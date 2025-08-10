Mars’a gidecek astronotlar için yapay zekalı sağlık asistanı geliştiriliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA, insanlı uzay görevleri uzadıkça ve Dünya’dan uzaklaştıkça astronotların sağlık ihtiyaçlarını Dünya’ya bağımlı olmadan karşılayacak çözümler geliştirmeye hız verdi. Bu kapsamda ajans, Google ile birlikte Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) adını taşıyan yapay zeka tabanlı bir tıbbi asistan üzerinde çalışıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar halihazırda kontrol merkeziyle gerçek zamanlı iletişim kurabiliyor, düzenli ilaç ikmali alabiliyor ve altı ay sonunda Dünya’ya dönebiliyor. Ancak NASA ve ticari ortakları - aralarında Elon Musk’ın SpaceX şirketi de var - Ay ve Mars gibi uzun süreli görevler planladıkça bu tip imkanlar ortadan kalkacak. Bu nedenle Dünya’dan bağımsız sağlık hizmetleri kritik hale geliyor.

Uzayda sağlık, yapay zekaya emanet

Tam Boyutta Gör Google Cloud’un Vertex AI platformu üzerinde çalışan CMO-DA, konuşma, metin ve görüntü gibi çoklu veri türlerini işleyebiliyor. Sistem, Google Public Sector birimiyle yapılan sabit fiyatlı bir abonelik anlaşması kapsamında geliştiriliyor. Bu anlaşma; bulut hizmetleri, uygulama geliştirme altyapısı ve model eğitimi maliyetlerini kapsıyor. NASA, uygulamanın kaynak koduna sahip ve modellerin uzay ortamına uygun şekilde ince ayarını bizzat yapıyor.

CMO-DA şu ana kadar üç senaryoda test edildi: ayak bileği yaralanması, böğür ağrısı ve kulak ağrısı. Aralarında bir astronotun da yer aldığı üç doktor, sistemin performansını değerlendirdi. Sonuçlara göre teşhis doğruluk oranı böğür ağrısında yüzde 74, kulak ağrısında yüzde 80 ve ayak bileği yaralanmasında yüzde 88 olarak ölçüldü.

NASA, projenin yol haritasını adım adım ilerletiyor. Planlar arasında tıbbi cihazlardan veri toplama ve modeli mikro yerçekimi gibi uzaya özgü sağlık koşullarına “durumsal farkındalık” kazandırma yer alıyor. Google cephesinde ise, bu tür bir sistemin Dünya’daki doktor muayenehanelerinde kullanılabilmesi için düzenleyici onay sürecine girilip girilmeyeceği henüz net değil. Ancak proje doğrulama aşamasını başarıyla tamamlarsa bu, olası bir sonraki adım olabilir.

