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ATi RV870 için yüksek adetli satışların başlaması Ekim ayını bulabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi RV870 için yüksek adetli satışların başlaması Ekim ayını bulabilir
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyuran ilk ismin AMD-ATi olacağı uzunca bir süredir bilinmekte. Firma Eylül ayında yapmaya hazırlandığı resmi tanıtım ile 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 11 destekli yeni RV870 GPU'sunu ve güç verdiği ekran kartlarını lanse edecek. Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen ve sektörün yeniden hareketlenmeye başladığı Eylül ayında pazara yeni nesil modelleriyle giriş yaparak hem satışlarını arttırmak hem de Windows 7 öncesinde DirectX 11 destekli çözümlerini yaygınlaştırmak isteyen AMD-ATi cephesinde hacimli satışların Ekim ayına kalabileceği söyleniyor.

Gelen bilgilere göre yeni jenerasyon ekran kartalrı Eylül ayında lanse edilecek olsa bile kartların yüksek adetli satışının Ekim ayına kalabileceği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere firma, Radeon HD 4800 serisini de Haziran ayının son haftası duyurmuş ancak hacimli satışları Temmuz ayının ilk haftası başlamıştı. Eylül ayı üretici firmalar için son derece stratejik zira üçüncü çeyrek dilimin zor dönemi olarak firmalar yol haritlarına sadık kalabilmek için Eylül ayı lansmanlarına büyük önem veriyorlar. İşte bu doğrultuda AMD-ATi'de lansmnı Eylül ayında yapacak olsa bile yüksek adetli satışların 4.çeyrek başlangıcı olan Ekim ayı ile birlikte gerçekleşeceği bildiriliyor. Nvidia cephesinde ise DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunu baz alacak yeni modellerin en iyi ihtimalle Kasım ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.


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CoreXXX 10 yıl
zaten eylülde duyuruldu die löp die aynı gün alacak diliz, bide windows 7 lansmanının satışları tetiklicek olmasından dolayı belkide stratejik plandır
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ilgezer 10 yıl
şu kartların performansıyla ilgili bilgi sızdırmadılar gitti. meraktan öleceğim...
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eneshatipoglu 10 yıl
donanım sevdalısı olmak ne kadar guzel bırsey ınsanlar askerden bıle takıp edıyorlar donanım dunyasını helal olsun valla :)
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Confusion 10 yıl
bu kadar sunum ,reklam,satış taktikleri vb derken kart fos çıkmaz umarım
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safe-e 10 yıl
@Tiestorn farkındayım dostum takip ediyorum tarihleri yakından günlük olarakdan:)
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airea 10 yıl
5870 modelini bekliyorum, eylülde abd de filan çıksa süper olur, gelen birine getirtirdik..
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toz-koparan 10 yıl

safe-e

@Tiestorn farkındayım dostum takip ediyorum tarihleri yakından günlük olarakdan:)

gel tezkere geell...
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sonmezfikret 10 yıl
artık bu kadar gürültüden sonra nvidia um arım hem performansda hemde fiyatta güçlü bir rakip çıkarır
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MÜŞAVİR 10 yıl

sonmezfikret

artık bu kadar gürültüden sonra nvidia um arım hem performansda hemde fiyatta güçlü bir rakip çıkarır


Performansı bilemem ama fiyatta çok çok güçlü bir rakip çıkaracağı aşikar.


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safe-e 10 yıl
ekim kasım derken bu iş 2011 i bulacak galiba :) bulsunda bari bn askerdeyken çıkmasın tarihi olayı kaçırmayak :)
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aspolat 10 yıl
Ben bu ATI' yi neden seviyorum bir anlayabilsem?
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TiesTorN 10 yıl

safe-e

ekim kasım derken bu iş 2011 i bulacak galiba :) bulsunda bari bn askerdeyken çıkmasın tarihi olayı kaçırmayak :)

seneye 2010'da olacaz 2011 değil...
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