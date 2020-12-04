Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı

Çin Ulusal Uzay Dairesi kontrolünde Ay’dan Dünya’ya örnek maddeler getirmek üzere uydumuz yüzeyine inen Chang’e 5 etkileyici bir fotoğraf yakaladı.

Ayrıca Bkz. "Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video"

Oceanus Procellarum (Fırtınaların Okyanusu) adlı bölgeye inen aracın 15,000 x 7,947 piksel ya da yaklaşık 119 megapiksellik renkli fotoğraf, söz konusu bölgenin panoramik bir görüntüsünü içeriyor. İniş aracının ayaklarından birinin ön planda olduğu ve Ay yüzeyinin tüm ihtişamıyla karşımızda durduğu fotoğraf, günümüz teknolojisinin de bir göstergesi niteliğinde.

Tam Boyutta Gör

1966 yılında Rus Societ Luna 9 aracı tarafından fotoğraflanan (yukarıda) ve yine Oceanus Procellarum bölgesinden elde edilen ilk Ay görseline kıyasla inanılmaz detaylı olan Chang’e 5 fotoğrafı, bizlere görüntüleme teknolojilerinin geldiği aşamayı etkileyici bir şekilde gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Chang’e 5’nin yakaladığı görüntünün yüksek çözünürlüklü haline buradan ulaşabilirsiniz.

https://petapixel.com/2020/12/02/lunar-probe-captures-119-megapixel-color-photo-of-the-moons-surface/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.