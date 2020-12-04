Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı

Çin Ulusal Uzay Dairesi kontrolünde Ay’dan Dünya’ya örnek maddeler getirmek üzere uydumuz yüzeyine inen Chang’e 5 etkileyici bir fotoğraf yakaladı.
Ayrıca Bkz. "Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video"
Oceanus Procellarum (Fırtınaların Okyanusu) adlı bölgeye inen aracın 15,000 x 7,947 piksel ya da yaklaşık 119 megapiksellik renkli fotoğraf, söz konusu bölgenin panoramik bir görüntüsünü içeriyor. İniş aracının ayaklarından birinin ön planda olduğu ve Ay yüzeyinin tüm ihtişamıyla karşımızda durduğu fotoğraf, günümüz teknolojisinin de bir göstergesi niteliğinde.
1966 yılında Rus Societ Luna 9 aracı tarafından fotoğraflanan (yukarıda) ve yine Oceanus Procellarum bölgesinden elde edilen ilk Ay görseline kıyasla inanılmaz detaylı olan Chang’e 5 fotoğrafı, bizlere görüntüleme teknolojilerinin geldiği aşamayı etkileyici bir şekilde gösteriyor.
Chang’e 5’nin yakaladığı görüntünün yüksek çözünürlüklü haline buradan ulaşabilirsiniz.
https://petapixel.com/2020/12/02/lunar-probe-captures-119-megapixel-color-photo-of-the-moons-surface/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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-borsayı %10 unu satmışlar direkt katara vermişler, kime nasıl neden niçin ne kadara satmışları sormamışsın üzüldüm doğrusu.
- bir tek dolar bizim ülkemizde yükseldi sanki demişsin, bence olayı hiç anlamamış TL nin neden tüm dünyada değer kaybı yaşamasını açıklamamışsın.
-dolar üllkelerin başındakilere göre yükselip alçalmaz argümanını nasıl elde ettiğini söylermisin. dolar kafasına göre mi takılıyor?
-maalesef burası isviçre değil demişsin, neden değil sorusunu sormamışsın üzüldüm.
-sabretmesini öğrenceksin ki ilerde güzel şeyler olsun demişsin; koca bir 20 yıl geçti, sonucu görmek mi istemiyor musun?
-Son olarak utanmadan bu ülkede yaşayanların karakterlerine laf etmişsin.
Türk milletinin karakteri yüksektir.
Türk milleti zekidir.
Türk milleti çalışkandır.
Ne mutlu Türküm diyene.