Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?

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Coronavirüsten korunmak için önerilen en etkili yöntemlerin başında el yıkamak geliyor. Peki el yıkamak ne derecede etkili? Bir Türk araştırmacının yaptığı istatistiksel analizde durum ortaya konulmaya çalışılmış.

Veri akışı farklı kaynaklardan sağlandı

Yapılan incelemede Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) kurumunun dünya genelindeki el yıkama alışkanlığı verileri kullanılmış. Ayrıca verilerde ülkelere göre tuvalet sonrası el yıkama oranları yer alıyor. Coronavirüse ilişkin veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nden, ülkelerin nüfus bilgileri ile oranlar wordbank.org aracılığıyla aktarılmış.

Elde edilen veriler tek bir veri kümesinde birleştirildi ve nüfusa göre 1 milyon kişi başına düşen coronavirüs vakası oranı elde edildi. Daha sonra el yıkama yüzdesi ile elde edilen coronavirüs vaka oranı karşılaştırıldı.

Spearman Korelasyonu

Yapılan karşılaştırma neticesinde Spearman Korelasyon Katsayısı -0.29 olarak tespit edilmekle birlikte istatistiki anlamda bu oran, el yıkama oranı ile coronavirüs vakaları arasında orta düzeyde bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Sperman'a göre 0 olması alakası olmadığını ifade ediyor. Değer + çıkarsa doğru orantı, - çıkarsa da ters orantı var anlamı taşıyor. 1'e ne kadar yakınsa bağıntı o kadar güçlü oluyor. -0.29 olarak çıkan sonuç el yıkama alışkanlığı azaldıkça hastalığa yakalanma oranının da artacağı neticesini ortaya koymuş.

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Dünya genelinde el yıkma alışkanlıkları

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Yukarıdaki haritada yer alan koyu renkler düşük el yıkama alışkanlıklarını gösterirken aşağıdaki haritada yer alan koyu renkler nüfusa göre yüksek coronavirüs vaka oranlarına karşılık geliyor.

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Araştırmaya göre ellerini yıkamayan insanlar ile coronavirüs vakaları ve bu verilerin yüzdeleri görsel olarak karşılaştırıldı. Benzer oranlar ve eğilimler yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Örnek verecek olursak Çin'deki düşük el yıkama yüzdesi yüksek coronavirüs oranına eşlik ediyor .

Avrupa bölgesi incelendiğinde grafiklerdeki koyulaşmaların benzer şekilde olduğu görülüyor. Avrupa bölgesine ait verilere galeriden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı"

Son olarak korelasyon analizlerinin ve görsellerin incelenmesi sonucunda el yıkama alışkanlığı ile coronavirüs vakaları arasında orta düzeyde bir korelasyon olduğu sonucuna varılıyor.

Uzmanlar el yıkamanın ve el yıkama alışkanlıklarının coronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birini oluşturduğunu belirtiliyor.

https://burakgozutok.com/corona-hand-washing-relation-analysis-w-python/

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