ATi X800GT'nin çıkmasına çok az kala, kart ile ilgili Internet'de ne varsa sizler için derledik

ATi, nVidia'nın 6600GT ekran kartları ile yakaladığı başarıdan uzun süredir oldukça rahatsız. ATi'nin aynı fiyat seviyesindeki ürünü X700Pro grafik yongasını taşıyan ekran kartları 6600GT nin performansından çok uzakta kalıyorlar, X800 serisi kartlar ise nVidia'nın 6800 serisi kartları ile aynı fiyattan satıldıklarından kullanıcılar eğer fazla para harcamadan yüksek performanslı bir kart almak istiyorlarsa tek seçenekleri 6600GT oluyor.

X800GT hakkında bu güne kadar çıkan haberleri ve bilgileri derlersek ATi, uzunca bir zamandır Internette dolaşan, X800Pro ların fiyatlarının 6600GT lerle rekabet edebilmesi açısından 200$ seviyesine çekilmesi dedikodularının aksine, X800GT adında R430GPU sunun kırpılmış bir halini taşıyan yeni ekran kartları ile 6600GT nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rakibinden HDR ve Piksel Shader Model 3 gibi eksikleri bulunan X800GT'nin 6600GT'den daha düşük bir fiyatla piyasaya çıkarak teknolojik olarak eksiklerini fiyatıyla kapatması bekleniyor.

X800GT'nin 128MB lık versiyonunun 140$, 256MB lık versiyonunda 160$ civarında satış rakamları olacağı belirtiliyor. Eğer haberler doğruysa nVidia'nın X800GT çıkar çıkmaz 6600GT ler ve aşağı modellerde bir fiyat düzenlemesine gitmesi yüksek olasılık kazanıyor.

X800GT, grafik kartı R430 grafik yongasının donanımsal olarak iş hattı sayısının 16'dan 8'e düşürülmüş bir versiyonu ve 395MHz çekirdek 700MHz ram hızına sahip. İş hatlarının donanımsal olarak çekirdekten kapalı olarak gelmesi herhangi bir yazılım veya donanımsal müdehale ile kartın iş hattı sayısının yükseltilemiyeceği anlamına geliyor.

X800GT, GDDR3 veya DDR1 hafıza modüllerini destekliyorlar ve 256bit veri yolu desteği ile geliyorlar. Şu an için sadece PCIe arabirimini kullanacak gibi gözüken kartların, ATi'nin çok yakın bir zamanda üretimini tamamladığı ve X800 serisi kartların AGP versiyonlarını üretmek için kullandığı Rialto PCIe-AGP köprü yongası kullanılarak, AGP arabirimi kullanan versiyonlarınında üretilebileceği düşünülebilir.

Kart henüz piyasaya çıkmadı fakat Japonya bazlı HKEPC.com HIS'in X800GT ekran kartı ile bir kaç test yapmış, bilindiği gibi bu sitede ULI'ın yeni ULI M1695 ve M1567 çipsetlerini kullanan referans anakartın testide yayınlanmıştı. X800GT, 6600GT ve 6600LE grafik yongalarını kullanan ekran kartları ile yapılan testlerde X800GT'nin 128MB'lık versiyonu Doom3 ve Half Life 2 dışında 6600GT ile bire bir aynı skorları almış. Doom3 de tahmin edebileceğiniz gibi 6600GT öne çıkarken, Half Life 2'de de X800GT açık ara öne geçmiş. (Test sonuçları için tıklayınız)

Test'de en dikkat çekici olan kartların beklenenden farklı olması, X800GT'de kullanılan çekirdeğin R430'un bir versiyonu olması beklenirken testde kullanılan kartlar R480 çekirdeği taşıyorlar ve ayrıca daha önceden belirtilen 395MHz işlemci hızı 700MHz bellek hızı yerine testte kullanılan kartların 128MB lık versiyonu 475/780 hızlarındayken 256MB lık versiyon 475/980 hızlarında çalışıyor. Test sonuçlarını dikkatli incelerseniz 256MB lık versiyonun genel olarak testlerde hız ve bellek farkından dolayı hep önde olduğu görülebilir.

Eğer HPEPC.com da yapılan testlerde bir kandırmaca yoksa ve kartlar gerçek X800GT lerse ATi sanılanın aksine daha hızlı ve daha gelişmiş bir çekirdek taşıyan kartlarla 6600GT'nin karşısına sağlam bir rakip çıkartmaya hazırlanıyor. Bundan önce yayınlanan haberlerle, testde kullanılan kartların çekirdek tipi ve işlemlemci / bellek hızları çok farklı olsalarda en azından eski haberlerde yayınlanan kartların çıkış fiyatları doğruysa 160$ a 256MB belleği olan, 256bit veri yoluna sahip 8 iş hatlı X800GT, kullanıcıların sistem toplarken ve ya ekran kartı upgrade ederken ki yeni seçimleri olacaktır.

http://www.hkepc.com/hwdb/x800gt-1.htm