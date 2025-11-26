Amazon’un teslimat dronu internet kablosunu kopardı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), geçen hafta Teksas’ın merkezinde bir Amazon teslimat dronunun internet kablosunu koparmasının ardından şirketi incelemeye aldı. FAA tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin MK30 dronu, 18 Kasım tarihinde kazayı yaşadı ve konu hakkındaki soruşturma sürüyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ise bu olayı araştırmadığını duyurdu.

Amazon’dan bir kaza daha

Amazon’dan yapılan açıklamada 18 Kasım’da teslimatını tamamlayan dronun ince bir internet kablosuna takıldığı ve ardından tasarlandığı şekilde güvenli bir iniş gerçekleştirdiği belirtildi. Şirket, olayda hiç kimsenin yaralanmadığını ve internet hizmetlerinde yaygın bir kesinti yaşanmadığını vurguladı.

Olayın görüntüleri de incelendi. Görüntülerde, Amazon’un MK30 dronlarından birinin bir müşterinin bahçesinden havalandığı sırada altı pervaneli dronun bir pervanesinin elektrik hattına takıldığı görülüyor.

Öte yandan kısa bir süre önce teslimat dronları farklı bir kazayla daha gündeme gelmişti. Ekim ayında Arizona’da iki Amazon Prime Air dronunun bir vinçle çarpıştığı açıklanmıştı. O olay hakkında da araştırma başlatılmıştı. Amazon, 2023 yılında Teksas’ta Amazon Pharmacy iş birliğiyle reçeteli ilaç teslimatlarını drone ile başlatmıştı. Şirket, 2030 yılı sonuna kadar drone ile yıllık 500 milyon paket teslim etmeyi hedefliyor.

