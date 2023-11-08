YouTube'un reklam engelleyicileri kaldırma baskısı sona erebilir

YouTube’un baskısı sonlanabilir
Hanff, yaptığı açıklamada “AdBlock algılama komut dosyaları casus yazılımlardır, bunları tanımlamanın başka bir yolu yoktur ve bu nedenle izin alınmadan kullanılmaları kabul edilemez” dedi. YouTube gibi siteler, sayfadaki herhangi bir şeyin değişip değişmediğini kontrol eden JavaScript kodunu indirerek ya da bir reklamın yüklenmesi için gereken öğelerin engellendiğini tespit ederek reklam engelleyicileri tespit edebiliyor. Hanff’ın atıfta bulunduğu şey de esasında bu.
YouTube, reklam engelleyicileri engellemeye geçtiğimiz aylarda küçük bir deney olarak başladı ancak bir süre önce bu durum “küresel çaba” söylemi altında dünya geneline yayıldı. YouTube, reklam engelleyici kullananlara bir süre sonra video göstermek yerine YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da YouTube Premium'a abone olmaya teşvik eden bir istem görüntülüyor. Bu hamle hem kullanıcılar hem de gizlilik savunucuları tarafından pek hoş karşılanmadı. Öte yandan YouTube, reklam engelleyicilerin platformun hizmet şartlarını ihlal ettiğini ve içerik oluşturucuların reklamlardan gelir elde etmesini engellediğini savunuyor.
YouTube’un son tavrına karşı sadece Hanff’ın sesi yükselmiyor, Alman dijital haklar savunucusu ve Avrupa Parlamentosu üyesi Patrick Breyer, "YouTube bizi reklam engelleme karşıtı bir duvarla gözetim reklamcılığına ve takibe zorlamak istiyor" açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu, YouTube'un reklam engelleyici tespit sisteminin AB'nin ePrivacy Direktifini ihlal ettiğini tespit ederse, komisyon platforma para cezası verebilir ve bu özelliği değiştirmeye zorlayabilir. Bununla birlikte alınacak herhangi bir karar Türkiye veya AB dışındaki ülkeler için herhangi bir değişiklikle sonuçlanmayacaktır ancak bir yasal zemin oluşmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.