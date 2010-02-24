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Avrupa Komisyonu, Google'la ilgili şikayetleri incelemeye alıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rekabet koşullarına aykırı iş uygulamaları nedeniyle Microsoft'a yaklaşık 700 milyon dolar, Intel'e ise 1.5 milyar dolar seviyesinde ceza kesen Avrupa Komisyonu bu sefer de Google'ı incelemeye alıyor. Gelen bilgilere göre Komisyon, İngiltere merkezli fiyat karşılaştırma sitesi Foundem, Fransız arama motoru ejustice.fr ve Microsoft'un sahibi olduğu Ciao!'nun şikayetlerini değerlendirmeye alıyor.

Foundem ve ejustice.fr tarafından dile getirilen iddiaya göre, Google'ın kullandığı arama algoritması, bahsi geçen bu iki sitenin pozisyonlarını düşük gösteriyor dolayısıyla hem para hem de kullanıcı kaybetmelerine neden oluyor. Ciao! ise bir Google hizmeti olan AdSense'in kayıt ve kullanım koşullarını, Avrupa Komisyonuna taşımış durumda.

Gelen şikayetler üzerine hukuki bir ihlal olup olmadığını araştıracak olan Avrupa Komisyonu'nun nasıl bir karara varacağını ise zaman gösterecek.


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Mimar SaNAN 7 yıl
google baya bi ceza aldı. ne kadar kazanıyodur kimbilir , böyle cezalar alabildiğine göre...
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Batuist 9 yıl
bir firma 10 sende nasıl böyle büyür?? tezi hazırlanmalı bunun...
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Permanent. 9 yıl
Google'ın kullandığı arama algoritması, bahsi geçen bu iki sitenin pozisyonlarını düşük gösteriyor

Ben olsam bende yapardım :)
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BLACKPONTIAC 9 yıl
orjinalden alıntı
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Statistik 9 yıl
şikayetçi Microsoft olursa iddiaların gerçek olacağını düşünmüyorum
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homebird 9 yıl
Ortada devasa bir pasta (google) pastanın etrafında ağızlarının suları akarak "nasıl bir dilim aşırabiliriz" diye bekleşen firmalar.
Normal bir durum :)
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TELESCOPE 9 yıl
tamamen duygusal konular,biryerlerde buluşurlar nasıl olsa
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