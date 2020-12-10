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    Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi

    Avustralyalı araştırmacılar ilk defa bir hayvanın başka bir hayvanı evcilleştirdiğine dair araştırmalarda bulundu. Yapılan çalışmalarda Damsel balıklarının karideslerden faydalandığı tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi
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    İnsanlık tarihinden bu yana birçok hayvan evcilleştirilmiş ve evrim süreciyle süregelen gelişen medeniyetle paralel olarak vahşi yaşamdan birçok hayvan evcilleşerek bugünkü evcil hayvan konumuna gelmiş olarak bulunuyor.

    Şimdi ise Avustralyalı araştırmacılar ilk defa bir hayvanın başka bir hayvanı evcilleştirdiğine dair araştırmalarda bulundu.

    Beyaz Diş, Vahşetin Çağrısı ve İlk Prensipler

    Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi

    İnsanoğlunun günümüzden yaklaşık olarak 15.000 sene önce kurtları evcilleştirmeye başladığı ve bu durumdan yaklaşık 1.000 yıl sonra ise keçileri, domuzları, sığırları, koyunları ve daha birçok hayvanı çeşitli sebeplerle evcilleştirdiği düşünülüyor. Ayrıca insanoğlunun yaptığı yapay seçilim tarımda kullanılan bitkilere o kadar yansımış durumda bulunuyor ki şu anda günümüzde tarımda kullanılan bitkilerin hemen hepsinin geçmişteki vahşi atalarına göre daha büyük, lezzetli, besin içeriği yüksek ve üretilmesi kolay olarak bulunduğu belirtiliyor.

    Böceklerin diğer türleri evcilleştirdiğine dair araştırmalar bulunmasına karşın bu durumun daha önceden omurgalı hayvanlarda görülmediği açıklanmakla birlikte araştırmacılar ‘’longfin damselfish’’ adlı damsel balıklarının ‘’mysid shrimp’’ adı verilen karideslerini evcilleştirdiğini keşfetti.

    Damsel balıkları algleri besin olarak kullanırken karideslerin feçeslerinin ( dışkı ) bahsi geçen yapılar için gübre niteliği taşıdığı belirtiliyor. Balıklar karideslere güvenli sığınak ortamı sağlamakla birlikte karidesleri potansiyel avcılara karşı da koruyor.

    Öne sürülen düşünceler ve gözlemler yapılan laboratuvar testlerinde de doğrulandı zira karideslerin damsel balıklarının kokusundan etkilendikleri ( kokuya doğru çekildikleri ) ve avcıların kokusundan kaçındıkları tespit edilmekle birlikte diğer balıklara karşı ve alg kültürlerine karşı herhangi bir ilişki göstermedikleri belirlendi yani diğer bir değişle söz edilen karidesler damsel balıklarına ilginç bir biçimde ilgi duyuyor.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi BNT162b2 adlı Pfizer-Biontech aşısı olan 2 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini duyurdu"

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    Aynı zamanda balıkların karidesleri koruyup korumadığını incelemek isteyen araştırma ekibi karidesleri balıkların bulunduğu alg tarlalarının içerisine ve dışarısına koydu ve yapılan çalışmalar neticesinde uzakta kalan karideslerin avcı saldırısına uğradığı ancak damsel balıklarının yakınında bulunan karideslerin avcılarının yine damsel balıkları tarafından kovulduğu tespit edildi.

    Son olarak araştırma ekibi karideslerin balıklara olan faydasını inceledi ve yapılan çalışmalarda karides bulunan alg çiftliklerinde ikamet eden damsel balıklarının, karides bulunmayan alg çiftliklerinde bulunan damsel balıklarına oranla çok daha sağlıklı olduğu tespit edildi.

    Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

    (Herbert Spencer, 1820-1903; Sosyal Darwinizm'in ilk ve en önemli temsilcilerinden )

    Yazıma son verirken okuyucularıma evrimsel süreci, medeniyetin gelişimini ve sosyal Darwinizmi daha yakından anlamanızı sağlayacak 4 kitap önermek isterim.

    1-2 ) John Griffith Chaney veya mahlasıyla Jack London olarak bilinen yazarın Beyaz Diş ve Vahşetin Çağrısı kitapları.

    3 ) Sosyal Darwinizmin kurucusu olan Herbert Spencer’a ait İlk Prensipler adlı 2 ciltlik seri. ( Türkçe bulamazsanız ‘’First Principles’’ adı altında muhtelif sitelerde bulabilirsiniz.

