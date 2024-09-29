Avrupa Uzay Ajansı atmosferde uydu parçalayacak: Peki ama neden?

Dünya yörüngesindeki uydu sayısı arttıkça uzay çöpü sorunu da artıyor. Dolayısıyla bilim insanları ve uzay ajansları bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor. ESA'nın bu görevi, 2030 yılına kadar ek uzay çöpünün oluşmasını engellemeyi amaçlayan "Sıfır Enkaz Sözleşmesi" girişiminin bir parçası olarak gerçekleştirilecek.
Destructive Reentry Assessment Container Object (DRACO) isimli görev kapsamında uydunun iç kısımları, atmosfere yeniden giriş sırasında yok olan araçtan veri toplayacak. Ayrıca, yıkımdan kurtulmak üzere tasarlanmış, toplanan verileri okyanusa doğru hareket ederken iletecek 40 santimetrelik bir kapsül içerecek.
Çamaşır makinesi boyutunda ve 200 kg ağırlığında olacak
DRACO'yu inşa etmek için Deimos adlı havacılık mühendisliği şirketi ile sözleşme imzalandı. DRACO, yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutunda ve 200 kg ağırlığında olacak. İçerisinde 200 sensör ve 4 kamera yer alacak ancak itki veya navigasyon sistemi olmayacak. ESA'nın basın açıklamasına göre, dünyaya geri dönen uzay enkazlarının çoğu zaten kontrolsüz bir şekilde geri dönüyor. Buradaki amaç, ortalama bir atmosfere girişi taklit ederek yakından incelemek.
Kapsül suya çarpmadan önce verileri almak kritik önem taşıyor ve gökyüzünde yuvarlanırken paraşüt açmaya çalışmak gibi zorluklar olabilir. ESA, verileri toplamak için 20 dakikalık bir zaman diliminin olduğunu söylüyor.Kaynakça https://www.esa.int/Space_Safety/Draco_mission_made_for_destruction https://www.theverge.com/2024/9/27/24255990/esa-draco-mission-satellite-space-junk-zero-debris Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu