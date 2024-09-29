Avrupa Uzay Ajansı atmosferde uydu parçalayacak: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2027'de dünya yörüngesine bir uydu fırlatarak atmosfere girerken parçalanmasını izleyecek. Ajans böylece, uyduların tam olarak nasıl parçalandığını anlamayı ve bilim insanlarının daha fazla uzay çöpünün oluşmasını nasıl önleyeceklerini öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Dünya yörüngesindeki uydu sayısı arttıkça uzay çöpü sorunu da artıyor. Dolayısıyla bilim insanları ve uzay ajansları bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor. ESA'nın bu görevi, 2030 yılına kadar ek uzay çöpünün oluşmasını engellemeyi amaçlayan "Sıfır Enkaz Sözleşmesi" girişiminin bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Destructive Reentry Assessment Container Object (DRACO) isimli görev kapsamında uydunun iç kısımları, atmosfere yeniden giriş sırasında yok olan araçtan veri toplayacak. Ayrıca, yıkımdan kurtulmak üzere tasarlanmış, toplanan verileri okyanusa doğru hareket ederken iletecek 40 santimetrelik bir kapsül içerecek.

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Çamaşır makinesi boyutunda ve 200 kg ağırlığında olacak

DRACO'yu inşa etmek için Deimos adlı havacılık mühendisliği şirketi ile sözleşme imzalandı. DRACO, yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutunda ve 200 kg ağırlığında olacak. İçerisinde 200 sensör ve 4 kamera yer alacak ancak itki veya navigasyon sistemi olmayacak. ESA'nın basın açıklamasına göre, dünyaya geri dönen uzay enkazlarının çoğu zaten kontrolsüz bir şekilde geri dönüyor. Buradaki amaç, ortalama bir atmosfere girişi taklit ederek yakından incelemek.

Kapsül suya çarpmadan önce verileri almak kritik önem taşıyor ve gökyüzünde yuvarlanırken paraşüt açmaya çalışmak gibi zorluklar olabilir. ESA, verileri toplamak için 20 dakikalık bir zaman diliminin olduğunu söylüyor.

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