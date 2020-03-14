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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi

    Kısa sürede 100'den fazla ülkeye yayılan coronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5.000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. DSÖ Avrupa'nın, yeni tip coronavirüsün merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi
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    Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), Avrupa'nın, kısa sürede birçok ülkeye yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip coronavirüsün merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 100'den fazla ülkeye yayılan coronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5.000'in üzerinde insan  hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) endişe verici bir açıklama geldi. DSÖ, Avrupa'nın artık coronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi

    Avrupa virüsün merkez üssü haline geldi

    Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi
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    DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileri ile kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

    Avrupa'da günlük bildirilen Covid-19 vaka ve ölüm sayısının Çin'i geçtiğine dikkat çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Covid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi" dedi.

    5.429 kişi hayatını kaybetti

    Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi
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    Ghebreyesus, dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin Covid-19 vakasının bildirildiğini belirterek, "5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.

    Dünyanın sadece Covid-19'a odaklandığına işaret eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, bununla beraber sıtma, AIDS ve daha pek çok hastalıkla günlük mücadele veren ülkeler olduğuna dikkati çekti.

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    Ghebreyesus, dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın hastalıkların insanlığın "ortak düşmanı olduğu" mesajını verdi, ayrıca ülkelerin Kovid-19'un bulaşma zincirini kırmak için "virüsü erken tespit etmeleri, insanları korumaları ve tedavi etmeleri" gerektiğini kaydetti.

    Salgın her ülkede patlak verebilir

    Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi
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    DSÖ Genel Direktörü ayrıca, Covid-19'un en yaygın olarak görüldüğü ülkelere bakarak, "Bizde böyle olmayacak" diyen ülkelerin "ölümcül bir hata yaptığını" ve Covid-19 pandemisinin her ülkede patlak verebileceğini söyledi.

    Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart'ta DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.

    DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini, virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." şeklinde konuşmuştu.

    Coronavirüs salgını pandemi ilan edildi
    Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi
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    Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) "kontrol edilebilir bir pandemi" olduğunu belirterek, "Bunu pandemi olarak açıklamamız ülkelerin buna karşı mücadeleden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmez. Temel halk sağlığı önlemlerinden vazgeçmeye karar veren ülkelerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir" dedi.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?"

    Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında coronavirüs salgını dolayısıyla uluslararası acil durum ilan etmişti.



    https://www.haberler.com/son-dakika-avrupa-koronavirus-krizinin-merkez-13012295-haberi/?m=0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 5 gün
    İtalya bu gidişle çin’i de geçecek merkez üssü olması normal
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    joven 6 gün
    Canlarının dertlerine düştüler neden olup akıttıkları kanların hesabını

    birazda onlar yaşasın
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Diken üstündeyiz.
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