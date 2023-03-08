Tam Boyutta Gör Avalanche, küresel oyun şirketi TSM’nin 30 milyon kullanıcılı oyun uygulaması Blitz'e dahil oluyor. İş birliğinin Blitz platformundaki oyunculara, hayranlara ve içerik oluşturuculara yeni deneyimler yaratacağı belirtildi. Blitz, Web3 özelliklerine erişim için Avalanche ağını kullanacağı ifade edildi.

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TSM, Avalanche ile gerçekleştirdiği bu ortaklık neticesinde, oyuncular, hayranlar ve içerik oluşturucular için yeni deneyimler yaratacak. Ayrıca ortaklık, oyuncu öncelikli Web3 ürünlerini ana akım haline getirmeyi amaçlıyor. Blitz, Avalanche Subnet üzerine inşa edilecek. Dijital varlıkları depolamak, satmak ve satın almak için Core’u kullanacak.

TSM, oyuncuların performans verileri ve öğrenme araçlarıyla becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Blitz Alt Ağında Avalanche imzalı turnuvaları yürütecek. Ayrıca, ödüller için Blitz Arena‘da yarışılmasına olanak sağlanacak.

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Avalanche ve TSM’den Web3 için iş birliği