Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı

    Son aylarda Avustralya'yı etkisi altına alan orman yangınları neticesinde atmosfere salınan CO2 miktarı 400 milyon ton oldu. Bu değer, en az karbon salınımına neden olan 116 ülkenin toplamından fazla.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,4b
    1
    18
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Avustralya’yı etkisi altına alan orman yangınları ne yazık ki durmak bilmiyor. Artan sıcaklıkların da tetiklediği orman yangınları sonucu atmosfere yayılan yüz milyonlarca ton karbon dioksit, maalesef bu yangınların sorumlularından biri olan küresel ısınmayı besliyor. Tam bir kısırdöngüye dönüşen olaylar sonucu ülkenin doğu sahillerini kasıp kavuran yangınlar sonuca atmosfere yayılan CO2 miktarının ise 400 milyon ton olduğu ifade ediliyor.

    Dünyanın en az karbon salınımına neden olan 116 ülkesinin toplam miktarından fazla olan bu değer, aynı zamanda ülkenin 2019 yılı CO2 emisyonlarında %75’lik bir artış anlamına geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Avustralya’da devam eden orman yangınları, yıllık CO2 emisyon değerlerini allak bullak etti

    Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Oldukça yüksek bir değer olan 400 milyon tonluk bu rakam, aslında Avustralya’nın geçmişine bakıldığında çok da yüksek görünmeyebilir. Zira ülkenin içinde bulunduğu dönem yangın sezonu olarak biliniyor. Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi verilerine göre ise 2011 ila 2012 yıllarında yangın sezonunda atmosfere 600 milyon ton CO2 salınmış. Ancak uzmanlar, bu yılın yangınlarının yoğunlaştığı Yeni Güney Galler eyaletindeki emisyon değerlerine dikkat çekiyor. Eyalet Kırsal Yangın Ajansı’nın verileri ise korkunç. Ajansa göre 1 Temmuz’dan itibaren bölgedeki 5.2 milyon hektar (Türkiye; 77.945.200 hektar) yeşil alan kül olmuş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Kanser tedavisinde elektronlar yerine protonlar kullanılabilir"

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tam bir kısırdöngü halini alan iklim değişikliği ve yangın ikilemi Avustralya için işleri daha da zorlaştırıyor. 2018 yılında Avustralya Ulusal Bilim Ajansı ve Meteoroloji Kurumu’nun verileri de bu tezi destekler nitelikte. Paylaşılan bilgilere göre iklim değişikliğinin yangınları tetiklediği ve ülkedeki ortalama sıcaklıkları 1 santigrat dereceden fazla yükselttiği tespit edilmiş.

    Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ortaya çıkan bilançoya bakmak gerekirse son aylarda çıkan yangınların Güney Kore’nin yüzölçümü kadar bir alanı, yani 10 milyon hektardan fazla bir bölgeyi kül ettiğini, 25'den fazla insanın canına mal olduğunu, binlerce evi kullanılmaz hale getirdiğini, yüzbinlerce insanın tahliye edilmesi durumunu gündeme taşıdığını ve bir milyardan fazla hayvanı telef ettiğini söyleyebiliriz.  



    https://www.technologyreview.com/s/615035/australias-fires-have-pumped-out-more-emissions-than-100-nations-combined/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha
    3 sa.
    Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor?
    21 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    classf2re 1 hf. en beğenilen
    Avustralyaya ceza kesilmeli.
    3 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ulan Musk 1 hf. strathmorea
    Hocam ortaya çıkan CO2 vizesiz pasaportsuz istediği yere seyahat edebiliyor. Bu yangınların sonucu hepimizi bağlar.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    strathmorea 1 hf.
    Bilinen insanlık tarihinin en büyük doğa katliamı oldu bu yangın. Tam 5 aydır yanıyor. Ölen canlılar ve orman-bitki örtüsü büyüklüğü algı sınırlarını aşıyor. O iklimde o kadar yaz sıcağı bilindiği halde bunun yeterli önlemini almayan kim varsa cezasını almalı. Gerçekten koca kıta dört bir yandan yanıyor ki zaten %90'ı çölden ibaret, yani yanan yerler zaten tek yeşil ve orman olan yerler. Oranın insanı bunun sonuçlarını çok ağır yaşayacak ileride.
    Bilinen insanlık tarihinin en büyük doğa katliamı oldu bu yangın. Tam 5 aydır yanıyor. Ölen canlılar ve orman-bitki örtüsü büyüklüğü algı sınırlarını aşıyor. O ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    bytradm 6 gün
    bu ülke görünümlü vilayetteki yangının söndürülmesine
    dış yardıma izin vermedi moron kraliçe.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dreamblue35 1 hf.
    bu adamların ülkesine yardıma giden yok mu hala yanıyor mu ülkenin ormanları ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Dünya'yı en çok hangi ülkeler kirletiyor? Şu hepimizin özendiğin medeni ve kültürlü ve rahat yaşam vaat eden zengin ve akıllı ülkeler? Avustralya Kyoto protokolünü imzalasa da iklimi değiştiren ülkelerin bir kurbanı olarak kirleten durumuna düştü.

