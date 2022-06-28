Axie Infinity’nin Ronin köprüsü işlemlere yeniden başlıyor

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Mart ayında Play2Earn oyunu Axie Infinity'nin Ronin köprüsü saldırıya uğramıştı. Axie Infinity oyununa ev sahipliği yapan Ethereum bağlantılı yan zincir olan Ronin, 625 milyon doların çalınmasından üç ay sonra yeni sürümünü yayınladı.

Ronin köprüsü yeniden faaliyete geçiyor

Axie Infinity‘nin Ronin köprüsü, 625 milyon dolarlık saldırı sonrası yaralarını kapatmaya başlıyor. Daha öncesinde de birçok kurum ve kuruluşun yardımı ile kullanıcılarının zararlarını karşılamaya çalışan Axie Infinity, son olarak Ronin mobil cüzdanının yeni sürümünü yayınladı.

Axie Infinity geri ödemeleri başlıyor 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz 3 ay içerisinde aktif bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Sky Mavis ve geliştirici ekibi, 28 Haziran itibarıyla Ronin köprüsünü yeniden işlemlere açık hâle getirdi.

Son olarak bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık ERC20 ağındaki token bakiyesindeki değişikliklerle ilgili bildirimler alacak. Yapılan açıklamalara göre; söz konusu güncelleme, çeşitli hataları düzeltmeyi ve güncellemeleri ve mesajları arşivleme özelliğini kontrol etmek için bir Node eklediğini de belirtelim.

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Axie Infinity’nin Ronin köprüsü yeniden devreye giriyor