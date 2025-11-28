Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, 2026’da Ay’a inişi hedefliyor

    Jeff Bezos’un Blue Origin’i, 2026’da Ay’a iniş hedefli MK1 aracıyla SpaceX’e meydan okuyor. Eğer Blue Origin başarılı olursa yeniden Artemis 3 için bir alternatif haline gelebilir.

    Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, 2026’da Ay’a inişi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos’un özel uzay şirketi Blue Origin, 2025’i dikkat çekici gelişmelerle kapatıyor. Şirket bu ay ilk tam işlevsel yörüngesel New Glenn fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi. Ardından Bezos, şirketin Mark 1 (MK1) Ay iniş aracının ilk görüntülerini paylaşarak önümüzdeki planları gözler önüne serdi. Açıklamaya göre MK1, 2026’nın başında Ay’a uçacak ve Ay’ın güney kutbunda yer alan Shackleton kraterine iniş yapacak.

    NASA, insanlı Ay görevi için SpaceX’in Starship roketini seçmişti ancak Starship’in Ay versiyonu olan Starship HLS’de yaşanan gecikmeler, Blue Origin için yeni bir fırsat doğuruyor.

    Blue Origin, SpaceX’in yerini alabilir

    Bu durum, Blue Origin’in SpaceX’in önüne geçebileceğini gösteriyor. 2021’de ABD Federal Mahkemesi, Blue Origin’in NASA’ya açtığı ve SpaceX’e haksız bir şekilde 2,9 milyar dolarlık kontrat verildiğini iddia ettiği davayı reddetmişti. Şimdi ise şirket, önümüzdeki dört ay içinde MK1’i Shackleton kraterine indirmeyi hedefliyor. Başarılı olursa şirket, SpaceX’ten önce Ay’a iniş yapan özel şirket unvanını alacak ve stratejik bir üstünlük elde edecek. Özellikle SpaceX’in Starship programındaki gecikmeler göz önüne alındığında NASA’nın Artemis 3 astronotlarını taşıma görevi Blue Origin’e geçebilir.

    Artemis 3 görevi de çeşitli gecikmeler yaşamış ve şu an 2028’e planlanmış durumda. Bu görev, NASA’nın Apollo 17’den bu yana insanları Ay’a taşıyacağı ilk görev olacak. Gecikmelerin olması uzay görevleri için oldukça doğal ancak buradaki risk, ABD’nin Çin’e geçilmesinde yatıyor. Çin de 2030’a kadar Ay’a insanları indirmek istiyor. Dolayısıyla SpaceX, takvime uyamazsa NASA, Bezos’un roketlerine yönelebilir.

    Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, 2026’da Ay’a inişi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada MK1, 8 metre yüksekliğiyle Apollo iniş aracından daha büyük olacak. Artemis astronotlarının Ay yüzeyinde yaklaşık bir hafta kalacak olması, aracın iç hacminin önemini artırıyor. Ancak MK1’in yüksekliği, iniş sırasında devrilme riskini de beraberinde getiriyor.

    Blue Origin’in Blue Moon Pathfinder adını verdiği görevinde, MK1’in itki sistemleri, avionik donanımı ve BE-7 motoru gibi kritik bileşenleri test edilecek ve doğrulanacak. Görev ayrıca NASA’nın SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume Surface Studies) cihazını taşıyarak Ay inişleri hakkında değerli veri toplayacak.

    MK1, Blue Origin’in New Glenn roketiyle fırlatılacak ve Ay yüzeyine 3,3 ton (3 metrik ton) kadar yük taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bezos’a göre şirket, Blue Moon Pathfinder fırlatması öncesinde MK1 için tamamen entegre kontrol testlerini önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek ve hazırlıklarını 2026’nın ilk çeyreğine kadar tamamlamayı planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    led tv ekranda dikey çizgi tamiri baymak bh13 sıcak su ayarı samsung imei atma asm şanzıman digiturk eksik kanal problemi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15-FC0016NT
    HP Laptop 15-FC0016NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum