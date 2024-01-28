Ay depremleri astronotların hayatlarını tehlikeye atabilir

NASA tarafından finanse edilen bir çalışma, ajansın mürettebatlı bir Ay görevi için düşündüğü iniş bölgelerinden birinin deprem ve toprak kaymalarından mustarip olabileceğini belirtiyor. Açıklamaların NASA'nın planlarını nasıl etkileyeceği henüz belli değil.
Ay'daki depremler sıkıntı yaratabilir
Sismik aktiviteye dair kanıtlar, Apollo astronotlarının on yıllar önce yerleştirdiği sismometrelerden ve Ay yörünge araçlarının tespit ettiği ve itme faylarına işaret eden sırtlardan geliyor. Muhtemel nedenlerden biri, Ay'ın hala sıcak olan iç kısmının soğuması nedeniyle küçülüyor olması. Dünya'nın yerçekiminden kaynaklanan gelgit kuvvetleri de bir diğer önemli faktör. NASA, 2025 yılında yüzeyin uzak tarafına ulaşması planlanan Draper Lunar Lander görevinin bir parçası olan Farside Seismic Suite'i kullanarak Ay'a ek sismometreler göndermeyi planlıyor.
Bu arada NASA, Artemis görevlerini üç aşamada gerçekleştirecek ve 1970'lerde sona eren Apollo görevlerinden bu yana Ay'a yapılacak ilk mürettebatlı görevle sonuçlanacak. Ajans ilk aşama olan insansız uçuşu 2022'de tamamladı. Artemis 2 bu yıl Ay yörüngesine bir mürettebat götürecekti, ancak NASA bunu 2025'in sonlarına kadar erteledi. Artemis 3 ise yeni programa göre Eylül 2026'ya kadar iniş yapamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.