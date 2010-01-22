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Avrupa Komisyonu yeşil ışık yaktı, Oracle'ın Sun'ı alma işlemi tamamlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avrupa Komisyonu yeşil ışık yaktı, Oracle'ın Sun'ı alma işlemi tamamlanıyor
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Dünyanın en büyük ikinci yazılım firması olarak geçtiğimiz Nisan ayında Sun Microsystems'ı yaklaşık 7.4 milyar dolarlık bedelle satın alacağını açıklayan Oracle için beklenen izinler çıkıyor. Satın alma planının açıklanmasıyla birlikte rekabette haksızlık olmaması adına Amerikan Adalet Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından durum soruşturulmaya başlanmış ve özellikle MySQL veri tabanı yazılımı başta olmak üzere satın alma operasyonunun Oracle lehine haksız rekabet durumu oluşturup oluşturmayacağı mercek altına alınmıştı.

Ancak Avrupa Komisyonu Rekabet Komisyonu'nda görevli komiser Neelie Kroes açıklamasında, satın alma operasyonunu tamamlayıcı mevzuatın hazır olduğunu ve komisyonun, birleşme sonrasında yeni ve yaratıcı ürünlerin çıkacağına inandığını belirtti. Kısacası Avrupa Komisyonu'nun "olur" demesiyle birlikte bu büyük birleşme için artık son adımların atılması bekleniyor.


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fenerista 9 yıl
Virtualbox vmware gibi bir yazılım: sanal bilgisayar yani.
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Guest-6CB3B4454 9 yıl
Java, mysql, openoffice satıldı yani ? Zaten bir süre önce sanırım google önerilen yazılım paketinden java yı çıkarmıştı
Bu arada sun un sitesine bakarken "Sun xVM VirtualBox" adlı birşey gördüm bu VMware workstation tarzı bir şey mi oluyor?
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