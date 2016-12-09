İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları

NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 19 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, artık Satürn sistemindeki son aylarını yaşıyor. 30 Kasım tarihi itibariyle toplamda 20 hafta sürecek olan nihai görevine start veren uzay aracı bu süre boyunca tam 20 kez Satürn yakın geçişi gerçekleştirecek ve artık son görevlerini yerine getirecek.

İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz fotoğraf Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfeden emektar uzay aracı Cassini, kendisinden beklenilenin çok çok üzerine çıkmış olsa dahi hala bizleri şaşırtmaya devam ediyor. 20 haftalık görevinin ilk haftasında bulunan uzay aracı 2 Aralık gününde işte bu inanılmaz fotoğrafları yakaladı:

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20 yıllık keşif son buluyor 15 Ekim 1997 tarihinde bir Titan IV roketinin üzerinde kalkışa geçen Cassini bundan tam 7 yıl sonra, 1 Temmuz 2004'te Satürn'e varmıştı. Fırlatıldığı günden bu yana 19 yıldır yalnız başına seyahat eden uzay aracı belki de uzay araştırmaları tarihinin en verimli görevlerinden birisi oldu.



Enceladus'taki büyük okyanuslar ve Titan'daki nitrojen gölleri başta olmak üzere birçok inanılmaz keşfe imzasını atan Cassini, daha önce de belirttiğimiz gibi artık son günlerini yaşıyor. Emektar uzay yolcusu, Nisan ayında sonlanacak olan 20 haftalık görevinin ardından Satürn'ün ünlü uydusu Titan'da bir yakın geçiş gerçekleştirecek ve tekrar Satürn'e dönecek. Sonrasında 22 hafta boyunca Satürn ve halkaları arasında sallanacak olan Cassini, nihayet tarihler 15 Eylül 2017'yi gösterdiğinde atmosferin derinlikliklerine karışacak ve Dünya'yla olan tüm iletişimleri kesilecek.



Her biri 256x256 piksel içeren bu dört farklı fotoğraf, Cassini'nin Satürn'den yaklaşık 640.000 kilometre yükseklikte bulunduğu sıralardan çekildi. Gezegenin altıgen şeklindeki ilginç kuzey kutbunu çok net bir şekilde görebildiğimiz fotoğraflarda ayrıca Satürn'ün karakteristik özellikleri olan halkalarına da göz atabiliyoruz. Elbette fotoğraflar gezegenin devasa büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığı için her bir piksel yaklaşık 153 kilometreye tekabül ediyor.15 Ekim 1997 tarihinde bir Titan IV roketinin üzerinde kalkışa geçen Cassini bundan tam 7 yıl sonra, 1 Temmuz 2004'te Satürn'e varmıştı. Fırlatıldığı günden bu yana 19 yıldır yalnız başına seyahat eden uzay aracı belki de uzay araştırmaları tarihinin en verimli görevlerinden birisi oldu.Enceladus'taki büyük okyanuslar ve Titan'daki nitrojen gölleri başta olmak üzere birçok inanılmaz keşfe imzasını atan Cassini, daha önce de belirttiğimiz gibi artık son günlerini yaşıyor. Emektar uzay yolcusu, Nisan ayında sonlanacak olan 20 haftalık görevinin ardından Satürn'ün ünlü uydusu Titan'da bir yakın geçiş gerçekleştirecek ve tekrar Satürn'e dönecek. Sonrasında 22 hafta boyunca Satürn ve halkaları arasında sallanacak olan Cassini, nihayet tarihler 15 Eylül 2017'yi gösterdiğinde atmosferin derinlikliklerine karışacak ve Dünya'yla olan tüm iletişimleri kesilecek.

https://www.nasa.gov/feature/jpl/cassini-beams-back-first-images-from-new-orbit