Messenger, Facebook'a 9 yıl sonra geri dönüyor

Yakında tüm kullanıcılara açılacak
Messenger yakında Facebook uygulamasıyla yeniden birleştirilecek. Facebook lideri Tom Alison, Messenger’ın çok yakında Facebook uygulamasına dahil edileceğini resmen duyurdu.
Facebook ölmedi, yaşıyor!
Facebook’un dahili mesajlaşma özelliğine sahip TikTok ile rekabette geride kalmamak için bu değişikliği yaptığı söyleniyor. Raporların aksine, Facebook’un kullanıcı sayısını arttırdığı bildirildi. Alison, günde 2 milyar aktif kullanıcıya sahip olduklarını, Facebook’un ölmediğini dile getirdi. Alison’a göre, insanlar arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmak için hâlâ Facebook’u tercih ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez