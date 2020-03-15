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    Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli!

    Elon Musk, SpaceX çalışanlarına gönderdiği bildiride Kovid-19 salgınıyla alakalı, bir araba kazasında ölme ihtimalinin koronavirüsten ölme ihtimaline göre daha yüksek olduğunu belirtti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli!
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    Elon Musk, SpaceX çalışanlarına, pandemi olarak kabul edilen yeni koronavirüsün tehlikelerini göz ardı eden bir not gönderdi. Musk gönderdiği notta, “Kovid-19'dan ölme riski, aracınızı eve sürerken yaşanılan kazalardaki ölüm riskinden -büyük ölçüde- daha az.” ifadelerine yer verdi.

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    Elon Musk, Kovid-19 hakkında gördüğü kanıtlara dayanarak, bunun ABD'deki en büyük 100 sağlık riski içinde olduğunu düşünmediğini söyledi. Musk ayrıca her yıl ABD'de araba kazaları sebebiyle yaklaşık 36 bin kişinin öldüğünü ancak koronavirüsten ölen kişi sayısının 36 olduğunu bu yüzden bu kadar panik yapmanın gereksizliğini savundu. Musk daha önce de koronavirüs ile alakalı bu tweeti paylaşmıştı.

    Elon Musk bu benzetmeden ve durumu ciddiye almayışından dolayı ağır eliştirilere maruz kalırken henüz bu duruma karşılık bir açıklama yapmadı.



    https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/elon-musk-spacex-employees-car-crash-coronavirus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sosisvesalam (sosis salam) 5 gün en beğenilen
    iş cebe dokununca bilimi bir kenara bırakmış.
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    sahoron 5 gün yimmasabi
    haklisin, musk gundemde kalmak icin sacmaliyor. Teknoloji isinde iyi yapiyor ama bilmedigi seylerde sacmalamasi karekterini gosteriyor. Egoist, her seyi ben bilirim tarzi bir adam. Bu tayland magara olayinda da ayni kafadaydi Musk
    haklisin, musk gundemde kalmak icin sacmaliyor. Teknoloji isinde iyi yapiyor ama bilmedigi seylerde sacmalamasi karekterini gosteriyor. Egoist, her seyi ben bil...
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün
    Bunu geçen bir programda bir başka doktorda sıralamıştı, ama şunu unutuyorlar bu hastalık şu anda daha başlangıç ve bulaşma safhasında ve stabil halde ya da pik yapmış durumda değil. Pek çok sektörüde etkileyececk. O nedenle bu konu diğerlerrinden çok daha farklı.
    Bunu geçen bir programda bir başka doktorda sıralamıştı, ama şunu unutuyorlar bu hastalık şu anda daha başlangıç ve bulaşma safhasında ve stabil halde ya da pi...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    sahoron 5 gün yimmasabi
    haklisin, musk gundemde kalmak icin sacmaliyor. Teknoloji isinde iyi yapiyor ama bilmedigi seylerde sacmalamasi karekterini gosteriyor. Egoist, her seyi ben bilirim tarzi bir adam. Bu tayland magara olayinda da ayni kafadaydi Musk
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Koronavirusten ölenlerin sayısı ve oranı araba kazalarından da sigaradan da diğer bütün hastalıklardan da daha az olabilir. Ama önlem almazsan, ciddiye almazsan işte o zaman işin rengi değişir çünkü anormal bulaşıcı. Ve doğal olduğunu hiç zannetmiyorum.
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    DH Misafiri 3 gün
    Şu son 3 ayda ölümler listesinde en sona koronavirüsü koyupta “Bakın bu virüsten korkulacak bir şey yok.” Algısı yaratılmaya çalışan insanların amacı nedir ? Bu kadar vurdumduymazlık olamaz.<br /><br />Çok sevdiğim bir söz var “Diploma İnsanın Cehlini Alsa Da Hamurunda Varsa Eşeklik, Baki Kalır”
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 4 gün
    Bilmediğim konuda yorum yaparken ben
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    DH Misafiri 4 gün
    Bu adam hakkında tek bir haber dahi görmek istemiyorum artık!
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    DH Misafiri 4 gün
    O zaman hemen tesla almaliyiz
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    Barış Manço (Ahmet Akgün) 5 gün
    Bir noktada hak veriyorum. Yıl 2023 sadece emniyet kemeri takmadığı için ölen insanlar var.
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    monacomen 5 gün
    Arkadaşlar virüs yayılım hızı çok yüksek ama ölüm oranı az. Sanki bu vurüse hemen hemen herkesin yakalanacağı ve belirli bir yüksek kısmının da iyileşeceği varsayılıyor. Tabii ki aşısı bulunur ise erken bir kurtuluş söz konusu. Elinizden geldiğince bu süreci atlatmaya bakmak gerek. Elon ise araba kazaları ile karşılaştırıp durumu hafife alıp çok ayıp etmiş.

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    tobepeople 5 gün
    Niye bu kadar ağlıyorsunuz bilmiyorum ama Avrupa'da yaşlı nüfusunun tamamı yok olsa ne olur ki? Dünyaya faydası olur bence ;zaten çürük beyinlerini ortalığa yayıyorlar , umalım da giderken milletvekillerinin tamamı da götürsünler!
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    selocanq (Selim Yılmaz) 5 gün sosisvesalam
    Sen olayi hic anlamamışsın.araba kazasi daha cok insan öldürüyor diyor elon. Yani burda araba sürmenin güzelliğinden bahsetmiyor . Üretim içinse zaten haklı .



    Başka bir konuya gelirsek corona kısmı tehlikeli hızlı bulaşan yayılan bir hastalık evet ölüm riski de var. Ama şuan korkulan tek şey neyin ne olacağının bilinmemesi.yoksa bildiğimiz gripten ölüm oranı çok ta yüksek değil .
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    alito (A. Teyfik Görmez) 5 gün
    Biri insanın kontrolü dışında öldürüyor, diğeri dikkatsizlik sonucu öldürüyor. Elon hoca bunu dikkate almalı.
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