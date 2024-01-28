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    Yeni nesil Apple CarPlay geliyor: İşte yenilikler

    Apple, yeni nesil CarPlay'i destekleyen ilk araçların 2024'te geleceğini doğruladı. iOS 17.4 beta sürümü kodlarında yeni CarPlay uygulamaları da ortaya çıktı.   
    yeni nesil Apple CarPlay uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Apple, Amerika’da yeni nesil CarPlay desteğine sahip ilk modellerin 2024’te piyasaya çıkacağını söyledi ancak net bir tarih paylaşmamakla birlikte diğer ülkelerde çıkış tarihine ilişkin bir bilgi de paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 17.4 ilk beta sürümü sayesinde yeni CarPlay uygulamalarının ne olacağı belli oldu.

    Yeni CarPlay uygulamaları

    iOS 17.4 beta sürümü, kullanıcıların gösterge panelinin görünümü dahil CarPlay’in temasını ve renk düzenini ayarlayabileceğini doğruluyor. Yeni CarPlay sürümüyle şu sekiz yeni uygulama kullanıcılara sunulacak:

    1. Otomatik ayar: Bu uygulama, eşleştirilmiş iPhone’u yönetmenize ve araç ayarlarını yapmanıza olanak tanıyacak.
    2. Araç kamerası: Bu uygulama, aracın arka görüş kamera kontrolünü sunacak.
    3. Şarj: Bu uygulama elektrikli araçlar için pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen dolacağı süreyi ve daha fazlasını gösterecek.
    4. Climate: Bu uygulama, aracın soğutma ve ısıtma sistemini kontrol etmenizi sağlayacak.
    5. Closure: Bu uygulama, aracının kapılarından birinin açılması durumunda uyaracak.
    6. Medya: Bu uygulama ile SiriusXM gibi başka medya seçenekleriyle birlikte FM ve AM radyo istasyonu kontrollerine erişebileceksiniz.
    7. Lastik basıncı: Bu uygulama, aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek ve düşük/yüksek basınç, patlak lastik uyarısı sağlayacak.
    8. Trips: Bu uygulama, aracın ortalama hızı, yakıt/enerji verimliliği, yolculukta geçen süre ve kat edilen mesafe ve fazlası dahil sürüşle ilgili çeşitli veriler sağlayacak.

    Apple: İlk modeller 2024'te geliyor

    Apple, yeni nesil CarPlay'in ilk tanıtımını Haziran 2022'de yaptı. Aralık ayı sonlarında Aston Martin ve Porsche’un ön tanıtımını yaptığı üzere arayüz, belirli araç modeline ve otomobil üreticisinin marka kimliğine göre uyarlanabiliyor. Aston Martin, üst düzey DB12 spor otomobilinin yeni modeli de dahil olmak üzere yeni nesil CarPlay özelliğine sahip ilk araçlarını 2024 yılında piyasaya süreceğini söyledi. Apple, yeni nesil CarPlay'i ilk kez duyururken destekleyen otomobil üreticilerinin arasında Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault ve Volvo'nun yer aldığını söylemişti. Bu listeye Aston Martin'in de dahil olmasının ötesinde ilk duyurudan bu yana değişip değişmediği belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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