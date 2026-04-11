Sıra dışı deney: Uzay araçları gelecekte yakıt olmadan hareket edebilir

Mayıs 2025’te ESA’nın parabolik uçuşu sırasında gerçekleştirilen deneyde, kısa süreli ağırlıksızlık koşulları oluşturularak uzay ortamı simüle edildi. Uluslararası araştırma ekibi, grafen tabakalarından oluşan üç boyutlu grafen aerojelleri vakum odasına yerleştirdi ve mikro yerçekimi anlarında bu malzemeleri sürekli lazer ışınına maruz bıraktı.
Mikro yerçekiminde lazerle itki başarıldı
ESA proje bilimcisi Marco Braibanti’ye göre ivmelenme, insanın göz kırpma süresinden bile daha kısa sürede gerçekleşti ve lazer gücü arttıkça hareketin şiddeti de belirgin şekilde yükseldi.
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bu etkinin Dünya’da neredeyse gözlemlenememesi oldu. Yerçekiminin baskın olduğu koşullarda grafen aerojellerin hareketi son derece sınırlı kalırken mikro yerçekimi ortamı ışık temelli itkiyi görünür ve etkili hale getiriyor. ESA’ya göre bu durum, ışıkla itki üretiminin hız, itki gücü ve menzil açısından ancak uzay koşullarında gerçek potansiyeline ulaşabileceğini gösteriyor.
Işık, gaz pedalı görevi görebilir
Bu gelişme, özellikle uydular için kritik öneme sahip. Günümüzde uydular yönlerini korumak için küçük iticiler kullanıyor ve yakıt tükendiğinde işlevsiz hale geliyor. Yeni teknoloji sayesinde yakıt tanklarına ihtiyaç duymayan, ışıkla yönlendirilebilen uydu sistemleri mümkün hale gelebilir. Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte güneş yelkenleriyle birlikte kullanılabileceğini ve uzay araçlarının yönlendirilmesinde yeni bir standart oluşturabileceğini de belirtiyor.
ESA'dan malzeme fiziği ve kimyası mühendisi Ugo Lafont, bu gelişmenin önemine dikkat çekerek yakıtsız itki sistemlerine giden yolun açıldığını ifade ediyor. Lafont'a göre grafen aerojeller, uzay görevlerinde hem yakıt ihtiyacını hem de donanım yükünü azaltabilecek yenilikçi bir çözüm sunuyor.Kaynakça https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Graphene_and_lasers_for_space_propulsion https://interestingengineering.com/space/graphene-for-fuel-free-deep-space-missions
