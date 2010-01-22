Avrupa Komisyonu yeşil ışık yaktı, Oracle'ın Sun'ı alma işlemi tamamlanıyor

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Dünyanın en büyük ikinci yazılım firması olarak geçtiğimiz Nisan ayında Sun Microsystems'ı yaklaşık 7.4 milyar dolarlık bedelle satın alacağını açıklayan Oracle için beklenen izinler çıkıyor. Satın alma planının açıklanmasıyla birlikte rekabette haksızlık olmaması adına Amerikan Adalet Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından durum soruşturulmaya başlanmış ve özellikle MySQL veri tabanı yazılımı başta olmak üzere satın alma operasyonunun Oracle lehine haksız rekabet durumu oluşturup oluşturmayacağı mercek altına alınmıştı.

Ancak Avrupa Komisyonu Rekabet Komisyonu'nda görevli komiser Neelie Kroes açıklamasında, satın alma operasyonunu tamamlayıcı mevzuatın hazır olduğunu ve komisyonun, birleşme sonrasında yeni ve yaratıcı ürünlerin çıkacağına inandığını belirtti. Kısacası Avrupa Komisyonu'nun "olur" demesiyle birlikte bu büyük birleşme için artık son adımların atılması bekleniyor.