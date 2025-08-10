Mars’a gidecek astronotlar için yapay zekalı sağlık asistanı geliştiriliyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar halihazırda kontrol merkeziyle gerçek zamanlı iletişim kurabiliyor, düzenli ilaç ikmali alabiliyor ve altı ay sonunda Dünya’ya dönebiliyor. Ancak NASA ve ticari ortakları - aralarında Elon Musk’ın SpaceX şirketi de var - Ay ve Mars gibi uzun süreli görevler planladıkça bu tip imkanlar ortadan kalkacak. Bu nedenle Dünya’dan bağımsız sağlık hizmetleri kritik hale geliyor.
Uzayda sağlık, yapay zekaya emanet
CMO-DA şu ana kadar üç senaryoda test edildi: ayak bileği yaralanması, böğür ağrısı ve kulak ağrısı. Aralarında bir astronotun da yer aldığı üç doktor, sistemin performansını değerlendirdi. Sonuçlara göre teşhis doğruluk oranı böğür ağrısında yüzde 74, kulak ağrısında yüzde 80 ve ayak bileği yaralanmasında yüzde 88 olarak ölçüldü.
NASA, projenin yol haritasını adım adım ilerletiyor. Planlar arasında tıbbi cihazlardan veri toplama ve modeli mikro yerçekimi gibi uzaya özgü sağlık koşullarına “durumsal farkındalık” kazandırma yer alıyor. Google cephesinde ise, bu tür bir sistemin Dünya’daki doktor muayenehanelerinde kullanılabilmesi için düzenleyici onay sürecine girilip girilmeyeceği henüz net değil. Ancak proje doğrulama aşamasını başarıyla tamamlarsa bu, olası bir sonraki adım olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür