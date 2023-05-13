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    NASA, New Horizons görevinde değişikliğe gidiyor: Bilim insanları şikayetçi

    NASA, yaklaşık 15 yıldır uzayda seyehat eden New Horizons aracının misyonunu değiştiriyor. Yapılan açıklamalara göre uzay aracı, Kuiper asteroit kuşağı yerine Güneş'in çevresini gözlemleyecek.
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    NASA, New Horizons isimli görevinde değişikliğe gidiyor Tam Boyutta Gör
    2006 yılında NASA tarafından başarıyla fırlatılan New Horizons isimli uzay aracı Kuiper asteroit kuşağında gizlenen gizemli nesneleri araştırması için görevlendirilmişti. Ancak uzay aracının misyonu, ortaya çıkan raporlara göre aniden değiştirildi ve bu görevde çalışan bilim insanları bu durumdan memnun değil.

    New Horizons, Kuiper asteroit kuşağı yerine Güneş'in çevresini gözlemleyecek

    NASA'nın New Horizons isimli uzay aracının Güneş'ten Dünya'dan yaklaşık 50 kat daha uzakta olan bugünki bulunduğu noktaya ulaşması yaklaşık 15 yıl sürdü. Uzay aracının Güneş Sistemi dışındaki yolculuğu devam ederken NASA, uzay aracının görevini Kuiper Kuşağı olarak bilinen asteroit kuşağını gözlemlemek yerine Güneş'in çevresini incelemek olarak değiştirdi.

    New Horizons'ın baş araştırmacısı Alan Stern, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "NASA, bu uzay aracını Kuiper Kuşağı'na götürmek için neredeyse bir milyar dolar harcadı. Güneş sistemi boyunca bir uzay aracı almak ve ardından onu birincil hedefinden saptırmak için bir milyar dolar harcıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

    Açıklamalarına devam eden Stern, "Daha önce hiçbir uzay aracı Kuiper Kuşağı'nı keşfetmedi ve şu anda böyle bir misyon düşünülmüyor. Bu yüzden New Horizons'ın Kuiper Kuşağı'nı keşfetme misyonundan vazgeçilirse, bunun son olacağını biliyoruz." dedi.

    NASA, New Horizons isimli görevinde değişikliğe gidiyor
    New Horizons'ın geleceğiyle ilgili tartışma, geçen yıl bilim ekibinin görevi üç yıl daha uzatmak için bir teklif sunmasıyla başladı. Ocak 2022'de NASA, teklifi gözden geçirmek için bir inceleme raporu oluşturdu. Uzay ajansı, görevi iki yıllığına uzatmaya karar verdi ve New Horizons'ı 2024'e kadar bir gezegen görevi olarak finanse ederken, 2025'ten itibaren bir heliofizik görevi olarak finanse etmeyi planladı.

    Ancak NASA, inceleme raporuna göre uzay aracının Kuiper Kuşağı gözlemlemesine devam etmesini gerekli bulmuyor. Çünkü inceleme raporuna göre önerilen misyon için uzay aracı, gerekli olan uzun vadeli, yüksek kadanslı gözlemleri yapacak ışık eğrileri kaynaklarından yoksun.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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