Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi

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Atık suların temizlenmesi ve tekrardan kullanımına kazandırılması için çeşitli tesisler ve prosedürler bulunmakla birlikte suların ana kirleticisi olan nitrojenin ve fosforun atık sulardan temizlenmesi büyük önem arz ediyor ve bu işlemi 2 kademeli bir süreç takip ediyor. Şimdi ise bilim insanları bu işlemi tek aşamada yapabilmeyi hedefliyor.

Günümüzde rutinde kullanılan atık su arıtma tesislerinin bir bölümünde amonyaktan nitrojeni ayırmak ve fosfatlardan da fosforu ayırmak için 2 farklı bakteri türü kullanılıyor. Bu işlemlerin 2 ayrı süreçte yapılması hem maliyet hem de işgücü bakımından da pahalı olabiliyor.

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Tek tesis

The National University of Singapore araştırmacıları Thauera sp türüne ait SND5 adlı bakteri suşunun nitrojeni ve fosforu nötralize edebildiğini keşfetti.

Bilim insanları Singapur’da bulunan atık su arıtım tesisinde bulunan bir tankta kazara bahsi geçen iki elementin de az miktarda bulunduğunu belirledi ve bu durum sonucunda bahsi geçen bakteri keşfedildi.

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Bilim insanları bahsi geçen bakteriler sayesinde atık suların 2 işlem yerine tek işlemde temizlenebileceğini ve böylece çok daha az maliyetle temizlenme işleminin gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca bakterinin göreli olarak daha az oksijen gereksinimi bulunduğu için atık suların havalandırılmasının gerekliliğinin azalacağı ve böylece hem elektrik hem de tesis sayısı bakımından çok daha az maliyetle suların temizlenebileceği düşünülüyor.

Yeni araştırma Water Research adlı dergide yayımlandı.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135420308368

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