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    NASA, Artemis görevlerinde kullanılacak Ay arabası için düğmeye bastı

    NASA, Artemis görevlerinde kullanılacak Ay arabasını geliştirmek için üç şirket seçti. Araç, keşif için astronotlar tarafından kullanılacak ve ayrıca otonom olarak da çalışabilecek.
    NASA, astronotların kullanacağı Ay arabası için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    NASA, Artemis astronotlarının 2030 yılından itibaren Ay'ın güney kutup bölgesinde kullanacakları Lunar Terrain Vehicle (LTV- Ay Arazi Aracı) adlı keşif aracını geliştirmeleri için üç şirket seçti: Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab. NASA, yaptığı açıklamada bu üç şirketten sadece birini seçeceğini ve toplam sözleşme hacminin 4,6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

    Yeni Ay arabası geliştiriliyor

    NASA, astronotların kullanacağı Ay arabası için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    NASA, yaptığı açıklamada “Bu araç astronotlarımızın Ay yüzeyinde keşif ve bilimsel araştırmalar yapma kabiliyetlerini büyük ölçüde arttıracak ve aynı zamanda mürettebatlı görevler arasında bir bilim platformu olarak hizmet edecek.” dedi. Seçilen şirketler 1 yıl boyunca LTV için konsept çalışması yapacak. Seçilecek aracın ise Mart 2030'da fırlatılması planlanan Artemis 5 görevi öncesinde Ay’da denenmesi isteniyor. Seçilen ekip ya da ekipler sadece keşif aracını inşa etmekten değil, aynı zamanda onu Ay'ın güney kutup bölgesine götürmekten de sorumlu olacak.
    NASA, astronotların kullanacağı Ay arabası için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    LTV, 1971'de Apollo 15 görevinde kullanılan Lunar Roving Vehicle'dan bu yana ABD’nin ilk Ay aracı olma unvanına da sahip olacak. Üç şirketin de LTV için nasıl sistemler geliştireceği aslında NASA tarafından belirlenmiş durumda. Araçlar iki astronotu basınçsız (yani astronot kıyafetleri çıkarılmadan sürülebilecek kokpit tasarımı) olarak taşıyabilecek ve engebeli arazide ilerleyebilecek. Araçlar aynı zamanda astronotlar olmadan da Ay yüzeyinde keşifler ve testler yapabilecek otonom hareket kabiliyeti ve çeşitli robotik sisteme sahip olacak. NASA, araçları uzaktan kontrol edebilmek istiyor.

     

    NASA, astronotların kullanacağı Ay arabası için düğmeye bastı
    Bu şartlar sağlandığında ise NASA, seçmiş olduğu LTV’yi Artemis 5 görevi öncesinde performans ve güvenliği doğrulamak ilgili firmadan Ay testi yapmasını isteyecek. NASA Keşif Sistemleri Geliştirme Görev Müdürlüğü'nde baş keşif bilimcisi olan Jacob Bleacher, "LTV'yi başka türlü yürüyerek ulaşamayacağımız yerlere seyahat etmek için kullanacağız, böylece keşif ve yeni bilimsel keşifler yapma kabiliyetimizi artıracağız" dedi.

    NASA’nın Artemis görevi

    NASA, astronotların kullanacağı Ay arabası için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Artemis programı, insanlı Mars görevleri için öncül bir hedef konumunda. NASA, bir veya daha fazla üst kurarak Ay’da kalıcı olmayı amaçlıyor. NASA bugüne kadar bir Artemis görevi gerçekleştirebildi. Artemis 1, 2022'nin sonlarında mürettebatsız Orion kapsülünü Ay yörüngesine gönderip Dünya’ya geri getirdi. Artemis 2'nin Eylül 2025'te Ay'ın etrafına 4 astronot çıkarması ve geri getirmesi planlanıyor. Ana hedef olan Artemis 3 ise 2026’da astronotları Ay’ın güney kutbuna yakın bir konuma indirecek.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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