Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı

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Avustralya’yı etkisi altına alan orman yangınları ne yazık ki durmak bilmiyor. Artan sıcaklıkların da tetiklediği orman yangınları sonucu atmosfere yayılan yüz milyonlarca ton karbon dioksit, maalesef bu yangınların sorumlularından biri olan küresel ısınmayı besliyor. Tam bir kısırdöngüye dönüşen olaylar sonucu ülkenin doğu sahillerini kasıp kavuran yangınlar sonuca atmosfere yayılan CO2 miktarının ise 400 milyon ton olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en az karbon salınımına neden olan 116 ülkesinin toplam miktarından fazla olan bu değer, aynı zamanda ülkenin 2019 yılı CO2 emisyonlarında %75’lik bir artış anlamına geliyor.

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Oldukça yüksek bir değer olan 400 milyon tonluk bu rakam, aslında Avustralya’nın geçmişine bakıldığında çok da yüksek görünmeyebilir. Zira ülkenin içinde bulunduğu dönem yangın sezonu olarak biliniyor. Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi verilerine göre ise 2011 ila 2012 yıllarında yangın sezonunda atmosfere 600 milyon ton CO2 salınmış. Ancak uzmanlar, bu yılın yangınlarının yoğunlaştığı Yeni Güney Galler eyaletindeki emisyon değerlerine dikkat çekiyor. Eyalet Kırsal Yangın Ajansı’nın verileri ise korkunç. Ajansa göre 1 Temmuz’dan itibaren bölgedeki 5.2 milyon hektar (Türkiye; 77.945.200 hektar) yeşil alan kül olmuş durumda.

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Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tam bir kısırdöngü halini alan iklim değişikliği ve yangın ikilemi Avustralya için işleri daha da zorlaştırıyor. 2018 yılında Avustralya Ulusal Bilim Ajansı ve Meteoroloji Kurumu’nun verileri de bu tezi destekler nitelikte. Paylaşılan bilgilere göre iklim değişikliğinin yangınları tetiklediği ve ülkedeki ortalama sıcaklıkları 1 santigrat dereceden fazla yükselttiği tespit edilmiş.

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Ortaya çıkan bilançoya bakmak gerekirse son aylarda çıkan yangınların Güney Kore’nin yüzölçümü kadar bir alanı, yani 10 milyon hektardan fazla bir bölgeyi kül ettiğini, 25'den fazla insanın canına mal olduğunu, binlerce evi kullanılmaz hale getirdiğini, yüzbinlerce insanın tahliye edilmesi durumunu gündeme taşıdığını ve bir milyardan fazla hayvanı telef ettiğini söyleyebiliriz.

https://www.technologyreview.com/s/615035/australias-fires-have-pumped-out-more-emissions-than-100-nations-combined/

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