Yeni nesil Apple CarPlay geliyor: İşte yenilikler

Yeni CarPlay uygulamaları
iOS 17.4 beta sürümü, kullanıcıların gösterge panelinin görünümü dahil CarPlay’in temasını ve renk düzenini ayarlayabileceğini doğruluyor. Yeni CarPlay sürümüyle şu sekiz yeni uygulama kullanıcılara sunulacak:
- Otomatik ayar: Bu uygulama, eşleştirilmiş iPhone’u yönetmenize ve araç ayarlarını yapmanıza olanak tanıyacak.
- Araç kamerası: Bu uygulama, aracın arka görüş kamera kontrolünü sunacak.
- Şarj: Bu uygulama elektrikli araçlar için pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen dolacağı süreyi ve daha fazlasını gösterecek.
- Climate: Bu uygulama, aracın soğutma ve ısıtma sistemini kontrol etmenizi sağlayacak.
- Closure: Bu uygulama, aracının kapılarından birinin açılması durumunda uyaracak.
- Medya: Bu uygulama ile SiriusXM gibi başka medya seçenekleriyle birlikte FM ve AM radyo istasyonu kontrollerine erişebileceksiniz.
- Lastik basıncı: Bu uygulama, aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek ve düşük/yüksek basınç, patlak lastik uyarısı sağlayacak.
- Trips: Bu uygulama, aracın ortalama hızı, yakıt/enerji verimliliği, yolculukta geçen süre ve kat edilen mesafe ve fazlası dahil sürüşle ilgili çeşitli veriler sağlayacak.
Apple: İlk modeller 2024'te geliyor
Apple, yeni nesil CarPlay'in ilk tanıtımını Haziran 2022'de yaptı. Aralık ayı sonlarında Aston Martin ve Porsche’un ön tanıtımını yaptığı üzere arayüz, belirli araç modeline ve otomobil üreticisinin marka kimliğine göre uyarlanabiliyor. Aston Martin, üst düzey DB12 spor otomobilinin yeni modeli de dahil olmak üzere yeni nesil CarPlay özelliğine sahip ilk araçlarını 2024 yılında piyasaya süreceğini söyledi. Apple, yeni nesil CarPlay'i ilk kez duyururken destekleyen otomobil üreticilerinin arasında Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault ve Volvo'nun yer aldığını söylemişti. Bu listeye Aston Martin'in de dahil olmasının ötesinde ilk duyurudan bu yana değişip değişmediği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.