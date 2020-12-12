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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi

    Su arıtma tesislerinde amonyaktan nitrojeni ayırmak ve fosfatlardan da fosforu ayırmak için 2 farklı bakteri türü kullanılıyor. Arıtma tesislerinde kullanılabilecek yeni bakteri türü keşfedildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi
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    Atık suların temizlenmesi ve tekrardan kullanımına kazandırılması için çeşitli tesisler ve prosedürler bulunmakla birlikte suların ana kirleticisi olan nitrojenin ve fosforun atık sulardan temizlenmesi büyük önem arz ediyor ve bu işlemi 2 kademeli bir süreç takip ediyor. Şimdi ise bilim insanları bu işlemi tek aşamada yapabilmeyi hedefliyor.

    Günümüzde rutinde kullanılan atık su arıtma tesislerinin bir bölümünde amonyaktan nitrojeni ayırmak ve fosfatlardan da fosforu ayırmak için 2 farklı bakteri türü kullanılıyor. Bu işlemlerin 2 ayrı süreçte yapılması hem maliyet hem de işgücü bakımından da pahalı olabiliyor.

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    Tek tesis

    Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi

    The National University of Singapore araştırmacıları Thauera sp türüne ait SND5 adlı bakteri suşunun nitrojeni ve fosforu nötralize edebildiğini keşfetti.

    Bilim insanları Singapur’da bulunan atık su arıtım tesisinde bulunan bir tankta kazara bahsi geçen iki elementin de az miktarda bulunduğunu belirledi ve bu durum sonucunda bahsi geçen bakteri keşfedildi.

    Ayrıca Bkz. "Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi"

    Bilim insanları bahsi geçen bakteriler sayesinde atık suların 2 işlem yerine tek işlemde temizlenebileceğini ve böylece çok daha az maliyetle temizlenme işleminin gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca bakterinin göreli olarak daha az oksijen gereksinimi bulunduğu için atık suların havalandırılmasının gerekliliğinin azalacağı ve böylece hem elektrik hem de tesis sayısı bakımından çok daha az maliyetle suların temizlenebileceği düşünülüyor.

    Yeni araştırma Water Research adlı dergide yayımlandı.



    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135420308368 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Diğer ülkeler atık suyu temizleme derdinde, bizimkilerse temiz suyu kanalizasyona atıyorlar; apartmanın yanına kaynak suyu çıktı diyelim, binanın sulamasını bile yaptırmıyorlar ve direk kanalizasyona döktürüyorlar.
    Diğer ülkeler atık suyu temizleme derdinde, bizimkilerse temiz suyu kanalizasyona atıyorlar; apartmanın yanına kaynak suyu çıktı diyelim, binanın sulamasını bi...
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    klordioksit ([color=#FF0000]CLO2) tertemiz ediyor 1 saat sonrada uçup gidiyor ne bakterisi ne ilacı ne parası 20tl ye mis gibi hallediyor işte hala şunlar bi klor dioksiti adam gibi halkın hizmetine sunmadılar gitti yoksa para yok diyemi bu işte acabaki ...
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 5 gün ( Mesaj Silindi ) WarSaw
    Daha ucuz yöntemlerle arıtma mümkünken neden çok para harcayasın ki?
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Diğer ülkeler atık suyu temizleme derdinde, bizimkilerse temiz suyu kanalizasyona atıyorlar; apartmanın yanına kaynak suyu çıktı diyelim, binanın sulamasını bile yaptırmıyorlar ve direk kanalizasyona döktürüyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Bizde de atık su arıtımı yapılıyor. Bazı yerlerde belki tesis problemi olabilir bilmiyorum ama genel olarak atık su arıtma tesislerimiz hatta ileri arıtma tesislerimiz mevcut. Kaçak sondaj yapılmaması önemlidir. Yeraltı sularının çok kullanımı yeraltı suyunun kirlenmesine yol açar. Temiz suyun kanalizasyona dökülmesi gibi bir durum olmaması gerekir normalde.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu bakterilerin ilerde içme sularına karışıp bizleri de yiyip yemeyeceği muamma.... yeni bir tür biyolojik savaş söz konusu olabilir. deneysel başlayan bu çalışmaların sonuçlarında insanların kıyameti yaşaması ihtimali giderek artıyor....
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi ) celeroni
    Arıtma tesisinin deşarj noktasından çıkan suyu içmezseniz bir şey olmayacaktır. Gerçi şimdi merak ettim, tamam görünümde su temiz ve saydam ama tad olarak nasıl acaba. Hani kanalizasyon geliyor leş gibi, renksiz su olarak çıkıyor ama içinde az da olsa kalıntılar vardır sanırım yine.
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) celeroni
    Hali hazırda uzun yıllardır farklı bakteriler zaten atık su arıtımında kullanılmakta. Bağırsaklarında 20 trilyondan fazla mikroorganizma var, neden yemiyor seni?
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