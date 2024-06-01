Avustralyalı adam, yeniden dirilme umuduyla kriyonik olarak donduruldu

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Tam Boyutta Gör İnsanoğlunun sonsuza kadar yaşama hayali, birçok bilim kurgu filminde de karşımıza çıkan vücudu dondurarak gelecekte uyanma şeklinde tezahür ediyor. Benzer bir hayale sahip Avustralyalı bir adamın vücudu, 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, gelecekte canlanma umuduyla kriyonik süreçle donduruldu.

Kriyonik uygulaması, Güney Yarımküre'deki ilk kriyonik tesisi olan ve Şubat 2023'te açılan Southern Cryonics tarafından gerçekleştirildi. Bu yöntem, özel ekipmanlar kullanılarak vücudun stabilize edilmesi ve son derece düşük sıcaklıklara soğutulması için çeşitli adımlar içeriyor.

Kriyonik, gelecekte tıpta gerçekleşmesi umulan gelişmeler neticesinde bireyin tekrar hayata döndürülmesi ve sağlığına kavuşması amacıyla ölümden sonra bireyin çok düşük sıcaklıklarda korunması olarak tanımlanıyor. Kriyojenik terimi, Yunanca soğuk anlamına gelen “Kyros ” sözcüğünden geliyor.

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Süreç nasıl işledi?

Avustralyalı adamın dondurma işlemi şöyle gerçekleşti. Hastanın bedeni ölümünden hemen sonra hastane soğutma odasından bir cenaze evine nakledildi ve buz içine yerleştirildi. Daha sonra klinik perfüzyonistler ve bir doktorun da dahil olduğu ekip, bedeni stabilize etmek için özel protokolleri takip ederek 10 saat boyunca çalıştı.



Şirket, bedenin stabilizasyonu için Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) makinesinin kullanıldığını belirtti. Beden, özel bir uyku tulumuna sarılarak sıvı nitrojen içinde saklandı ve daha sonra bilgisayar kontrollü soğutma odasına getirilerek sıvı nitrojen sıcaklığında (-200 derece) saklanmaya başladı.

Ancak bilim insanları ölen bir kişinin tekrar hayata döndürülmesinin yakın zamanda gerçekleşmesinin çok zor olduğunu belirtiyor. Asla böyle birşeyin gerçekleşmeyeceğini düşünen bilim insanları da mevcut.



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Avustralyalı adam, yeniden dirilme umuduyla kriyonik donduruldu