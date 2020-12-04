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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı

    Çin'in Ay yüzeyinden örnek toplayıp Dünya'ya getirmek üzere uzaya fırlattığı ve 1 Aralık itibariyle uydumuza inen Chang’e 5, Ay'ın muazzam bir panoramik fotoğrafını yakaladı.
    2 hf.
    4,1b
    1
    32
    Uzay
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    7

    Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı
    Çin Ulusal Uzay Dairesi kontrolünde Ay’dan Dünya’ya örnek maddeler getirmek üzere uydumuz yüzeyine inen Chang’e 5 etkileyici bir fotoğraf yakaladı.

    Ayrıca Bkz. "Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video"

    Oceanus Procellarum (Fırtınaların Okyanusu) adlı bölgeye inen aracın 15,000 x 7,947 piksel ya da yaklaşık 119 megapiksellik renkli fotoğraf, söz konusu bölgenin panoramik bir görüntüsünü içeriyor. İniş aracının ayaklarından birinin ön planda olduğu ve Ay yüzeyinin tüm ihtişamıyla karşımızda durduğu fotoğraf, günümüz teknolojisinin de bir göstergesi niteliğinde.

    Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı
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    1966 yılında Rus Societ Luna 9 aracı tarafından fotoğraflanan (yukarıda) ve yine Oceanus Procellarum bölgesinden elde edilen ilk Ay görseline kıyasla inanılmaz detaylı olan Chang’e 5 fotoğrafı, bizlere görüntüleme teknolojilerinin geldiği aşamayı etkileyici bir şekilde gösteriyor.

    Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı
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    Chang’e 5’nin yakaladığı görüntünün yüksek çözünürlüklü haline buradan ulaşabilirsiniz.



