Avustralyalı adam, yeniden dirilme umuduyla kriyonik olarak donduruldu

Kriyonik uygulaması, Güney Yarımküre'deki ilk kriyonik tesisi olan ve Şubat 2023'te açılan Southern Cryonics tarafından gerçekleştirildi. Bu yöntem, özel ekipmanlar kullanılarak vücudun stabilize edilmesi ve son derece düşük sıcaklıklara soğutulması için çeşitli adımlar içeriyor.
Kriyonik, gelecekte tıpta gerçekleşmesi umulan gelişmeler neticesinde bireyin tekrar hayata döndürülmesi ve sağlığına kavuşması amacıyla ölümden sonra bireyin çok düşük sıcaklıklarda korunması olarak tanımlanıyor. Kriyojenik terimi, Yunanca soğuk anlamına gelen “Kyros ” sözcüğünden geliyor.
Süreç nasıl işledi?
Avustralyalı adamın dondurma işlemi şöyle gerçekleşti. Hastanın bedeni ölümünden hemen sonra hastane soğutma odasından bir cenaze evine nakledildi ve buz içine yerleştirildi. Daha sonra klinik perfüzyonistler ve bir doktorun da dahil olduğu ekip, bedeni stabilize etmek için özel protokolleri takip ederek 10 saat boyunca çalıştı.
Şirket, bedenin stabilizasyonu için Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) makinesinin kullanıldığını belirtti. Beden, özel bir uyku tulumuna sarılarak sıvı nitrojen içinde saklandı ve daha sonra bilgisayar kontrollü soğutma odasına getirilerek sıvı nitrojen sıcaklığında (-200 derece) saklanmaya başladı.
Ancak bilim insanları ölen bir kişinin tekrar hayata döndürülmesinin yakın zamanda gerçekleşmesinin çok zor olduğunu belirtiyor. Asla böyle birşeyin gerçekleşmeyeceğini düşünen bilim insanları da mevcut.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.