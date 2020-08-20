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    AverMedia dünyanın ilk çift girişli yakalama kartını duyurdu

    AverMedia Live Gamer DUO adındaki görüntü yakalama kartı çift HDMI portu ile hem oyunlardan görüntüleri hem de uyumlu bir kameradan görüntüleri yakalayabiliyor.
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    Çevre B...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AverMedia dünyanın ilk çift girişli yakalama kartını duyurdu
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    Oyun yayıncılığı alanının önemli bir pazar haline gelmesi haliyle amatör veya profesyonel fark etmeksizin sayısız kullanıcının adım atmasına neden oldu. Belirli bir düzeye kadar farklı yazılımlarla yayın yapılabilirken profesyonel seviyede ise görüntü yakalama kartları tercih ediliyor.

    AverMedia Live Gamer DUO özellikleri ve fiyatı

    AverMedia Live Gamer DUO adıyla tanıtılan yeni görüntü yakalama kartı sektörde ilk kez çift girişe yer veriyor. Böylece hem oyun kaynağından görüntüler hem de kameralardan görüntüler alabilmek mümkün oluyor.

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    Kart üzerinde çift HDMI portu yer alıyor. Oyuncular Full HD 60fps veya Full HD 60fps HDR10 hızında görüntü yakalarken bir HDMI girişi üzerinden 4K 60fps HDR10 veya Full HD 240fps hızında yayın yapabiliyor. Aşağı ölçeklendirme, kare oranı dönüşümü, ton haritalama gibi işlemler doğrudan kart üzerinde yapıldığı için işlemciye yük binmiyor.

    İkinci HDMI portu ise uyumlu bir kameradan kullanıcının görüntülerini aktarabilmek için kullanılıyor. Destekli bir DSLR, aynasız kamera, video kamera gibi cihazlar HDMI üzerinden bağlanabiliyor.

    Yakalama kartı profesyonel yayıncılar ile birlikte geliştirilmiş. 7.1 ve 5.1 ses desteği sunan kartta RGB aydınlatma efektleri de yer alıyor. AverMedia Live Gamer DUO yakalama kartı 250$ fiyat etikeitne sahip.



    https://www.techpowerup.com/271180/avermedia-launches-live-gamer-duo-dual-input-full-hd-capture-card Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Âutøp§¥ täßL£ (Erhan ) 1 gün en beğenilen
    sayende az mı cine5 izledik avermedia. saygım sonsuz sana
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    çokrenkli (Haluk Benker) 11 sa.
    AverMedia aylar önce de ürettiği bir webcam ile yüreğimi hoplatmıştı. Aylar geçti ama hala gerçekten ne satın alabiliyor ne de akibeti hakkında bilgi edinebiliyoruz.
    https://www.youtube.com/watch?v=__ipwng5TnE&t=13s
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 gün
    Pc'den bagimsiz bir standalone yayin cihazi cikartmiycakmi arkadas bunlar :((( Su anda magewell ultrastream hdmi kullaniyorum fakat özellikleri kisitli cihazin.
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    ebavamqko 1 gün Fearless_tr
    bende bu tarz bir aygır arıyorum. şöyle 100 150 euro arasında amazon.de üzerinde var mı önereceğin?
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    Âutøp§¥ täßL£ (Erhan ) 1 gün en beğenilen
    sayende az mı cine5 izledik avermedia. saygım sonsuz sana
    1 Yanıt Yanıtla +11
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