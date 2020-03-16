Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı

    Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi (EASA), uçakların koronavirüs salgınına karşın dezenfekte edilmesini zorunlu kılan bir yönerge yayınladı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    1,7b
    1
    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı

    Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi (EASA), yüksek risk içeren bölgelerden yapılan uçuşlar aracılığıyla koronavirüs salgınının yayılma ihtimalini azaltmak maksadıyla yapılacakları listelediği bir yönerge yayınladı. Söz konusu yönerge, Kovid-19’un Avrupa Birliği çapında yayılmasını kontrol altında tutabilmek adına yayınlanan ilk geniş çaplı operasyonel önlem olarak dikkat çekiyor.

    Yönerge, yüksek risk içeren rotalara uçan havayollarına ait uçakların her uçuş sonrası kapsamlı olarak dezenfekte edilmesini ve temizlenmesini şart koşuyor. Sadece etkileri uzun süren dezenfektanlara istisnanın yapıldığı yönergede, bu tür malzemelerin her uçuş sonrası kullanılmayabileceği ifade edilirken bunun için tanınan maksimum sürenin ise 24 saati geçemeyeceği belirtilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli!"

    Yayınlanan yönerge kapsamında konuşan Avrupa Ulaştırma Müdürü Adina Valean, “Yolcuların, uçuş ekibinin ve yer personelinin güvenliği bizim için bir numaralı öncelik. AB, koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için somut önlemler almakta. Bu yüzden EASA, riskli bölgelerden kalkan uçakların uçuş sonrası dezenfekte edilmesini zorunlu kılıyor.” ifadelerini kullanmış.

    Mümkün hallerde, yolcuların ayrı oturtulması tavsiye ediliyor

    Kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen rehberde ise dolu olmayan uçuşlarda yolcuların aralıklı olarak oturtulması yönünde tedbir alınabileceğinin tavsiye edileceği belirtiliyor. Yolculara tek kullanımlık dezenfeksiyon mendillerinin dağıtılıp insanların oturdukları koltukları temizlemelerini sağlamaları da havayollarının alabileceği önlemler listesine eklenecek.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarla temas eden kabin personelinin 14 gün süreyle karantina altına alınması, aynı uçuştaki diğer ekip personelinin veya hastalık şüphesi taşıyan bir yolcuyla temas ettiğini düşünen kabin ekibinin ise kişisel emniyet tedbirleri kapsamında kontrolleri ihmal etmemesi gerektiği ayrıca hatırlatılmış.

    EASA’nın yayınlamış olduğu yönergeleri, buraya  tıklayarak inceleyebilirsiniz.



    https://www.airlive.net/easa-issues-safety-directive-mandating-disinfection-of-aircraft/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor 4 gün Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı 4 gün Fiyat segmentinde 802.11ac bir artı "Tenda AC5 router incelemesi" 4 gün Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek 4 gün Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı 4 gün Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi 4 gün Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak 4 gün Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı 4 gün Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak 4 gün Epic Games bu hafta 3 oyun birden hediye ediyor 4 gün İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak 4 gün Fujitsu'dan Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefon: Arrows 5G 4 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı 4 gün Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi 4 gün EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı 4 gün Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor 4 gün Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu 4 gün Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı 4 gün Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı 5 gün iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı! 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı Sonraki Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor 5 gün Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu 5 gün Omega Constellation piyasaya sürüldü 5 gün Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı 5 gün WhatsApp'ın kendini imha eden mesaj özelliği ufukta göründü 5 gün 4G'li Nokia C2 tanıtıldı 5 gün Huawei P40 Pro, Geekbench performans testinde 5 gün Meizu 17'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 5 gün Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak 5 gün Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı 5 gün 35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir 5 gün Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı 5 gün CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı 5 gün Motorola Edge modelinin canlı fotoğrafı ve özellikleri sızdı 5 gün Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor 5 gün Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı 5 gün Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor! 5 gün Apple’dan koronavirüs temalı uygulamalara kısıtlama 5 gün Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli! 5 gün Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim