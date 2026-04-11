Sıra dışı deney: Uzay araçları gelecekte yakıt olmadan hareket edebilir

Uzay araştırmalarında bugüne kadar en büyük sınırlamalardan biri yakıt gereksinimi oldu. Bir uzay aracının hedefe ulaşabilmesi için yakıt yakması, bunu itki gücüne dönüştürmesi ve görev boyunca yeterli rezervi taşıması gerekiyor. Ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) öncülüğünde gerçekleştirilen yeni bir deney, bu temel yaklaşımı kökten değiştirebilecek bir teknolojiyi gündeme taşıdı. Araştırmaya göre, lazer ışınlarıyla harekete geçirilen grafen aerojeller, yakıtsız uzay görevlerinin önünü açabilir.

Mayıs 2025’te ESA’nın parabolik uçuşu sırasında gerçekleştirilen deneyde, kısa süreli ağırlıksızlık koşulları oluşturularak uzay ortamı simüle edildi. Uluslararası araştırma ekibi, grafen tabakalarından oluşan üç boyutlu grafen aerojelleri vakum odasına yerleştirdi ve mikro yerçekimi anlarında bu malzemeleri sürekli lazer ışınına maruz bıraktı.

Mikro yerçekiminde lazerle itki başarıldı

Tam Boyutta Gör 30 milisaniyede dikkat çekici ivmelenme Deney sırasında kullanılan üç küçük grafen aerojel küpü, lazer ışınıyla temas ettikleri anda hızla ileri doğru hareket etti. Elde edilen veriler, yalnızca 30 milisaniyelik süre içinde yüksek ivmelenme sağlandığını ortaya koydu. Süreç, yüksek hızlı kameralarla kaydedilirken görüntüler analiz için 10 kat yavaşlatıldı.

ESA proje bilimcisi Marco Braibanti’ye göre ivmelenme, insanın göz kırpma süresinden bile daha kısa sürede gerçekleşti ve lazer gücü arttıkça hareketin şiddeti de belirgin şekilde yükseldi.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bu etkinin Dünya’da neredeyse gözlemlenememesi oldu. Yerçekiminin baskın olduğu koşullarda grafen aerojellerin hareketi son derece sınırlı kalırken mikro yerçekimi ortamı ışık temelli itkiyi görünür ve etkili hale getiriyor. ESA’ya göre bu durum, ışıkla itki üretiminin hız, itki gücü ve menzil açısından ancak uzay koşullarında gerçek potansiyeline ulaşabileceğini gösteriyor.

Işık, gaz pedalı görevi görebilir

Araştırmanın en önemli çıktılarından biri, ışığın yalnızca itki sağlamakla kalmayıp aynı zamanda hassas kontrol imkanı sunması oldu. Lazerin gücü artırıldıkça ivmenin yükseldiği, lazer darbesinin ardından ise hızın kademeli olarak düştüğü gözlemlendi. Bu durum, ışığın bir nevi “gaz pedalı” gibi davranabileceğini ortaya koyuyor.

Bu gelişme, özellikle uydular için kritik öneme sahip. Günümüzde uydular yönlerini korumak için küçük iticiler kullanıyor ve yakıt tükendiğinde işlevsiz hale geliyor. Yeni teknoloji sayesinde yakıt tanklarına ihtiyaç duymayan, ışıkla yönlendirilebilen uydu sistemleri mümkün hale gelebilir. Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte güneş yelkenleriyle birlikte kullanılabileceğini ve uzay araçlarının yönlendirilmesinde yeni bir standart oluşturabileceğini de belirtiyor.

ESA’dan malzeme fiziği ve kimyası mühendisi Ugo Lafont, bu gelişmenin önemine dikkat çekerek yakıtsız itki sistemlerine giden yolun açıldığını ifade ediyor. Lafont’a göre grafen aerojeller, uzay görevlerinde hem yakıt ihtiyacını hem de donanım yükünü azaltabilecek yenilikçi bir çözüm sunuyor.

