Fransa'da şok: Kaçırılan Bitcoin yatırımcılarının sayısı 132 oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para ekosisteminin kendi zenginlerini yaratması haliyle çetelerin de dikkatini çekiyor. Merkeziyetsiz platformlar sayesinde çaldıkları paranın izini de kaybettiren çeteler, kripto para yatırımcılarını ele geçirmek için akıl almaz yöntemlere başvuruyor.

Bitcoin tutmak ayrı dert taşımak ayrı dert

Son dönemde Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların yatırımcıya sürekli kaybettirmesi sıkıntı oluştururken bir de çetelerden korunma derdi çıktı. Fransa'da yapılan bir araştırma son 3 yılda 132 Bitcoin yatırımcısının kaçırıldığını ve işkenceye maruz kaldığını ortaya koyuyor.

2024 yılında toplam 18 kişi, 2025 yılında toplam 67 kişi, 2026 yılında da toplam 47 kişi kaçırılma olaylarına maruz kaldı. Saldırganların bir olayda 8 milyon Euro elde ettiği belirtilirken kurbanlardan birisi de Ledger soğuk cüzdan şirketinin kurucularından David Balland oldu.

Fransa güvenlik güçleri bu kaçırma olaylarıyla ilgili 12 ayrı soruşturma yürütürken 88 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında 10 çocuğun yer aldığı da belirtiliyor. Bu denli fazla yatırımcının bilgilerine nasıl erişildiği ise daha endişe verici bir konu. Bazı kaynaklar çetelerin vergi dairelerine sızarak yapılan vergi ödemeleri üzerinden varlıklı olanları tespit ettiğini iddia ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Bitcoin yatırımcılarını bekleyen büyük tehlike

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: