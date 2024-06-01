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    Anlık Bildirim

    Avustralyalı adam, yeniden dirilme umuduyla kriyonik olarak donduruldu

    Avustralyalı bir adamın vücudu, 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, gelecekte canlanma umuduyla kriyonik süreçle donduruldu.                            
    Avustralyalı adam, yeniden dirilme umuduyla kriyonik donduruldu Tam Boyutta Gör
    İnsanoğlunun sonsuza kadar yaşama hayali, birçok bilim kurgu filminde de karşımıza çıkan vücudu dondurarak gelecekte uyanma şeklinde tezahür ediyor. Benzer bir hayale sahip Avustralyalı bir adamın vücudu, 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, gelecekte canlanma umuduyla kriyonik süreçle donduruldu.

    Kriyonik uygulaması, Güney Yarımküre'deki ilk kriyonik tesisi olan ve Şubat 2023'te açılan Southern Cryonics tarafından gerçekleştirildi. Bu yöntem, özel ekipmanlar kullanılarak vücudun stabilize edilmesi ve son derece düşük sıcaklıklara soğutulması için çeşitli adımlar içeriyor.

    Kriyonik, gelecekte tıpta gerçekleşmesi umulan gelişmeler neticesinde bireyin tekrar hayata döndürülmesi ve sağlığına kavuşması amacıyla ölümden sonra bireyin çok düşük sıcaklıklarda korunması olarak tanımlanıyor. Kriyojenik terimi, Yunanca soğuk anlamına gelen “Kyros ” sözcüğünden geliyor.

    Süreç nasıl işledi?

    Avustralyalı adamın dondurma işlemi şöyle gerçekleşti. Hastanın bedeni ölümünden hemen sonra hastane soğutma odasından bir cenaze evine nakledildi ve buz içine yerleştirildi. Daha sonra klinik perfüzyonistler ve bir doktorun da dahil olduğu ekip, bedeni stabilize etmek için özel protokolleri takip ederek 10 saat boyunca çalıştı.

    Şirket, bedenin stabilizasyonu için Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) makinesinin kullanıldığını belirtti. Beden, özel bir uyku tulumuna sarılarak sıvı nitrojen içinde saklandı ve daha sonra bilgisayar kontrollü soğutma odasına getirilerek sıvı nitrojen sıcaklığında (-200 derece) saklanmaya başladı.

    Ancak bilim insanları ölen bir kişinin tekrar hayata döndürülmesinin yakın zamanda gerçekleşmesinin çok zor olduğunu belirtiyor. Asla böyle birşeyin gerçekleşmeyeceğini düşünen bilim insanları da mevcut.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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