Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mars’a gidecek astronotlar için yapay zekalı sağlık asistanı geliştiriliyor

    NASA ve Google, Mars ve Ay görevlerinde astronotların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yapay zekalı tıbbi asistan geliştiriyor. Sistem, uzayda doktor olmadan teşhis ve tedavi desteği sunacak.

    Mars’a gidecek astronotların sağlığı yapay zekaya emanet Tam Boyutta Gör
    NASA, insanlı uzay görevleri uzadıkça ve Dünya’dan uzaklaştıkça astronotların sağlık ihtiyaçlarını Dünya’ya bağımlı olmadan karşılayacak çözümler geliştirmeye hız verdi. Bu kapsamda ajans, Google ile birlikte Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) adını taşıyan yapay zeka tabanlı bir tıbbi asistan üzerinde çalışıyor.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar halihazırda kontrol merkeziyle gerçek zamanlı iletişim kurabiliyor, düzenli ilaç ikmali alabiliyor ve altı ay sonunda Dünya’ya dönebiliyor. Ancak NASA ve ticari ortakları - aralarında Elon Musk’ın SpaceX şirketi de var - Ay ve Mars gibi uzun süreli görevler planladıkça bu tip imkanlar ortadan kalkacak. Bu nedenle Dünya’dan bağımsız sağlık hizmetleri kritik hale geliyor.

    Uzayda sağlık, yapay zekaya emanet

    Mars’a gidecek astronotların sağlığı yapay zekaya emanet Tam Boyutta Gör
    Google Cloud’un Vertex AI platformu üzerinde çalışan CMO-DA, konuşma, metin ve görüntü gibi çoklu veri türlerini işleyebiliyor. Sistem, Google Public Sector birimiyle yapılan sabit fiyatlı bir abonelik anlaşması kapsamında geliştiriliyor. Bu anlaşma; bulut hizmetleri, uygulama geliştirme altyapısı ve model eğitimi maliyetlerini kapsıyor. NASA, uygulamanın kaynak koduna sahip ve modellerin uzay ortamına uygun şekilde ince ayarını bizzat yapıyor.

    CMO-DA şu ana kadar üç senaryoda test edildi: ayak bileği yaralanması, böğür ağrısı ve kulak ağrısı. Aralarında bir astronotun da yer aldığı üç doktor, sistemin performansını değerlendirdi. Sonuçlara göre teşhis doğruluk oranı böğür ağrısında yüzde 74, kulak ağrısında yüzde 80 ve ayak bileği yaralanmasında yüzde 88 olarak ölçüldü.

    NASA, projenin yol haritasını adım adım ilerletiyor. Planlar arasında tıbbi cihazlardan veri toplama ve modeli mikro yerçekimi gibi uzaya özgü sağlık koşullarına “durumsal farkındalık” kazandırma yer alıyor. Google cephesinde ise, bu tür bir sistemin Dünya’daki doktor muayenehanelerinde kullanılabilmesi için düzenleyici onay sürecine girilip girilmeyeceği henüz net değil. Ancak proje doğrulama aşamasını başarıyla tamamlarsa bu, olası bir sonraki adım olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Profil resmi
    Turp salata7 1 gün önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    instagram linkleri uygulamada açılmıyor age of empires 2 indir dsg şanzıman kia sportage yakıt tüketimi bosch serie 6 kurutma makinesi uyarı işaretleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum