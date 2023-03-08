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    Anlık Bildirim

    Messenger, Facebook'a 9 yıl sonra geri dönüyor

    Facebook kullanıcılarının mesajlaşmak için Messenger uygulamasını yüklemeleri zorunluluğu kaldırılıyor. Meta, Messenger’ı Facebook uygulamasına geri eklemek için çalışmaların başladığını duyurdu.
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    Facebook ile Messenger birleşiyor Tam Boyutta Gör
    Facebook ve Messenger, 2014’ten beri ayrı uygulama olarak kullanılıyor. CEO Mark Zuckerberg’e göre bu, deneyimi iyileştiriyor. Ancak, şimdi bu değişiklik tersine çevriliyor.

    Yakında tüm kullanıcılara açılacak

    Messenger yakında Facebook uygulamasıyla yeniden birleştirilecek. Facebook lideri Tom Alison, Messenger’ın çok yakında Facebook uygulamasına dahil edileceğini resmen duyurdu.

    Facebook ölmedi, yaşıyor!

    Facebook’un dahili mesajlaşma özelliğine sahip TikTok ile rekabette geride kalmamak için bu değişikliği yaptığı söyleniyor. Raporların aksine, Facebook’un kullanıcı sayısını arttırdığı bildirildi. Alison, günde 2 milyar aktif kullanıcıya sahip olduklarını, Facebook’un ölmediğini dile getirdi. Alison’a göre, insanlar arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmak için hâlâ Facebook’u tercih ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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