Tam Boyutta Gör Facebook ve Messenger, 2014’ten beri ayrı uygulama olarak kullanılıyor. CEO Mark Zuckerberg’e göre bu, deneyimi iyileştiriyor. Ancak, şimdi bu değişiklik tersine çevriliyor.

Facebook’un kullanıcı sayısı 2 milyar oldu 1 ay önce eklendi

Yakında tüm kullanıcılara açılacak

Messenger yakında Facebook uygulamasıyla yeniden birleştirilecek. Facebook lideri Tom Alison, Messenger’ın çok yakında Facebook uygulamasına dahil edileceğini resmen duyurdu.

Facebook ölmedi, yaşıyor!

Facebook’un dahili mesajlaşma özelliğine sahip TikTok ile rekabette geride kalmamak için bu değişikliği yaptığı söyleniyor. Raporların aksine, Facebook’un kullanıcı sayısını arttırdığı bildirildi. Alison, günde 2 milyar aktif kullanıcıya sahip olduklarını, Facebook’un ölmediğini dile getirdi. Alison’a göre, insanlar arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmak için hâlâ Facebook’u tercih ediyor.

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Messenger, Facebook'a 9 yıl sonra geri dönüyor