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    Ay depremleri astronotların hayatlarını tehlikeye atabilir

    İnsanlar uzun bir aranın ardından tekrardan Ay yüzeyine ayak basmaya ve bu sefer kalıcı olmaya niyetli. Ancak Ay’da yaşanan depremlerin astronotların hayatını tehlikeye atabileceği söyleniyor.
    Ay depremleri astronotların hayatlarını tehlikeye atabilir Tam Boyutta Gör
    NASA'nın elli yılı aşkın bir süredir ilk kez Ay'a insan gönderme planları geçtiğimiz haftalarda güvenlik nedenlerinden dolayı birer yıl ertelenmişti. Ne yazık ki yeni bir çalışma, NASA'nın inmeyi seçtiği yere bağlı olarak görevin karşı karşıya kalabileceği yeni bir tehlikeye dikkat çekiyor: Ay depremleri.

    NASA tarafından finanse edilen bir çalışma, ajansın mürettebatlı bir Ay görevi için düşündüğü iniş bölgelerinden birinin deprem ve toprak kaymalarından mustarip olabileceğini belirtiyor. Açıklamaların NASA'nın planlarını nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

    Ay'daki depremler sıkıntı yaratabilir

    Ay depremleri astronotların hayatlarını tehlikeye atabilir Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Artemis 3 görevi için adaylarından biri olan güney kutbuna yakın bir bölge de dahil olmak üzere tüm Ay yüzeyinde çok sayıda deprem meydana geldiğini öne sürüyor. Sarsıntılar muhtemelen sığ ve yüzeye yakın yerlerde meydana geliyor. Depremlerin bazılarının hafif şiddetli bazılarının ise kuvvetli olduğu belirtiliyor. Dahası, hafif sarsıntılar bile NASA'nın ilgilendiği bazı bölgeler de dahil olmak üzere yamaçlarda toprak kaymalarına neden olabilir. Ajans bu bölgelerin buz gibi değerli kaynakları saklıyor olabileceğine inanıyor.

    Sismik aktiviteye dair kanıtlar, Apollo astronotlarının on yıllar önce yerleştirdiği sismometrelerden ve Ay yörünge araçlarının tespit ettiği ve itme faylarına işaret eden sırtlardan geliyor. Muhtemel nedenlerden biri, Ay'ın hala sıcak olan iç kısmının soğuması nedeniyle küçülüyor olması. Dünya'nın yerçekiminden kaynaklanan gelgit kuvvetleri de bir diğer önemli faktör. NASA, 2025 yılında yüzeyin uzak tarafına ulaşması planlanan Draper Lunar Lander görevinin bir parçası olan Farside Seismic Suite'i kullanarak Ay'a ek sismometreler göndermeyi planlıyor.

    Bu arada NASA, Artemis görevlerini üç aşamada gerçekleştirecek ve 1970'lerde sona eren Apollo görevlerinden bu yana Ay'a yapılacak ilk mürettebatlı görevle sonuçlanacak. Ajans ilk aşama olan insansız uçuşu 2022'de tamamladı. Artemis 2 bu yıl Ay yörüngesine bir mürettebat götürecekti, ancak NASA bunu 2025'in sonlarına kadar erteledi. Artemis 3 ise yeni programa göre Eylül 2026'ya kadar iniş yapamayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    zgold hisse nedir harçlık avans internet alışverişi yapılır mı macun gibi çiğ köfte ford focus otomatik vites yorumları kaldırımdan inerken arabanın altını vurdum

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