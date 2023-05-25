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    Google ve Avrupa Komisyonu yapay zeka kurallarını belirleyecek

    Üretken yapay zeka o kadar hızlı ilerliyor ki, dünya liderleri bir yandan uygulanabilir düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Google ve Avrupa Komisyonu’nun iş birliği son derece önemli.
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    Google ve Avrupa Komisyonu yapay zeka kurallarını belirleyecek Tam Boyutta Gör
    Dünya hükümetleri, üretken yapay zekanın büyük yıkım potansiyelini dikkate aldı ve buna göre hareket ediyor. Reuters'in haberine göre, Avrupa Komisyonu endüstri şefi Thierry Breton yaptığı açıklamada, yapay zeka temel kurallarını oluşturmak için Alphabet (Google’ın çatı şirketi) ile gönüllü bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını söyledi.

    Google ve AB'den yapay zeka iş birliği

    Google ve Avrupa Komisyonu yapay zeka kurallarını belirleyecek Tam Boyutta Gör
    Breton, Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai ile Brüksel'de bir araya gelerek, Avrupa ve diğer bölgelerdeki şirketlerin katkılarını da içerecek olan düzenlemeyi görüştü. Breton yaptığı açıklamada, "Sundar ve ben, yapay zeka düzenlemesinin gerçekten uygulanabilir hale gelmesini beklemeyi göze alamayacağımız ve yasal son tarihten önce gönüllü olarak bir yapay zeka anlaşması geliştirmek için tüm yapay zeka geliştiricileriyle birlikte çalışmamız gerektiği konusunda anlaştık" dedi.

    Halihazırda AB ülkeleri ve Avrupa Komisyonu, hedeflenen Yapay Zeka Yasasının tüm ayrıntılarıyla ilgili görüşme halindeler. Her iki grup da aralarındaki farklılıkları gidermek için henüz müzakerelere başlamadı. Ancak Google ve diğer aktörlerle birlikte çalışılması doğru yolun bulunma sürecini kısaltacağına inanılıyor. Taraflar, 2023 bitmeden ortak metin üzerinde anlaşılacağını düşünüyor. AB'yi endişelendiren konular arasında telif hakkı, dezenformasyon, şeffaflık ve yönetişim yer alıyor.

    Bu arada AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager de Pichai ile görüştü ve birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Vestager, bir süre önce de Avrupa Birliği ve ABD'nin, mevzuat yürürlüğe girmeden önce asgari standartları belirlemek için yapay zeka konusunda iş birliğini artırmayı planladığını söylemişti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 23 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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