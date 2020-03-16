Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı

Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi (EASA), yüksek risk içeren bölgelerden yapılan uçuşlar aracılığıyla koronavirüs salgınının yayılma ihtimalini azaltmak maksadıyla yapılacakları listelediği bir yönerge yayınladı. Söz konusu yönerge, Kovid-19’un Avrupa Birliği çapında yayılmasını kontrol altında tutabilmek adına yayınlanan ilk geniş çaplı operasyonel önlem olarak dikkat çekiyor.

Yönerge, yüksek risk içeren rotalara uçan havayollarına ait uçakların her uçuş sonrası kapsamlı olarak dezenfekte edilmesini ve temizlenmesini şart koşuyor. Sadece etkileri uzun süren dezenfektanlara istisnanın yapıldığı yönergede, bu tür malzemelerin her uçuş sonrası kullanılmayabileceği ifade edilirken bunun için tanınan maksimum sürenin ise 24 saati geçemeyeceği belirtilmiş.

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Yayınlanan yönerge kapsamında konuşan Avrupa Ulaştırma Müdürü Adina Valean, “Yolcuların, uçuş ekibinin ve yer personelinin güvenliği bizim için bir numaralı öncelik. AB, koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için somut önlemler almakta. Bu yüzden EASA, riskli bölgelerden kalkan uçakların uçuş sonrası dezenfekte edilmesini zorunlu kılıyor.” ifadelerini kullanmış.

Mümkün hallerde, yolcuların ayrı oturtulması tavsiye ediliyor

Kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen rehberde ise dolu olmayan uçuşlarda yolcuların aralıklı olarak oturtulması yönünde tedbir alınabileceğinin tavsiye edileceği belirtiliyor. Yolculara tek kullanımlık dezenfeksiyon mendillerinin dağıtılıp insanların oturdukları koltukları temizlemelerini sağlamaları da havayollarının alabileceği önlemler listesine eklenecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarla temas eden kabin personelinin 14 gün süreyle karantina altına alınması, aynı uçuştaki diğer ekip personelinin veya hastalık şüphesi taşıyan bir yolcuyla temas ettiğini düşünen kabin ekibinin ise kişisel emniyet tedbirleri kapsamında kontrolleri ihmal etmemesi gerektiği ayrıca hatırlatılmış.

EASA’nın yayınlamış olduğu yönergeleri, buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://www.airlive.net/easa-issues-safety-directive-mandating-disinfection-of-aircraft/

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