    https://petapixel.com/2020/12/02/lunar-probe-captures-119-megapixel-color-photo-of-the-moons-surface/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen MaximillianFoe
    Hocam eğitim içini bile boşalttılar ve hiçbir yöneticide muhalefet olsun iktidar olsun bu vizyon yok o yüzden bir 100 sene geçsede bu kafayla zor...
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    Aynen, her yere açılan İmamhatiplerden mezun olanlar, Matematikten 5 net yapanlar aya roket indirecek. Valla anlamıyorum siz hangi ülkede yaşıyorsunuz kimlerle muhatap oluyorsunuz. Uzaya roket yolluyor dediğin adamlar "her yere heykel dikenler"in eğitim sisteminden mezun oldular, sizin dindar-kindar nesliniz ne yapıyor?
    Aynen, her yere açılan İmamhatiplerden mezun olanlar, Matematikten 5 net yapanlar aya roket indirecek. Valla anlamıyorum siz hangi ülkede yaşıyorsunuz kimlerle ...
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    3 Yanıt Yanıtla +13
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    chr;bear 2 hf. ( Mesaj Silindi ) RaNCeR91
    İmamhatiplilet kimseyi 100 le çarpamaz kandırma kendini ve evet fen lisesine gidenler kat kat daha zeki.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    1
    WaylandIZMIR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ay'ın görüntüsünü ver ama arkanı dön de Dünyanın da bir resmini çeksene. Neden bu dünyanın resmi veya videosu çekilmiyor anlamıyorum. Ne saklanıyor?
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzeldi :)
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yolda gecerken adam diyor "Borsayida katarlilara satmislar abi duydunuz mu bak ne hale geldik ulke batiyor abi hic borsa satilirmi" ifade aynen bu.Adam ne bilsin borsayi varlik fonunu o sadece baska dingilden duyar baska dingile oldugu gibi aktarir arkaya da ooo olirmu oyle sey efendim efekti katar abartir boyle abartabildiği kadar.Çunku derdi baska derdi bambaska hemde.Varlik fonunun yuzde 10 payı satilmiş sadece.Borsa dedigimiz şey şirket bildigimiz şirket işte.Neden belli bir payı satilamasin ki gayette satilir.Simdi sen sirket kursan sirketine ortak alamazmisin yada şoyle diyim sirketine biri ortak oldugunda sen batıyormusu napiyosun deger mi kaybediyosun noluyo yani kotu birseymi yapmis oluyorsun.Ya kafalari hiç çalismiyor bunlarin yada çalısmasini istedigi gibi calistiriyorlar yani islerine ne gelirse o onlar icin.Yani şu devirde yapilacak sey degil ondan bundan duydugunu yanlis yorumlayip o sekilde aktarmak.Arastirma kabiliyetin yok hadi diyelim o zman da ne diye cok biliyormussun gibi papagan misali ayni seyleri birbirlerine soylerler anlamis degilim.Cehalet iste bu varlik fonunun yuzde bilmem kacinin katarlilara satilmasi degil.Dunyada bazi buyuk ulkelerde 1 tane bile degil bu borsa dediginiz sey bir ulkede 1 den fazla borsa bile var.Hatta bunların en buyuk hissedarlari yine o ulke disindaki buyuk yabanci yatirimcilar.Paran varsa vede yasal olarak o parani kullanip bir mulk yada belli bir oranda payli bir sirket alabilirsin.Bunu ulkeler kendi aralarinda yapabilir.Bir baskasi da diyorki rte geldi dolar şu kadar oldu diyor.Bu da ayri bir saftirik.Sanki dolar bir rek bizim ulkemizde yukseldi dolar evrensel birsey kardesim.Dolar ulkelerin basindaki yoneticilere gore yukselip alcalmaz.Iktidarda baskasi olsaydi dolar 2 lira mi olucakti.B.k olucakti.Yine aynı ne olmasi gerekiyorsa o olacakti.Onemli olan senin ulkenin para biriminin deger kaybedip kaybetmemesi.Kaybetti mi kaybetti evet.Malesef burasi isviçre degil her yerde hayat standartlari hep yuksek olacak diye birsey yok.Sabretmesini ogreneceksin ki ileride guzel seyler olabilsin.Butun bunlarin dogrudan direkt olarak iktidarla alakasi yok.Bizim milletimizin karakteriyle alakali daha cok.Adam da ne uretme istegi var ne satma kabiliyeti var saticaksada 5 liralik mali 50 ye satayim yolumu bulayim kafasi.Adamin elinin altinda 1.sinif torna makinesi var gidiyor parcayi yurtdisindan aliyor.Aynisi cok rahat uretebiliyorken.Tabi buda iktidarin suçu.Adama torna tezgahi aldiracak kadar zengin etmis.Hadi yuhlayalim iktidiari.Padişahim çok yaşa..Daha bir ton mesele var.Gelismek istiyorsak artik bazi seyleri gormek zorundayiz.At kafasiyla at gibi bakar at gibi gider durursun.Sonra devlet boyle ulke boyle sistem boyle.Hic bir sistem zaten dort dortluk degil illaki eksiklikler olucaktir.Ama sen k.ç.ını yorma sadece laf salatasi yap limon sık surat eksit otur sadece salatani ye sonra kafanin calismasini bekle..
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi ) RaNCeR91
    hep şöyle pure bir kafam olsun istedim yemin ediyorum. sabırla hepsini okudum. yazının kısa özeti aşağıda okumak istersen bakarsın ;
    -borsayı %10 unu satmışlar direkt katara vermişler, kime nasıl neden niçin ne kadara satmışları sormamışsın üzüldüm doğrusu.
    - bir tek dolar bizim ülkemizde yükseldi sanki demişsin, bence olayı hiç anlamamış TL nin neden tüm dünyada değer kaybı yaşamasını açıklamamışsın.
    -dolar üllkelerin başındakilere göre yükselip alçalmaz argümanını nasıl elde ettiğini söylermisin. dolar kafasına göre mi takılıyor?
    -maalesef burası isviçre değil demişsin, neden değil sorusunu sormamışsın üzüldüm.
    -sabretmesini öğrenceksin ki ilerde güzel şeyler olsun demişsin; koca bir 20 yıl geçti, sonucu görmek mi istemiyor musun?
    -Son olarak utanmadan bu ülkede yaşayanların karakterlerine laf etmişsin.
    Türk milletinin karakteri yüksektir.
    Türk milleti zekidir.
    Türk milleti çalışkandır.
    Ne mutlu Türküm diyene.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    AR474 (armagan altinoz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan dünya virüsten kırılıyo bunlar ay a gidiyo kafayı yiyecm 😂
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel ya, biz neden yapamıyoruz şunları kafayı yiyeceğim; güzelliğe bak.
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Hocam eğitim içini bile boşalttılar ve hiçbir yöneticide muhalefet olsun iktidar olsun bu vizyon yok o yüzden bir 100 sene geçsede bu kafayla zor...
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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    aslinda zor isler degil. hindistan bizim diyanete verdigimiz butceden daha azi ile marsa uydu gonderdi, gecen aya inen araclari son anda kaza yapti, bir sonraki sefere basarali inis yaparlar muhtemelen. biz neden yapamiyoruz olay para yada insan gucu degil, tercih meselesi, halkin ve devletin farkli oncelikleri. hep derim geri kalmislik ve fakirlik toplumlarin kaderi degildir, kendi tercihleridir.
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