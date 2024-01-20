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    Anlık Bildirim

    Alper Gezeravcıyı taşıyan kapsül ISS’e kenetlendi

    Alper Gezeravcıyı ve görev ekibi 14 günlük yeni evine ulaştı. Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün, 20 Ocak’ta kenetlendi.
    Alper Gezeravcıyı taşıyan kapsül ISS’e kenetlendi Tam Boyutta Gör
    Alper Gezeravcıyı ve görev ekibi 14 günlük yeni evine ulaştı. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı’yı Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na saat 13:42’de kenetlendi.

    Bir Türk vatandaşı ilk kez ISS'te

    Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei'den oluşan Ax-3 mürettebatı, geçtiğimiz dakikalarda Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’e ulaştı. Ax-3 ekibini, ISS’te halihazırda bulunan Expedition 70 ekibi karşılayacak.Böylece Ax-3 mürettebatını taşıyan uzay aracı fırlatmadan yaklaşık 37 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş oldu. Kenetlenme, saatte yaklaşık 27.000 kilometre hızda gerçekleşti. Aşağıdaki Twitter bağlantısından bağlanma anını izleyebilirsiniz.

    İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri ise "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." olmuştu.

    Öte yandan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ilk olarak 9 Ocak olarak belirlenmiş ancak hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle fırlatma işlemi 17 Ocak tarihine ertelenmişti. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de yapılması beklenen fırlatma yine olumsuz koşullar nedeniyle 24 saat daha ertelenmişti. En nihayetinde ise fırlatma 19 Ocak 00.49 saatinde gerçekleştirilmişti.

    Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 13 deneyi gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var. Aşağıdaki Twitter bağlantısından tüm süreci izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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