    4 ) Carl Sagan’ın Kozmoz adlı kitabı.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41467-020-19958-5 http://www.reflexions.uliege.be/cms/c_379881/en/the-farmer-fish https://news.griffith.edu.au/2020/12/08/can-a-coral-reef-fish-help-unravel-how-humans-domesticated-animals/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    arastimanin orjinal kaynagina baktim. damsel baliklari beslendikleri yosunlara gubre saglayan karidesleri aktif sekilde koruyorlar. burdaki olay evcillestirmeden cok simbiotik mutualizm bence. orjinal paperde evcilletirmeyi mutualizmin bir sekli olarak belirtmis lakin evcillestirmede evcillestiren canli evcillesene aktif sekilde bakar, onu besler, en onemlisi ise uremesine yon verir, evcillesen canlilardan hangisinin ureyecegine o karar verir ki evcillesme mekanismasinin ana kaynagi budur. kurtu evcillestirdiginizde ornegin her kusakda daha yumusak basli, iteatkar ve insana sicak davranan yavruyu secip uretirsin. buda kusaklar boyunca vahsi kurtun ozelliklerini degistirip bugun bildigimiz kopegin ortaya cikmasini saglar. benzer sekilde vahsi bugday uzerinde 2-3tane ufak tohum olan bir ottur, eski insallar daha cok, daha besili tohum verenini urete utere bugun bildigimiz evcil bugdayi ortaya cikarmislar. insan disinda bunu yapan nadir canlilardan biri yaprak karincalari.yapraklari kesip cigneyip uzerinelerine bir tur mantari yerlestiriyorlar. mantarin buyumesi icin uygun nemli karanlik ortami olusturuyorlar, mantar yapraklari sindirip gelisiyor, karincalarda mantari yiyor. bu mantar su an disardaki yabi halinden cok farkli, karincalar milyonlarca yildir bu mantari ureterek degistirmisler yani gercek bir evcillestirme sozkonusu. demsel baliklariyla karidesin iliskisi ise dogadaki diger mutualist simibiyotik yasamlardan cok farkli degil.
    arastimanin orjinal kaynagina baktim. damsel baliklari beslendikleri yosunlara gubre saglayan karidesleri aktif sekilde koruyorlar. burdaki olay evcillestirmede...
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu makaleden evcilleşme ile ilgili bir anlam çıkaramadım. Basit anlamda bir simbiyotik bir ilişki var.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ölen her varlıkta sınırlı yetenek ve bilgi edinme gücü var bunu aşamaz nokta
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben tam tersini görüyorum. Karidesler Damsel balıklarını kendilerini koruması için kullanıyorlar. Yani Damsel balıklarını karidesler evcilleştirmiş gibi geldi bana.
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    arastimanin orjinal kaynagina baktim. damsel baliklari beslendikleri yosunlara gubre saglayan karidesleri aktif sekilde koruyorlar. burdaki olay evcillestirmeden cok simbiotik mutualizm bence. orjinal paperde evcilletirmeyi mutualizmin bir sekli olarak belirtmis lakin evcillestirmede evcillestiren canli evcillesene aktif sekilde bakar, onu besler, en onemlisi ise uremesine yon verir, evcillesen canlilardan hangisinin ureyecegine o karar verir ki evcillesme mekanismasinin ana kaynagi budur. kurtu evcillestirdiginizde ornegin her kusakda daha yumusak basli, iteatkar ve insana sicak davranan yavruyu secip uretirsin. buda kusaklar boyunca vahsi kurtun ozelliklerini degistirip bugun bildigimiz kopegin ortaya cikmasini saglar. benzer sekilde vahsi bugday uzerinde 2-3tane ufak tohum olan bir ottur, eski insallar daha cok, daha besili tohum verenini urete utere bugun bildigimiz evcil bugdayi ortaya cikarmislar. insan disinda bunu yapan nadir canlilardan biri yaprak karincalari.yapraklari kesip cigneyip uzerinelerine bir tur mantari yerlestiriyorlar. mantarin buyumesi icin uygun nemli karanlik ortami olusturuyorlar, mantar yapraklari sindirip gelisiyor, karincalarda mantari yiyor. bu mantar su an disardaki yabi halinden cok farkli, karincalar milyonlarca yildir bu mantari ureterek degistirmisler yani gercek bir evcillestirme sozkonusu. demsel baliklariyla karidesin iliskisi ise dogadaki diger mutualist simibiyotik yasamlardan cok farkli degil.
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    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evet tasma da takiyor
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu makaleden evcilleşme ile ilgili bir anlam çıkaramadım. Basit anlamda bir simbiyotik bir ilişki var.
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    rempuh (Burak Gökdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Bana da öyle geldi. Asıl kaynaktan okumak gerekir diye düşünüyorum.
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