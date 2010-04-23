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ATP'den anakart üstü USB konnektörlerini kullanan yeni SSD ailesi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi ATP, NAND flash tabanlı yeni bir depolama sürücüsü hazırladı. Firmanın dahili yapıdaki USB SSD sürücüsü, doğrudan anakart üzerindeki USB pinlerine takılıyor ve farklı kullanım şekliyle diğer pek çok SSD sürücüsünden ayrılıyor.

28.2 x 15.3 x 6.2 mm boyutlarında olan yeni sürücü, 512MB ve 4GB aralığında farklı depolama kapasitelerine sahip. Su, toz, titreşim ve elektro-statik desark gibi durumlara karşı korumalı SSD sürücüsü, SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor.

Pakette Sistem teknolojisiyle üretilen dahili yapıdaki yeni SSD sürücü, 30MB/saniyeye varan dosya transfer hızlarına olanak tanıyabiliyor. ATP'nin yaptığı açıklamaya göre hata öncesi kullanım süresi 5 milyon saat olan kompakt yapılı yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz bilinmiyor.


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Netscout 9 yıl
İçine Linux 2 tanede 500gb sabit disk
mis gibi multimedia cd
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