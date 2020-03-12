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    Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?

    Coronavirüsten korunmak için önerilen etkili yöntemlerin başında el yıkamak geliyor.El yıkama alışkanlığı ile coronavirüs vakalarının istatistiki olarak incelendiği araştırmanın detayları haberimizde.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?
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    Coronavirüsten korunmak için önerilen en etkili yöntemlerin başında el yıkamak geliyor. Peki el yıkamak ne derecede etkili? Bir Türk araştırmacının yaptığı istatistiksel analizde durum ortaya konulmaya çalışılmış.

    Veri akışı farklı kaynaklardan sağlandı

    Yapılan incelemede Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) kurumunun dünya genelindeki el yıkama alışkanlığı verileri kullanılmış. Ayrıca verilerde ülkelere göre tuvalet sonrası el yıkama oranları yer alıyor. Coronavirüse ilişkin veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nden, ülkelerin nüfus bilgileri ile oranlar wordbank.org aracılığıyla aktarılmış.

    Elde edilen veriler tek bir veri kümesinde birleştirildi ve nüfusa göre 1 milyon kişi başına düşen coronavirüs vakası oranı elde edildi. Daha sonra el yıkama yüzdesi ile elde edilen coronavirüs vaka oranı karşılaştırıldı.

    Spearman Korelasyonu

    Yapılan karşılaştırma neticesinde Spearman Korelasyon Katsayısı -0.29 olarak tespit edilmekle birlikte istatistiki anlamda bu oran, el yıkama oranı ile coronavirüs vakaları arasında orta düzeyde bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Sperman'a göre 0 olması alakası olmadığını ifade ediyor. Değer + çıkarsa doğru orantı, - çıkarsa da ters orantı var anlamı taşıyor. 1'e ne kadar yakınsa bağıntı o kadar güçlü oluyor. -0.29 olarak çıkan sonuç el yıkama alışkanlığı azaldıkça hastalığa yakalanma oranının da artacağı neticesini ortaya koymuş.

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    Dünya genelinde el yıkma alışkanlıkları

    Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?
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    Yukarıdaki haritada yer alan koyu renkler düşük el yıkama alışkanlıklarını gösterirken aşağıdaki haritada yer alan koyu renkler nüfusa göre yüksek coronavirüs vaka oranlarına karşılık geliyor.

    Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?
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    Araştırmaya göre ellerini yıkamayan insanlar ile coronavirüs vakaları ve bu verilerin yüzdeleri görsel olarak karşılaştırıldı. Benzer oranlar ve eğilimler yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Örnek verecek olursak Çin'deki düşük el yıkama yüzdesi yüksek coronavirüs oranına eşlik ediyor .

    Avrupa bölgesi incelendiğinde grafiklerdeki koyulaşmaların benzer şekilde olduğu görülüyor. Avrupa bölgesine ait verilere galeriden ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı"

    Son olarak korelasyon analizlerinin ve görsellerin incelenmesi sonucunda el yıkama alışkanlığı ile coronavirüs vakaları arasında orta düzeyde bir korelasyon olduğu sonucuna varılıyor.

    Uzmanlar el yıkamanın ve el yıkama alışkanlıklarının coronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birini oluşturduğunu belirtiliyor.



    https://burakgozutok.com/corona-hand-washing-relation-analysis-w-python/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumu gör »     hanahmet
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 1 hf.
    Elini yıkamayan insan pislikten ölür zaten coronaya gerek yok..
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. Godolphin
    Yok ölmüyorlar üstelik etraflarındaki insanlara mikrop saçıyorlar. Gerçi tepeden tırnağa kendileri de birer mikrop.
    Yanıtla +5
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    deoks 1 hf.
    İtalya Avrupa’da en düşük el yıkama oranına ve en yaşlı nüfusa sahip. Çok ölüm olmasına şaşmamalı.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    agent1453 2 gün deoks
    Hocam bir de hayatlarına normal devam etmişler,orada olan bir bayan anlattı.
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    joven 1 hf.
    içinde bulunduğumuz toplumun ecnebi toplumlara benzer
    adetleri yapması öyleki sokakta giydiği ayakkabısını evindede
    giyen insanların olması düşündürücü
    içinde bulunduğumuz toplumun ecnebi toplumlara benzer adetleri yapması öyleki sokakta giydiği ayakkabısını evindede giyen insanların olması düşündürüc...
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    Yanıtla +15
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün hollowman_
    Şu avrupayı şişirdiğim yorumu merak ettim hemen göster bana brkliyorum kıçınızdan element uydurmayın.Ben ülkedeki belli bir kesimden bahsettim.Evet türkiyenin en büyük komando birliklerinde görev yaptım ısparta terörizimle mücadele ve kayseri 1.komando tuğayı.Bana masal anlatma gerçekleri anlat :)Askerde tas var diyorsun askerde tas istikakı yılda 1 tane yani 1 yılda kırılmazsa kaybolmazsa :)



    Avrupa hakkındaki yorumum nerde onu bekliyorum nerden uydurdunuz onu meraklar içindeyim.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün hollowman_
    Ne boş adamlarınız ya vallahi artık bunu anladım.Arkadaşlar askerde sadece sifon var sadece sifon var sadece sifon var.Yazayımmı daha.Çok zeki kardeşlerim tas mas yok.İlk önce bunu kafaya kazıyın.



