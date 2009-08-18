ATi RV870 için yüksek adetli satışların başlaması Ekim ayını bulabilir

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyuran ilk ismin AMD-ATi olacağı uzunca bir süredir bilinmekte. Firma Eylül ayında yapmaya hazırlandığı resmi tanıtım ile 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 11 destekli yeni RV870 GPU'sunu ve güç verdiği ekran kartlarını lanse edecek. Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen ve sektörün yeniden hareketlenmeye başladığı Eylül ayında pazara yeni nesil modelleriyle giriş yaparak hem satışlarını arttırmak hem de Windows 7 öncesinde DirectX 11 destekli çözümlerini yaygınlaştırmak isteyen AMD-ATi cephesinde hacimli satışların Ekim ayına kalabileceği söyleniyor.

Gelen bilgilere göre yeni jenerasyon ekran kartalrı Eylül ayında lanse edilecek olsa bile kartların yüksek adetli satışının Ekim ayına kalabileceği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere firma, Radeon HD 4800 serisini de Haziran ayının son haftası duyurmuş ancak hacimli satışları Temmuz ayının ilk haftası başlamıştı. Eylül ayı üretici firmalar için son derece stratejik zira üçüncü çeyrek dilimin zor dönemi olarak firmalar yol haritlarına sadık kalabilmek için Eylül ayı lansmanlarına büyük önem veriyorlar. İşte bu doğrultuda AMD-ATi'de lansmnı Eylül ayında yapacak olsa bile yüksek adetli satışların 4.çeyrek başlangıcı olan Ekim ayı ile birlikte gerçekleşeceği bildiriliyor. Nvidia cephesinde ise DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunu baz alacak yeni modellerin en iyi ihtimalle Kasım ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.