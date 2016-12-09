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İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları

Tam 19 yıldır uzayın derinliklerinde yalnız başına yolculuk eden emektar uzay aracı Cassini, görev süresinin son aylarında bile gönderdiği fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,9b
1
27
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 19 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, artık Satürn sistemindeki son aylarını yaşıyor. 30 Kasım tarihi itibariyle toplamda 20 hafta sürecek olan nihai görevine start veren uzay aracı bu süre boyunca tam 20 kez Satürn yakın geçişi gerçekleştirecek ve artık son görevlerini yerine getirecek.

İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz fotoğraf

Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfeden emektar uzay aracı Cassini, kendisinden beklenilenin çok çok üzerine çıkmış olsa dahi hala bizleri şaşırtmaya devam ediyor. 20 haftalık görevinin ilk haftasında bulunan uzay aracı 2 Aralık gününde işte bu inanılmaz fotoğrafları yakaladı:
Her biri 256x256 piksel içeren bu dört farklı fotoğraf, Cassini'nin Satürn'den yaklaşık 640.000 kilometre yükseklikte bulunduğu sıralardan çekildi. Gezegenin altıgen şeklindeki ilginç kuzey kutbunu çok net bir şekilde görebildiğimiz fotoğraflarda ayrıca Satürn'ün karakteristik özellikleri olan halkalarına da göz atabiliyoruz. Elbette fotoğraflar gezegenin devasa büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığı için her bir piksel yaklaşık 153 kilometreye tekabül ediyor.

Ayrıca Bkz. "Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde""

20 yıllık keşif son buluyor

15 Ekim 1997 tarihinde bir Titan IV roketinin üzerinde kalkışa geçen Cassini bundan tam 7 yıl sonra, 1 Temmuz 2004'te Satürn'e varmıştı. Fırlatıldığı günden bu yana 19 yıldır yalnız başına seyahat eden uzay aracı belki de uzay araştırmaları tarihinin en verimli görevlerinden birisi oldu.

Enceladus'taki büyük okyanuslar ve Titan'daki nitrojen gölleri başta olmak üzere birçok inanılmaz keşfe imzasını atan Cassini, daha önce de belirttiğimiz gibi artık son günlerini yaşıyor. Emektar uzay yolcusu, Nisan ayında sonlanacak olan 20 haftalık görevinin ardından Satürn'ün ünlü uydusu Titan'da bir yakın geçiş gerçekleştirecek ve tekrar Satürn'e dönecek. Sonrasında 22 hafta boyunca Satürn ve halkaları arasında sallanacak olan Cassini, nihayet tarihler 15 Eylül 2017'yi gösterdiğinde atmosferin derinlikliklerine karışacak ve Dünya'yla olan tüm iletişimleri kesilecek.

 

https://www.nasa.gov/feature/jpl/cassini-beams-back-first-images-from-new-orbit Yorum Yaz
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carloska 2 yıl en beğenilen
yalnız başına demişinizde yanına bi astronot mu eşlik edecekti
Yanıtla +24
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eulogy 2 yıl
Yorumlarda biri espri yapmış iki tane einstein* ise anlamamış, aklınca laf sokmaya çalışıyor :)
Satürn'ün kutbundaki altıgen yeni bir şey değil. Merkür'deki örümcek krateri ile birlikte doğal olarak oluşmuş düz çizgilerden oluşan 2 şekilden biri.
Tabi büyük merak konusu...
Çarpışma teorisi ile açıklayan var, manyetik alan ile açıklayan var ama hiç biri şimdilik* doyurucu değil.
Umarım sebebini keşfedebiliriz çünkü çok merak ediyorum.
Yorumlarda biri espri yapmış iki tane einstein* ise anlamamış, aklınca laf sokmaya çalışıyor :)Satürn'ün kutbundaki altıgen yeni bir şey değil. Merkür'deki ...
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BekirHan 2 yıl sabe
sabe

Koca uydu göndereceklerine Nokia 7650 gönderselerdi daha iyi fotoğraflar görürdük şimdi.
Hiç kafası çalışmıyor bu bilimcilerin.

Bu kafası çok çalışan arkadaşımızı forumca alkışlıyoruz arkadaşlar...
sabeKoca uydu göndereceklerine Nokia 7650 gönderselerdi daha iyi fotoğraflar görürdük şimdi.Hiç kafası çalışmıyor bu bilimcilerin...
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umitsayman 2 yıl
AYFON 7S GÖNDERSELERMİŞ BE SABE KARDEŞ. ONCA MASRAF ET, SONRA NOKIA GÖNDER.
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BLacKeLDiaBLo 2 yıl
Renkli olaymış tadından yenmezmiş.
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teramit 2 yıl
altıgenin merkezi
http://saturnraw.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/casJPGFullS76/N00198376.jpg
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teramit 2 yıl teramit

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 yıl
Şaka gibi uydu ben doğduğum gun ve yıl da firlatilmis daha inanilmaz bişeyde 14unde saturne bakmistim teleskopla minicik bisey tabi gorundugu kadar
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karahuso 2 yıl
Yarabbel Alemin sen nelere kadirsin..
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BiilimAdamı 2 yıl
Mükemmel kareler, bu kadar masrafa şu kareler bile yeter bence keşke bizimde olsa.
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YasinKsmG 2 yıl
Dev bir göze benziyor
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Angel of the Lord 2 yıl
Her karede farklı şekilde görünmesinin sebebi ne acaba?
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GreyParrot 2 yıl Angel of the Lord
Orijinalden alıntı: Angel of the Lord
Her karede farklı şekilde görünmesinin sebebi ne acaba?

gaz devi sınıfına girer kendisi, o yüzden.
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hakan1581 2 yıl
resime bakıp ''hem altıgen hem de yuvarlak lan, ne güzel'' diyorum, bilim adamı resme bakıyor ''satürnde şimdi hava .. derece, kraterin boyutu .. km, .. yıl önce oluşmuş'' diyor
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Stradale 2 yıl

Orijinalden alıntı: sabe
Koca uydu göndereceklerine Nokia 7650 gönderselerdi daha iyi fotoğraflar görürdük şimdi.
Hiç kafası çalışmıyor bu bilimcilerin.

Ya biz de diyorduk bu bilim dünyası nasıl unutmuş uzay aracına Nokia 7650 koymayı. Halbuki 1997'de hepimiz 7650, 6600, N70, N73'le geziyorduk değil mi :D
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