    Askere gittin mi diyorum adama cevap vermiyor belli ki gitmemiş cevap veremiyor hop ordan sen atlıyorsun forumun tamamı çürük mü aldı bedellimi yaptı yoksa daha gitmedimi orasını çözemedim.Askere giden adamın bunu bilmemesi mümkün değil tuvaletten çıkan adamların %99 elini yıkamıyor.



    Ben askerde yaklaşık olarak 10 bin civarı acemi eğittim emin olunki benden daha iyi analiz edemezsiniz bu durumu.800 kişiyi aynı anda tuvalete götürürdüm 800 kişi girerdi bölük astsubayıyla bakardık ve girenlerden en fazla 50 kişi tuvaletten çıkınca elini yıkıyordu bu bazen 20 lere düşüyordu.Ve her gün uyarı yapıyorduk el temizliği konusunda ama nafile.Yerde süründürüyorduk adam yinede elini yıkamıyordu.Bu konu ülke genelini kapsar çünkü 18 yaşına basan her erkek evlat askere geliyor.Bu adam dışarıda çıksa aynı elini yıkamaz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Bu kadar kendi insanına düşman bir topluluk daha görmedim ben. Daha da görmem herhalde ömrüm yettikçe.

    Konuya dönersek..İş için ilk kez Almanyaya gittiğim zaman, tuvalete girdiğimde şok olmuştum. Kıçını yıkayacak taharet musluğu yoktu.
    Ezelden beridir öyleydi biliyorum ama ilk kez o zaman farketmiştim.
    Orada kaldığım günler boyunca duşun altına girmek zorunda kaldım. Kardeşim tuvalet kağıdına sil, kıçın afedersin kakalı dolaş.
    Biz alışmadık böyle şeylere. Aman medeniyet uzak dursun bizden.
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    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    Dışarı çıkarken küçük kolonya şişesi falan taşımak lazım
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    Askaparta 5 gün
    Kendimizi pis sanırdık ama adamlar el yıkamıyor, tuvaletten çıkıp el yıkamıyor, evlerinin yüzde 10'unda tuvaletleri yok, el yıkayanları görün, el yıkamayı bile bilmiyorlar, fok gibi ellerini çırpıyorlar o kadar, pisler.
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    kartalaraz (subaru impreza) 6 gün
    Müslümanın bol olduğu ülkeler abdest aldığı için en çok oran o ülkeler olacaktır.
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Elini yıkamaktan acizse ölsün daha iyi.
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    hollowman_ (N. b.) 6 gün
    Kompleksli ezik Türkün dünyası: "yok ya biz ne el yıkayacaz, askerde gördüm kimse yıkamıyodu bik bik bik"
    Reel dünya: ABD ve Avrupa'da taharet musluklu klozetlere yoğun ilgi. tr.euronews.com/...

    (bu arada zamanında bu tür forumlardan birinde taharet musluğuna laf eden ezik dangozlar da vardı, şimdi batı ilgi göstermeye başladığına göre övebilirler)
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün cabriyo
    Ne boş muhabbete çevirdiniz ya.Nerenizden anlıyorsunuz yazdıgımı.Askeremi gitmediniz çürük mü aldınız biraderler.Askerlik yüzü görmemiş gibi konuşuyorsunuz.Askerde götünü bile yıkamayan demek istediğimi askere gidenler bilir.El yıkama alışkanlığı yok askerdeki insanların %99 'da.Pisuvara sıçan insan gördün mü hayatında?Evet askerde pisuvara sıçan çok insan gördüm.Tuvalette ister suyla elle yıka istersen peçete kullan sonuç olarak ellerini yıkaman gerekiyor ama askersekiler yıkamıyor öyle bir alışkanlık edinmemişler çoğunluk böyle.



    2. Olarak askerde peçete yok öyle bir yere düşersinki değil peçede su bulamıyorsun.2 hafta dağda kaldım içecek su bulamadım peçete nerden bulacan.Mecbur ya taşla yaprakla yada su bulursan peçete olmayınca elle yıkıyorsun.

    Bu arada senden çok ülke gezmişimdir.İtalyadan bi foto atayım.Millet katedrallerin kiliselerin arkasında işiyor tuvalet bulamayınca.Üstelik tuvaletler cam kapılı hep içerde sıçarken başkası görüyor orası ayrı mesele😃
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 gün
    avrupalılar kadar pis millet görmedim. kimse yanlış anlamasın. her sokağın her otoparkın her alışveriş merkezinin köşesi sidik köşesi olmuş. italyada otoban yanında çocuk bezi dağı vardı. türkiyedede var pis alışkanlıklar ama avrupanın %10 u etmez. çinliler börtü böcek yiyorsa fukaralıktan yiyor. ingilizler çiftlikte vurdukları sıçanları pişirip yiyor. açın youtube izleyin.
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