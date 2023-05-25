Tam Boyutta Gör Dünya hükümetleri, üretken yapay zekanın büyük yıkım potansiyelini dikkate aldı ve buna göre hareket ediyor. Reuters'in haberine göre, Avrupa Komisyonu endüstri şefi Thierry Breton yaptığı açıklamada, yapay zeka temel kurallarını oluşturmak için Alphabet (Google’ın çatı şirketi) ile gönüllü bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Google ve AB'den yapay zeka iş birliği

Tam Boyutta Gör Breton, Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai ile Brüksel'de bir araya gelerek, Avrupa ve diğer bölgelerdeki şirketlerin katkılarını da içerecek olan düzenlemeyi görüştü. Breton yaptığı açıklamada, "Sundar ve ben, yapay zeka düzenlemesinin gerçekten uygulanabilir hale gelmesini beklemeyi göze alamayacağımız ve yasal son tarihten önce gönüllü olarak bir yapay zeka anlaşması geliştirmek için tüm yapay zeka geliştiricileriyle birlikte çalışmamız gerektiği konusunda anlaştık" dedi.

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Halihazırda AB ülkeleri ve Avrupa Komisyonu, hedeflenen Yapay Zeka Yasasının tüm ayrıntılarıyla ilgili görüşme halindeler. Her iki grup da aralarındaki farklılıkları gidermek için henüz müzakerelere başlamadı. Ancak Google ve diğer aktörlerle birlikte çalışılması doğru yolun bulunma sürecini kısaltacağına inanılıyor. Taraflar, 2023 bitmeden ortak metin üzerinde anlaşılacağını düşünüyor. AB'yi endişelendiren konular arasında telif hakkı, dezenformasyon, şeffaflık ve yönetişim yer alıyor.

Bu arada AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager de Pichai ile görüştü ve birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Vestager, bir süre önce de Avrupa Birliği ve ABD'nin, mevzuat yürürlüğe girmeden önce asgari standartları belirlemek için yapay zeka konusunda iş birliğini artırmayı planladığını söylemişti.

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Google ve Avrupa Komisyonu yapay zeka kurallarını belirleyecek