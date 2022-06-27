Axie Infinity mağdurları kayıpların ancak üçte birini telafi edebilecek

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Mart ayında yaşanan ve Axie Infinity platformunun köprü uygulaması Ronin üzerinden 617 milyon dolar çalınmasına sebep olan siber saldırının yaraları halen sarılamadı. Sky Mavis mağdurlara geri ödeme yapacak ancak bu kez farklı bir konu var.

Axie Infinity mağdurları daha mağdur

Axie Infinity köprü saldırısında toplam 25.5 milyon dolarlık USDC ve 173600 Ethereum çalınmıştı. Yılın en büyük saldırısı olarak gösterilen olayda 617 milyon dolar kayıplara karışmıştı.

Axie Infinity ağına saldıranlar belli oldu 2 ay önce eklendi

Geliştirici Sky Mavis çıktığı fonlama turlarında 150 milyon dolar topladı ve kendi katkısı ile birlikte mağdur olan oyunculara toplam 216.5 milyon dolar ödeme yapma kararı aldı. Oyuncular çalınan her 1 ETH için yine 1 ETH alacak.

Bununla birlikte saldırının olduğu dönemlerde Ethereum fiyatı 3600$ sınırlarına kadar çıkmıştı. Şimdi ise 1200$ seviyelerinde geziniyor. Yani üçte bir oranında kayıp var. Elbette Ethereum bazlı bir kayıp yok ancak dolar bazlı büyük bir çöküş oldu. Diğer taraftan geliştirici açısından 600 milyon dolarlık saldırıyı 215 milyon dolara savuşturmak gibi bir avantajı oldu.

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Axie Infinity geri ödemeleri başlıyor