çok daha üstün bir kart olacaktır.
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saprofit 10 yıl
böyle rekabetlerin olması çok güzel.bu işten son kullanıcı karlı çıkacaktır.
darısı amd-intel rekabetine diyelim :)
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Pandemic 10 yıl
Bu X2 olayında Nvidia sanki daha üstün. Geç çıkarıyor ama işi biliyor. Ben hep sorun yaşadım ATI nin x leri ile.
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coupant 10 yıl

Orjinalden alıntı: safakhan

Bu X2 olayında Nvidia sanki daha üstün. Geç çıkarıyor ama işi biliyor. Ben hep sorun yaşadım ATI nin x leri ile.



tek gpu'da lider olan bir firma, çift gpu'da da lider oluyor. Gayet doğal bir sonuç.
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