Google ve Avrupa Komisyonu yapay zeka kurallarını belirleyecek

Google ve AB'den yapay zeka iş birliği
Halihazırda AB ülkeleri ve Avrupa Komisyonu, hedeflenen Yapay Zeka Yasasının tüm ayrıntılarıyla ilgili görüşme halindeler. Her iki grup da aralarındaki farklılıkları gidermek için henüz müzakerelere başlamadı. Ancak Google ve diğer aktörlerle birlikte çalışılması doğru yolun bulunma sürecini kısaltacağına inanılıyor. Taraflar, 2023 bitmeden ortak metin üzerinde anlaşılacağını düşünüyor. AB'yi endişelendiren konular arasında telif hakkı, dezenformasyon, şeffaflık ve yönetişim yer alıyor.
Bu arada AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager de Pichai ile görüştü ve birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Vestager, bir süre önce de Avrupa Birliği ve ABD'nin, mevzuat yürürlüğe girmeden önce asgari standartları belirlemek için yapay zeka konusunda iş birliğini artırmayı planladığını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.