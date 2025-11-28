Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, 2026’da Ay’a inişi hedefliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Jeff Bezos’un özel uzay şirketi Blue Origin, 2025’i dikkat çekici gelişmelerle kapatıyor. Şirket bu ay ilk tam işlevsel yörüngesel New Glenn fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi. Ardından Bezos, şirketin Mark 1 (MK1) Ay iniş aracının ilk görüntülerini paylaşarak önümüzdeki planları gözler önüne serdi. Açıklamaya göre MK1, 2026’nın başında Ay’a uçacak ve Ay’ın güney kutbunda yer alan Shackleton kraterine iniş yapacak.

NASA, insanlı Ay görevi için SpaceX’in Starship roketini seçmişti ancak Starship’in Ay versiyonu olan Starship HLS’de yaşanan gecikmeler, Blue Origin için yeni bir fırsat doğuruyor.

Blue Origin, SpaceX’in yerini alabilir

Bu durum, Blue Origin’in SpaceX’in önüne geçebileceğini gösteriyor. 2021’de ABD Federal Mahkemesi, Blue Origin’in NASA’ya açtığı ve SpaceX’e haksız bir şekilde 2,9 milyar dolarlık kontrat verildiğini iddia ettiği davayı reddetmişti. Şimdi ise şirket, önümüzdeki dört ay içinde MK1’i Shackleton kraterine indirmeyi hedefliyor. Başarılı olursa şirket, SpaceX’ten önce Ay’a iniş yapan özel şirket unvanını alacak ve stratejik bir üstünlük elde edecek. Özellikle SpaceX’in Starship programındaki gecikmeler göz önüne alındığında NASA’nın Artemis 3 astronotlarını taşıma görevi Blue Origin’e geçebilir.

Artemis 3 görevi de çeşitli gecikmeler yaşamış ve şu an 2028’e planlanmış durumda. Bu görev, NASA’nın Apollo 17’den bu yana insanları Ay’a taşıyacağı ilk görev olacak. Gecikmelerin olması uzay görevleri için oldukça doğal ancak buradaki risk, ABD’nin Çin’e geçilmesinde yatıyor. Çin de 2030’a kadar Ay’a insanları indirmek istiyor. Dolayısıyla SpaceX, takvime uyamazsa NASA, Bezos’un roketlerine yönelebilir.

Tam Boyutta Gör Bu arada MK1, 8 metre yüksekliğiyle Apollo iniş aracından daha büyük olacak. Artemis astronotlarının Ay yüzeyinde yaklaşık bir hafta kalacak olması, aracın iç hacminin önemini artırıyor. Ancak MK1’in yüksekliği, iniş sırasında devrilme riskini de beraberinde getiriyor.

Blue Origin’in Blue Moon Pathfinder adını verdiği görevinde, MK1’in itki sistemleri, avionik donanımı ve BE-7 motoru gibi kritik bileşenleri test edilecek ve doğrulanacak. Görev ayrıca NASA’nın SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume Surface Studies) cihazını taşıyarak Ay inişleri hakkında değerli veri toplayacak.

MK1, Blue Origin’in New Glenn roketiyle fırlatılacak ve Ay yüzeyine 3,3 ton (3 metrik ton) kadar yük taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bezos’a göre şirket, Blue Moon Pathfinder fırlatması öncesinde MK1 için tamamen entegre kontrol testlerini önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek ve hazırlıklarını 2026’nın ilk çeyreğine kadar tamamlamayı planlıyor.

