Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli!

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Elon Musk, SpaceX çalışanlarına, pandemi olarak kabul edilen yeni koronavirüsün tehlikelerini göz ardı eden bir not gönderdi. Musk gönderdiği notta, “Kovid-19'dan ölme riski, aracınızı eve sürerken yaşanılan kazalardaki ölüm riskinden -büyük ölçüde- daha az.” ifadelerine yer verdi.

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Elon Musk, Kovid-19 hakkında gördüğü kanıtlara dayanarak, bunun ABD'deki en büyük 100 sağlık riski içinde olduğunu düşünmediğini söyledi. Musk ayrıca her yıl ABD'de araba kazaları sebebiyle yaklaşık 36 bin kişinin öldüğünü ancak koronavirüsten ölen kişi sayısının 36 olduğunu bu yüzden bu kadar panik yapmanın gereksizliğini savundu. Musk daha önce de koronavirüs ile alakalı bu tweeti paylaşmıştı.

Elon Musk bu benzetmeden ve durumu ciddiye almayışından dolayı ağır eliştirilere maruz kalırken henüz bu duruma karşılık bir açıklama yapmadı.

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/elon-musk-spacex-employees-car-crash-coronavirus

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