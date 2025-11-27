Giriş
    Havalimanlarında yeni dönem; Otonom araçlar hem yolcuları taşıyor, hem bagajları boşaltıyor

    Aurrigo International'ın otonom araçları, İngiltere'nin Teesside Havalimanı'nda da test edilmeye başlandı. Sürücüsüz shuttle yolcuları taşırken, bagajlar da otonom olarak boşaltılıyor.

    Havalimanlarında yeni dönem; Her şey sürücüsüz araçlara emanet Tam Boyutta Gör
    İngiltere’nin kamuya ait havalimanlarından biri olan Teesside Uluslararası Havalimanı, havacılık sektörünün yer hizmetlerinde fark yaratabilecek bir projeyi hayata geçiriyor. Geçtiğimiz ay test edilmeye başlanan bu yeni sistemde, yolcuları havalimanı içinde taşıyan sürücüsüz shuttle aracı (elektrikli bir minibüs) ile bagajları tamamen kendi kendine boşaltıp taşıyabilen otonom yük aracı birlikte çalışıyor. 

    Auto-Shuttle adı verilen 10 koltuklu yolcu aracı, havalimanı içinde önceden belirlenmiş rotalarda tamamen sürücüsüz şekilde hareket ederek yolcuları terminal ile diğer bağlantı noktaları arasında taşırken, Auto-DollyTug ise bagaj işlemlerinde devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor; Kargo ve bagajlardan oluşan bir ULD konteynerini otomatik olarak yükleyip boşaltabilen Auto-DollyTug, aynı zamanda üç bagaj römorkunu çekerek 7,5 tona kadar kargoyu otonom biçimde taşıyabiliyor. Bu iki aracın entegre biçimde çalışması sayesinde hem yolcu taşımacılığı hız kazanıyor hem de check-in’den uçağa kadar uzanan bagaj süreci daha güvenli, daha verimli ve tamamen otomatik bir yapıya dönüşüyor.

    LiDAR ve kamera dizilerinden oluşan gelişmiş algı sistemi sayesinde Seviye 4 otonom sürüş kabiliyeti sunan Auto-Shuttle etkileyici olsa da bu ikili sistemin asıl yıldızı Auto-DollyTug. Çift yönlü robotik kollar sayesinde ULD konteynerini kendi kendine yükleyip boşaltabilen bu araç, yaklaşık 1,5 tonluk yükü kendi üzerinde taşıyabiliyor. Buna ek olarak üç adet geleneksel bagaj dolly’sini (römorkunu) de arkasında çekerek toplam 7,5 tonluk ek kapasite yönetebiliyor. Patentli yan sürüş mekanizması sayesinde 360 derece tank dönüşü yaparak dar bagaj hollerinde ve uçak park sahalarında milimetrik manevralar gerçekleştirebiliyor.

    Aurrigo International tarafından geliştirilen her iki elektrikli araç da şu anda deneme aşamasında. Sistem ilk etapta yeni kurulan bir merkezde kara tarafında test edilecek; ardından apron tarafına taşınarak gerçek operasyonlarda kullanılacak. Proje planlandığı gibi gittiği takdirde, 2026'nın ilk aylarından itibaren yolcuların bu yeni sistemi deneyimleme şansı yakalayacağı söyleniyor.

    Aurrigo'nun Otonom Araçları, Yakında Başka Havalimanlarında da Kullanılacak

    Teesside Uluslararası Havalimanı Müdürü Phil Forster, Teesside’ın yalnızca operasyonlarını modernize etmekle kalmadığını, aynı zamanda yolcu ve yük hareketliliğinin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair tüm sektör için bir örnek oluşturduğunu ifade ediyor. Nitekim Aurrigo International şimdiden başka havalimanlarıyla da iş birliklerine başlamış durumda. Kısa süre önce 14,1 milyon sterlinlik bir yatırım alan şirket, Teesside'ın yanı sıra Zürih, Stuttgart, Ottawa gibi şehirlerde de benzer projeleri hayata geçiriyor. Aurrigo'nun şimdiki hedefi üretimi ölçeklendirerek daha fazla havalimanının araç talebini karşılayabilmek.

