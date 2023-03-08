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    Anlık Bildirim

    Avalanche ve TSM’den Web3 için iş birliği

    Avalanche (AVAX) ve TSM iş birliği sonucunda TSM'nin 30 milyon kullanıcılı oyunu Blitz'in Avalanche ağını kullanacağı duyuruldu.                                      
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    Avalanche ve TSM’den Web3 için iş birliği Tam Boyutta Gör
    Avalanche, küresel oyun şirketi TSM’nin 30 milyon kullanıcılı oyun uygulaması Blitz'e dahil oluyor. İş birliğinin Blitz platformundaki oyunculara, hayranlara ve içerik oluşturuculara yeni deneyimler yaratacağı belirtildi. Blitz, Web3 özelliklerine erişim için Avalanche ağını kullanacağı ifade edildi.

    TSM, Avalanche ile gerçekleştirdiği bu ortaklık neticesinde, oyuncular, hayranlar ve içerik oluşturucular için yeni deneyimler yaratacak. Ayrıca ortaklık, oyuncu öncelikli Web3 ürünlerini ana akım haline getirmeyi amaçlıyor. Blitz, Avalanche Subnet üzerine inşa edilecek. Dijital varlıkları depolamak, satmak ve satın almak için Core’u kullanacak.

    TSM, oyuncuların performans verileri ve öğrenme araçlarıyla becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Blitz Alt Ağında Avalanche imzalı turnuvaları yürütecek. Ayrıca, ödüller için Blitz Arena‘da yarışılmasına olanak sağlanacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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