    Dünya'yı en çok yıllık 10.5 milyar ton karbondioksit salınımıyla Çin kirletiyor.
    5 milyar tonu aşkın emisyon oranıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
    3,5 milyar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri takip ediyor.
    Listenin ilk 10 sırasını oluşturan ülkeler sırasıyla Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore ve Kanada.
    Türkiye'yi ise İngiltere'nin hemen ardından 18'inci sırada görüyoruz.
    tr.euronews.com/...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf.
    Bu yangın aslında Avustralya'ya değil diğer tüm Dünya'ya çevre hakkında alması gereken bir der oldu ama sadece çok az kişinin bundan ders alacak-almış olması üzücü bir durum olarak kalacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ysfklsz 1 hf.
    Avusturalyanın çok suçu var, atmosfere salınan karbon miktarında dünyada ilk 5 ülke arasında imiş. (Yangınlardan önce) Sadece küresel ısınma etkisi değil ayrıca maden işletmeleri, kötü iklim politikaları yüzünden de bu halde. Develer bile dışarıdan getirilmiş ve ihtiyaç kalmayınca doğaya salmışlar ve sayıları hergeçen gün artmış hiç düşünmemişler başımıza bela olur bu hayvanlar diye
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oly1786 1 hf.
    Avustralya ormanlarının çoğu okaliptustur ve barut gibidir. O nedenle başladığında olay kolay sönmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 1 hf.
    Avustralya nın bir suçu yok, dünya ısınıyor diye yangınlar artıyor ve şiddetleniyor. Yaz gelsin yine california dan yangın haberleri gelmeye başlar. Orasıda her yaz yanıyor malesef. :(
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WB 1 hf.
    Yanarak olen hayvanlar cok uzucu..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koskoca_BK 1 hf.
    "116 ülkesinin toplam miktarından fazla olan bu değer,"
    Tamam da 116 ülkenin ne kadar süre içerisinde yaydığı miktardan fazla? 116 ülkenin günlük yaydığı miktardan mı fazla? aylık mı ? yıllık mı?
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SuperVisör 1 hf.
    başbakanlarıda tatile çıkmış daha çok yanacaz diyerekten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2420 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    avustralya yangın, orman yangını ve
    4 etiket daha avustralya Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Apple, Servisler bölümü ile ilgili detaylar paylaştı 1 hf. AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor 1 hf. Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi 1 hf. 2019'da tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldı 1 hf. Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor 1 hf. OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı 1 hf. Altın Küre ödüllü '1917' filmi, gişelere hızlı bir giriş yaptı 1 hf. HyperX özel söyleşi | 2019 nasıl geçti, 2020'de neler göreceğiz? 1 hf. Beklenen SSD geliyor | Samsung 980 Pro ön inceleme 1 hf. ADATA tam 10 bin dolarlık klavye hazırladı 1 hf. Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak 1 hf. Westworld 3. sezonun yayın tarihi resmen açıklandı 1 hf. Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor 1 hf. Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı 1 hf. Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer 1 hf. Samsung Galaxy S20+ ilk kez canlı olarak görüntülendi 1 hf. Canon yeni robotik kamera kontrol sistemini duyurdu 1 hf. 14 inç ekranda 4K! | MSI Prestige 14 ön inceleme 1 hf. MSI Aegis Ti5 | Ön inceleme 1 hf. Tesla araçlar, yakında konuşmaya da başlayacak! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı Sonraki Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri (VİDEO) 1 hf. New York parçacık hızlandırıcı araştırma tesisine ev sahipliği yapacak 1 hf. Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 hf. Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek 1 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak 1 hf. 2si1 | Xbox Series X vs PS5, konsollar değişiyor! 1 hf. Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle 1 hf. Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı 1 hf. CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek 1 hf. Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak 1 hf. 17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti 1 hf. 256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor 1 hf. Açılışa özel indirimler, %50 indirim alanlar ve DH özel çekiliş "Yeni Xiaomi mağazasını gezdik" 1 hf. Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor 1 hf. CardiVu uygulaması göz bebeğinden nabız ölçebiliyor 1 hf. Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor 1 hf. 14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı 1 hf. Roland fütüristik dijital piyanosunu CES 2020 fuarına getirdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim