YouTube'un reklam engelleyicileri kaldırma baskısı sona erebilir

Tam Boyutta Gör YouTube reklam engelleyicilere yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırırken Avrupa Birliği'ndeki gizlilik savunucuları yasal düzenlemeler ile bu baskının ortadan kalkabileceğini söylüyor. Bir gizlilik uzmanı olan Alexander Hanff, YouTube'un reklam engelleyici algılama sisteminin bir gizlilik ihlali olduğunu ve AB yasalarına göre yasadışı olduğunu savunuyor. Hanff, bunun için ayrıca İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na (DPC) bir şikâyette de bulunmuş durumda.

YouTube’un baskısı sonlanabilir

Hanff, yaptığı açıklamada “AdBlock algılama komut dosyaları casus yazılımlardır, bunları tanımlamanın başka bir yolu yoktur ve bu nedenle izin alınmadan kullanılmaları kabul edilemez” dedi. YouTube gibi siteler, sayfadaki herhangi bir şeyin değişip değişmediğini kontrol eden JavaScript kodunu indirerek ya da bir reklamın yüklenmesi için gereken öğelerin engellendiğini tespit ederek reklam engelleyicileri tespit edebiliyor. Hanff’ın atıfta bulunduğu şey de esasında bu.

Youtube'un reklam engelleme özelliği bekleneni vermedi 1 gün önce eklendi

YouTube, reklam engelleyicileri engellemeye geçtiğimiz aylarda küçük bir deney olarak başladı ancak bir süre önce bu durum “küresel çaba” söylemi altında dünya geneline yayıldı. YouTube, reklam engelleyici kullananlara bir süre sonra video göstermek yerine YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da YouTube Premium'a abone olmaya teşvik eden bir istem görüntülüyor. Bu hamle hem kullanıcılar hem de gizlilik savunucuları tarafından pek hoş karşılanmadı. Öte yandan YouTube, reklam engelleyicilerin platformun hizmet şartlarını ihlal ettiğini ve içerik oluşturucuların reklamlardan gelir elde etmesini engellediğini savunuyor.

YouTube’un son tavrına karşı sadece Hanff’ın sesi yükselmiyor, Alman dijital haklar savunucusu ve Avrupa Parlamentosu üyesi Patrick Breyer, "YouTube bizi reklam engelleme karşıtı bir duvarla gözetim reklamcılığına ve takibe zorlamak istiyor" açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu, YouTube'un reklam engelleyici tespit sisteminin AB'nin ePrivacy Direktifini ihlal ettiğini tespit ederse, komisyon platforma para cezası verebilir ve bu özelliği değiştirmeye zorlayabilir. Bununla birlikte alınacak herhangi bir karar Türkiye veya AB dışındaki ülkeler için herhangi bir değişiklikle sonuçlanmayacaktır ancak bir yasal zemin oluşmasını sağlayabilir.

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YouTube'un reklam engelleyicileri kaldırma baskısı sona erebilir