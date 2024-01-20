Ay’daki suyu içmek güvenli mi?

Kanada Uzay Ajansı (CSA) katılımcılar için hazırladığı brifingde "Ay'da su bulunması çok muhtemel, ancak bu su içerisinde kirletici maddeler barındırıyor" diyor. Bu açıklama, NASA'ya ait bir uzay aracı olan LCROSS'un 9 Ekim 2009 tarihinde Ay'ın buzlu güney kutup bölgesine kasten çarpmasından elde edilen verilere dayanıyor.
Ay suyunu doğrudan içmek mümkün değil
NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından 2010 yılında Science dergisinde yayınlanan keşfe göre, LCROSS'tan ("Lunar Crater Observation and Sensing Satellite "ın kısaltması) çıkan duman sadece sudan kaynaklanması beklenen hidrojeni değil, aynı zamanda karbon monoksit, kalsiyum, cıva ve magnezyum da içeriyordu.
Öte yandan mevcut arıtma yöntemlerinin de Ay’daki gereklilikleri karşılamadığı belirtiliyor. CSA, en uygun filtre sistemlerini tasarlarken Ay’ın son derece aşındırıcı olan regolit toprağına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte bu cihazların Ay yerçekiminde çalışması ve çok da ağır olmaması gerekiyor.
Birleşik Krallık Uzay Ajansı'nın AquaLunar katılımcılarına sunduğu kılavuzda ayrıca hidrojen sülfür, amonyak, karbon monoksit, etilen, kükürt dioksit, metanol ve metanın yanı sıra "katı regolit kalıntıları" da dahil olmak üzere katılımcıların hesaba katması gereken bir dizi kirletici madde olduğunu belirtiyor.
Bilim camiası Ay’daki suyu insanlar için güvenli bir biçimde yerinde kullanmak için çeşitli projeler geliştiriyor. Aynı zamanda AquaLunar gibi programlar ile halk kaynaklı projeler de toplanıyor. Bu program için katılımcıların 8 Nisan'a kadar bir konsept tasarım sunmaları gerekiyor. Daha ileri aşamalar için seçilmeleri halinde, ekipler kavram kanıtları ve prototipler sunacak ve her ülkedeki büyük ödül 2026 yılında açıklanacak.Kaynakça https://www.space.com/moon-water-astronauts-aqualunar-drinking-safety-contest https://impact.canada.ca/en/challenges/aqualunarchallenge https://aqualunarchallenge.org.uk/the-challenge/#mission Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.