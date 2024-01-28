Yeni nesil Apple CarPlay geliyor: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, Amerika’da yeni nesil CarPlay desteğine sahip ilk modellerin 2024’te piyasaya çıkacağını söyledi ancak net bir tarih paylaşmamakla birlikte diğer ülkelerde çıkış tarihine ilişkin bir bilgi de paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 17.4 ilk beta sürümü sayesinde yeni CarPlay uygulamalarının ne olacağı belli oldu.

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Yeni CarPlay uygulamaları

iOS 17.4 beta sürümü, kullanıcıların gösterge panelinin görünümü dahil CarPlay’in temasını ve renk düzenini ayarlayabileceğini doğruluyor. Yeni CarPlay sürümüyle şu sekiz yeni uygulama kullanıcılara sunulacak:

Otomatik ayar: Bu uygulama, eşleştirilmiş iPhone’u yönetmenize ve araç ayarlarını yapmanıza olanak tanıyacak. Araç kamerası: Bu uygulama, aracın arka görüş kamera kontrolünü sunacak. Şarj: Bu uygulama elektrikli araçlar için pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen dolacağı süreyi ve daha fazlasını gösterecek. Climate: Bu uygulama, aracın soğutma ve ısıtma sistemini kontrol etmenizi sağlayacak. Closure: Bu uygulama, aracının kapılarından birinin açılması durumunda uyaracak. Medya: Bu uygulama ile SiriusXM gibi başka medya seçenekleriyle birlikte FM ve AM radyo istasyonu kontrollerine erişebileceksiniz. Lastik basıncı: Bu uygulama, aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek ve düşük/yüksek basınç, patlak lastik uyarısı sağlayacak. Trips: Bu uygulama, aracın ortalama hızı, yakıt/enerji verimliliği, yolculukta geçen süre ve kat edilen mesafe ve fazlası dahil sürüşle ilgili çeşitli veriler sağlayacak.

Apple: İlk modeller 2024'te geliyor

Apple, yeni nesil CarPlay'in ilk tanıtımını Haziran 2022'de yaptı. Aralık ayı sonlarında Aston Martin ve Porsche’un ön tanıtımını yaptığı üzere arayüz, belirli araç modeline ve otomobil üreticisinin marka kimliğine göre uyarlanabiliyor. Aston Martin, üst düzey DB12 spor otomobilinin yeni modeli de dahil olmak üzere yeni nesil CarPlay özelliğine sahip ilk araçlarını 2024 yılında piyasaya süreceğini söyledi. Apple, yeni nesil CarPlay'i ilk kez duyururken destekleyen otomobil üreticilerinin arasında Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault ve Volvo'nun yer aldığını söylemişti. Bu listeye Aston Martin'in de dahil olmasının ötesinde ilk duyurudan bu yana değişip değişmediği belli değil.

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Yeni nesil Apple CarPlay geliyor: İşte yenilikler