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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu

    120 milyon euroluk bütçeyle hazırlanan ClearSpace-1 görevi 2025 yılı için planlanıyor. Avrupa Uzay Ajansı, ClearSpace-1'in tarihin ilk uzay çöpü temizleme görevi olduğunu belirtti.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu
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    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), her geçen yıl büyüyen uzay çöpü problemine yeni çözümler aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, tarihin ilk uzay çöpü temizleme görevini resmen duyurdu. ClearSpace-1 isimli görev şu anda 2025 yılı için planlanmış durumda.

    ESA'nın yaptığı açıklamalara göre ClearSpace-1 görevinde dört kollu bir robotik bir uzay aracı kullanılacak. Bu uzay aracının, önceden belirlenen bir uzay çöpünü yörüngede 'kucaklayıp' Dünya'nın atmosferine dalış yapması planlanıyor. Atmosfere giriş sırasında her iki cisim de küllerine karışacak ve böylece tarihte ilk kez bir uzay çöpü başarıyla temizlenmiş olacak.

    Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu
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    Avrupa Uzay Ajansı, ClearSpace-1 görevinde hedef alınacak uzay çöpünü de şimdiden belirlemiş durumda. 2013 yılında fırlatılan bir Vega roketine ait yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki bir cisim şu anda Yeryüzü'nden 800 kilometre yükseklikte bir yörüngede yer alıyor. ClearSpace-1 robotu, bu cismi kucaklayıp atmosfere dalış yapacak.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ClearSpace CEO'su Luc Piguet,"Uzay çöpleri her geçen yıl daha da büyük bir probleme dönüşüyor. Bugün uzayda yaklaşık 2000 aktif uydumuz var. Artık işlevsel olmayan uydu sayısı ise 3000'in üzerinde. Önümüzdeki yıllarda elbette bu uydu sayısı katlanarak artmaya devam edecek. Şu anda birden fazla şirketin, binlerce uzay aracından oluşan dev uydu ağlarını yörüngeye gönderme planı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı. Piguet burada Starlink gibi projelere özellikle dikkat çekti.

    Tabi uzay çöpleri yalnızca büyük uydulardan oluşmuyor. NASA'nın tahminlerine göre şu anda yaklaşık 750 bin küçük parçaçık yörüngede inanılmaz hızlarla Dünya etrafında dönüyor. Bu parçaçıkların genellikle saatte 20 bin kilometre gibi hızlarla hareket ettiği belirtilmişti.



    https://www.theguardian.com/science/2019/dec/09/european-space-agency-to-launch-clearspace-1-space-debris-collector-in-2025 Yorum Yaz
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