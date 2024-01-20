Tam Boyutta Gör Alper Gezeravcıyı ve görev ekibi 14 günlük yeni evine ulaştı. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı’yı Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na saat 13:42’de kenetlendi.

Bir Türk vatandaşı ilk kez ISS'te

Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei'den oluşan Ax-3 mürettebatı, geçtiğimiz dakikalarda Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’e ulaştı. Ax-3 ekibini, ISS’te halihazırda bulunan Expedition 70 ekibi karşılayacak.Böylece Ax-3 mürettebatını taşıyan uzay aracı fırlatmadan yaklaşık 37 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş oldu. Kenetlenme, saatte yaklaşık 27.000 kilometre hızda gerçekleşti. Aşağıdaki Twitter bağlantısından bağlanma anını izleyebilirsiniz.

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri ise "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." olmuştu.

Öte yandan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ilk olarak 9 Ocak olarak belirlenmiş ancak hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle fırlatma işlemi 17 Ocak tarihine ertelenmişti. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de yapılması beklenen fırlatma yine olumsuz koşullar nedeniyle 24 saat daha ertelenmişti. En nihayetinde ise fırlatma 19 Ocak 00.49 saatinde gerçekleştirilmişti.

Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu! İşte fırlatma anı 1 gün önce eklendi

Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 13 deneyi gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var. Aşağıdaki Twitter bağlantısından tüm süreci izleyebilirsiniz.

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Alper Gezeravcıyı taşıyan kapsül ISS’e kenetlendi