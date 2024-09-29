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    Anlık Bildirim

    Avrupa Uzay Ajansı atmosferde uydu parçalayacak: Peki ama neden?

    Avrupa Uzay Ajansı, 2027'de dünya yörüngesine bir uydu fırlatarak atmosfere girerken parçalanmasını izleyecek. Ajans böylece, uyduların nasıl parçalandığını anlamayı planlıyor.
    Avrupa Uzay Ajansı atmosferde uydu parçalayacak: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2027'de dünya yörüngesine bir uydu fırlatarak atmosfere girerken parçalanmasını izleyecek. Ajans böylece, uyduların tam olarak nasıl parçalandığını anlamayı ve bilim insanlarının daha fazla uzay çöpünün oluşmasını nasıl önleyeceklerini öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

    Dünya yörüngesindeki uydu sayısı arttıkça uzay çöpü sorunu da artıyor. Dolayısıyla bilim insanları ve uzay ajansları bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor. ESA'nın bu görevi, 2030 yılına kadar ek uzay çöpünün oluşmasını engellemeyi amaçlayan "Sıfır Enkaz Sözleşmesi" girişiminin bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

    Destructive Reentry Assessment Container Object (DRACO) isimli görev kapsamında uydunun iç kısımları, atmosfere yeniden giriş sırasında yok olan araçtan veri toplayacak. Ayrıca, yıkımdan kurtulmak üzere tasarlanmış, toplanan verileri okyanusa doğru hareket ederken iletecek 40 santimetrelik bir kapsül içerecek.

    Çamaşır makinesi boyutunda ve 200 kg ağırlığında olacak

    DRACO'yu inşa etmek için Deimos adlı havacılık mühendisliği şirketi ile sözleşme imzalandı. DRACO, yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutunda ve 200 kg ağırlığında olacak. İçerisinde 200 sensör ve 4 kamera yer alacak ancak itki veya navigasyon sistemi olmayacak. ESA'nın basın açıklamasına göre, dünyaya geri dönen uzay enkazlarının çoğu zaten kontrolsüz bir şekilde geri dönüyor. Buradaki amaç, ortalama bir atmosfere girişi taklit ederek yakından incelemek.

    Kapsül suya çarpmadan önce verileri almak kritik önem taşıyor ve gökyüzünde yuvarlanırken paraşüt açmaya çalışmak gibi zorluklar olabilir. ESA, verileri toplamak için 20 dakikalık bir zaman diliminin olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://www.esa.int/Space_Safety/Draco_mission_made_for_destruction https://www.theverge.com/2024/9/27/24255990/esa-draco-mission-satellite-space-junk-zero-debris
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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