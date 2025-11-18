SpaceX, kullanılmış roketlerle 500 yörünge görevi gerçekleştirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX, tarihi bir başarıya daha imza atarak yeniden kullanılabilir roketlerle 500. yörünge görevine imza attı. Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden 17 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 21:21’de gerçekleşen kalkışta NASA ve ESA’nın Sentinel-6B okyanus gözlem uydusu da başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Öte yandan görevde kullanılan Falcon 9, şimdiye kadar üç kez yeniden kullanıldı.

SpaceX tarih yazmaya devam ediyor

SpaceX, bu önemli yeniden kullanım kilometre taşını sosyal medya platformu X’te duyurdu. Şirketin başkanı ve operasyonlardan sorumlu COO’su Gwynne Shotwell da başarıyı övgüyle karşıladı. Shotwell, “Uçuşta kendini kanıtlamış roket iticileriyle 500 görevi tamamlayan SpaceX ekibini tebrik ediyorum. Yeniden kullanılabilir roketlerle imkansızı mümkün kıldınız ve Starship ile Ay'da ve ötesinde kalıcı insan varlığını kurmak için büyük miktarda kargo ve çok sayıda insanı oraya ulaştırmanın yolunu açtınız” dedi.

SpaceX’in geliştirdiği tamamen yeniden kullanılabilir Starship, bugüne kadar 11 kez fırlatılmış olmasına rağmen bu sayıya dahil edilmiyor. Starship’in tüm fırlatmaları şimdilik alt yörünge test uçuşları olarak sınıflandırılıyor. Starship, insanlığı Ay’a ve Mars’a taşımayı hedefleyen en büyük ve güçlü roket olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Sentinel-6B, Avrupa Birliği’nin Copernicus Dünya gözlem programı kapsamında görev yapacak. Uydu, dünya genelindeki deniz yüzeyi yüksekliğini yüksek doğrulukla ölçerek, 2020’de fırlatılan Sentinel-6 Michael Frelich’in çalışmalarını sürdürecek. Copernicus'un verilerine göre son 25 yılda dünya okyanuslarının ortalama yüksekliği yaklaşık 10 cm artmış durumda.

Duman dedektöründeki element, uzay araçlarında devrim yapabilir 2 gün önce eklendi

Sentinel-6B, ESA tarafından geliştirilen radar altimetre cihazıyla görev yapacak. Uydu ayrıca, NASA tarafından sağlanan mikrodalga radyometre ile atmosferdeki su miktarını ölçerek altimetre verilerinin daha doğru yorumlanmasını sağlayacak. İlk gözlem yılı boyunca Sentinel-6B, Sentinel-6 Michael Frelich ile birlikte çalışarak iki cihaz arasında hassas çapraz kalibrasyonla veri doğruluğunu artıracak

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

SpaceX, kullanılmış roketlerle 500 yörünge görevi gerçekleştirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: