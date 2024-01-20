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    Ay’daki suyu içmek güvenli mi?

    Ay’ın özellikle güney kutbunda donmuş, katı halde suyun olduğu biliniyor. Ülkeler buraya yerleşkeler kurmayı hedefliyor olsa da Ay’daki suyu içmek insanlar için güvenli mi?
    Ay’daki suyu içmek güvenli mi? Tam Boyutta Gör
    Ay'ın güney kutbu yakınlarında bol miktarda su olduğu görülüyor, ancak bunu içmek astronotlar için bir güvenlik sorunu olabilir. Ve görünüşe göre bu sorunu çözmek için halktan yardım isteniyor. Kanada ve Birleşik Krallık uzay ajansları Ay suyunu içmek için filtre sistemlerine ihtiyacımız olduğunu söylüyor ve AquaLunar adlı program kapsamında buna yönelik fikirler toplanıyor.

    Kanada Uzay Ajansı (CSA) katılımcılar için hazırladığı brifingde "Ay'da su bulunması çok muhtemel, ancak bu su içerisinde kirletici maddeler barındırıyor" diyor. Bu açıklama, NASA'ya ait bir uzay aracı olan LCROSS'un 9 Ekim 2009 tarihinde Ay'ın buzlu güney kutup bölgesine kasten çarpmasından elde edilen verilere dayanıyor.

    Ay suyunu doğrudan içmek mümkün değil

    NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından 2010 yılında Science dergisinde yayınlanan keşfe göre, LCROSS'tan ("Lunar Crater Observation and Sensing Satellite "ın kısaltması) çıkan duman sadece sudan kaynaklanması beklenen hidrojeni değil, aynı zamanda karbon monoksit, kalsiyum, cıva ve magnezyum da içeriyordu.

    Ay’daki suyu içmek güvenli mi? Tam Boyutta Gör
    Magnezyum ve kalsiyum genellikle "sert suda" bulunsa da cıva son derece zehirli bir madde. Bu nedenle bunun gibi toksik maddeler, 2020'lerin sonlarında güney kutbuna inmesi beklenen NASA liderliğindeki Artemis programına mensup astronotlar tarafından tüketilemez.

    Öte yandan mevcut arıtma yöntemlerinin de Ay’daki gereklilikleri karşılamadığı belirtiliyor. CSA, en uygun filtre sistemlerini tasarlarken Ay’ın son derece aşındırıcı olan regolit toprağına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte bu cihazların Ay yerçekiminde çalışması ve çok da ağır olmaması gerekiyor.

    Birleşik Krallık Uzay Ajansı'nın AquaLunar katılımcılarına sunduğu kılavuzda ayrıca hidrojen sülfür, amonyak, karbon monoksit, etilen, kükürt dioksit, metanol ve metanın yanı sıra "katı regolit kalıntıları" da dahil olmak üzere katılımcıların hesaba katması gereken bir dizi kirletici madde olduğunu belirtiyor.

    Bilim camiası Ay’daki suyu insanlar için güvenli bir biçimde yerinde kullanmak için çeşitli projeler geliştiriyor. Aynı zamanda AquaLunar gibi programlar ile halk kaynaklı projeler de toplanıyor. Bu program için katılımcıların 8 Nisan'a kadar bir konsept tasarım sunmaları gerekiyor. Daha ileri aşamalar için seçilmeleri halinde, ekipler kavram kanıtları ve prototipler sunacak ve her ülkedeki büyük ödül 2026 yılında açıklanacak.

    Kaynakça https://www.space.com/moon-water-astronauts-aqualunar-drinking-safety-contest https://impact.canada.ca/en/challenges/aqualunarchallenge https://aqualunarchallenge.org.uk/the-challenge/#mission
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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