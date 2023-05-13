NASA, New Horizons görevinde değişikliğe gidiyor: Bilim insanları şikayetçi

New Horizons, Kuiper asteroit kuşağı yerine Güneş'in çevresini gözlemleyecek
NASA'nın New Horizons isimli uzay aracının Güneş'ten Dünya'dan yaklaşık 50 kat daha uzakta olan bugünki bulunduğu noktaya ulaşması yaklaşık 15 yıl sürdü. Uzay aracının Güneş Sistemi dışındaki yolculuğu devam ederken NASA, uzay aracının görevini Kuiper Kuşağı olarak bilinen asteroit kuşağını gözlemlemek yerine Güneş'in çevresini incelemek olarak değiştirdi.
New Horizons'ın baş araştırmacısı Alan Stern, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "NASA, bu uzay aracını Kuiper Kuşağı'na götürmek için neredeyse bir milyar dolar harcadı. Güneş sistemi boyunca bir uzay aracı almak ve ardından onu birincil hedefinden saptırmak için bir milyar dolar harcıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.
Açıklamalarına devam eden Stern, "Daha önce hiçbir uzay aracı Kuiper Kuşağı'nı keşfetmedi ve şu anda böyle bir misyon düşünülmüyor. Bu yüzden New Horizons'ın Kuiper Kuşağı'nı keşfetme misyonundan vazgeçilirse, bunun son olacağını biliyoruz." dedi.
Ancak NASA, inceleme raporuna göre uzay aracının Kuiper Kuşağı gözlemlemesine devam etmesini gerekli bulmuyor. Çünkü inceleme raporuna göre önerilen misyon için uzay aracı, gerekli olan uzun vadeli, yüksek kadanslı gözlemleri yapacak ışık eğrileri kaynaklarından yoksun.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.