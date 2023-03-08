Avalanche ve TSM’den Web3 için iş birliği

TSM, Avalanche ile gerçekleştirdiği bu ortaklık neticesinde, oyuncular, hayranlar ve içerik oluşturucular için yeni deneyimler yaratacak. Ayrıca ortaklık, oyuncu öncelikli Web3 ürünlerini ana akım haline getirmeyi amaçlıyor. Blitz, Avalanche Subnet üzerine inşa edilecek. Dijital varlıkları depolamak, satmak ve satın almak için Core’u kullanacak.
TSM, oyuncuların performans verileri ve öğrenme araçlarıyla becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Blitz Alt Ağında Avalanche imzalı turnuvaları yürütecek. Ayrıca, ödüller için Blitz Arena‘da yarışılmasına olanak sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez