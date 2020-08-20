AverMedia dünyanın ilk çift girişli yakalama kartını duyurdu

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Oyun yayıncılığı alanının önemli bir pazar haline gelmesi haliyle amatör veya profesyonel fark etmeksizin sayısız kullanıcının adım atmasına neden oldu. Belirli bir düzeye kadar farklı yazılımlarla yayın yapılabilirken profesyonel seviyede ise görüntü yakalama kartları tercih ediliyor.

AverMedia Live Gamer DUO özellikleri ve fiyatı

AverMedia Live Gamer DUO adıyla tanıtılan yeni görüntü yakalama kartı sektörde ilk kez çift girişe yer veriyor. Böylece hem oyun kaynağından görüntüler hem de kameralardan görüntüler alabilmek mümkün oluyor.

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Kart üzerinde çift HDMI portu yer alıyor. Oyuncular Full HD 60fps veya Full HD 60fps HDR10 hızında görüntü yakalarken bir HDMI girişi üzerinden 4K 60fps HDR10 veya Full HD 240fps hızında yayın yapabiliyor. Aşağı ölçeklendirme, kare oranı dönüşümü, ton haritalama gibi işlemler doğrudan kart üzerinde yapıldığı için işlemciye yük binmiyor.

İkinci HDMI portu ise uyumlu bir kameradan kullanıcının görüntülerini aktarabilmek için kullanılıyor. Destekli bir DSLR, aynasız kamera, video kamera gibi cihazlar HDMI üzerinden bağlanabiliyor.

Yakalama kartı profesyonel yayıncılar ile birlikte geliştirilmiş. 7.1 ve 5.1 ses desteği sunan kartta RGB aydınlatma efektleri de yer alıyor. AverMedia Live Gamer DUO yakalama kartı 250$ fiyat etikeitne sahip.

https://www.techpowerup.com/271180/avermedia-launches-live-gamer-duo-dual-input-full-hd-capture-card

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