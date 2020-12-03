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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video

    Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından kısa bir video paylaşıldı. Şu sıralar Ay'da örnek toplamakla meşgul olan Chang'e 5'in 16-17 Aralık gibi Dünya'ya dönüş yapması bekleniyor.
    2 hf.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    7

    Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video
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    Çin'in tarihi Chang'e 5 görevi bildiğiniz gibi dün Ay'ın yüzeyine kusursuz bir iniş gerçekleştirmişti. Çinli araştırmacılar tarihi inişin ardından bugün bir video paylaşmayı da unutmadı. Aşağıda izleyebileceğiniz kısa videoda, Chang'e 5'in iniş modüllerinin yörüngeden Ay yüzeyine kadar uzanan macerasını görüyoruz.

    Çin ulusal televizyon kanalı CCTV'de paylaşılan hızlandırılmış iniş görüntüleri:

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    Chang'e 5'in yüzeye iniş süreci tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleşti. Ay, Dünya'dan yaklaşık 380 bin kilometre uzaklıkta yer aldığı için iletişimde iki saniyelik bir gecikme bulunuyor. Dolayısıyla bu tarz uzay görevlerinde iniş süreçleri tamamıyla otomatik bir şekilde gerçekleşmek zorunda.

    Ayrıca Bkz. "Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları"

    Çin'in Chang'e 5 görevindeki hedefi Ay'dan en az 2 kilogram taş ve toprak örnekleri toplayıp bunları Dünya'ya getirmek. Chang'e 5'in bu örnekleri yüzeyin iki metre altından toplaması bekleniyor. Çinli araştırmacılar bugün yapılan bir açıklamada Chang'e 5'in kazı sürecine de başladığını söylemişti. CCTV daha sonra bu kazı anlarından bir video da paylaştı:

    Chang'e 5 görevinin toplam 23 gün sürmesi bekleniyor. Şu anki planlara göre uzay aracı 16-17 Aralık gibi, topladığı Ay parçalarıyla birlikte Dünya'ya geri dönmüş olacak. Çin, Chang'e 5 görevinde başarıya ulaşırsa tam 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan Dünya'ya örnek maddeler getirilmiş olacak.



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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aya gidilmemistir diyenlere bir cevap daha: her meteorun her gezegenin her goksel objenin kendine has izotop dagilimlari vardir. ornegin dunyadaki sudaki trityum, doteryum oranlariyla marsdaki yada bir kuyruklu yildizdaki ayni degildir. trityum ve doteryum hidrojenin farkli agirlikdaki izotoplari, bunlarin normal hidrojene oranlari her goksel objenin kendi imzasi gibidir. bu sadece su ve hidrojen icin degil tum kaya mineralleri, elementler icin gecerli. yani aydan gelen her kaya parcasi kokenini belli eden bir imzasi olacaktir. eger amerikanin 60yil once getirdigi ay taslari ile, simdi cin'in getirecegi ay taslarinin izotop oranlari uyusmazsa ortada yanlis bir seyler oldugunu kesin olarak soylemek mumkun olur. birbiriyle uyusmayan 2 imza gibi. bu sebebden studyo calismasiyla aya gittik yalanini soylemek ancak bir geri zekalinin dusunebilecegi bir sey olur. cunku eninde sonunda baskalarida aya ulasacaktir, bu sadece zaman meselesidir ve ulastiklarinda bir yalan varsa buyuk zevkle ortaya dokeceklerdir. dusunsenize cin'in ayda boyle bir delil buldugunu. bir anda uzay calismalarinda en ondeki ulus haline gelir, keza oraya arac gonderip kaya getiren kendisi. bundan buyuk propaganda, ezici ustunluk olabilir mi?
    aya gidilmemistir diyenlere bir cevap daha: her meteorun her gezegenin her goksel objenin kendine has izotop dagilimlari vardir. ornegin dunyadaki sudaki trityu...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    görüntüler hiç gerçekçi değil bilgisayar ortamında yapılan uzay filmleri var aynı gerçek gibi ama bu onun gerçek olduğunu göstermez teleskoptan bakın bakalım uzay aracını görebiliyormusunuz.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    belki de amerikalıların ayın düşük yerçekimli ortamına değil de dünyanın yerçekimli ortamında normal kuma iniş yaptığı için olabilir mi
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    khaos (sami lale) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlginç bir şekilde Donanımhaber çok ciddi bir Çin güzellemesi göze çarpıyor editörler Çin ve Huawei yi parlatmak için her tür kelime oyununa başvuruyor.
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    000hasan (Hasan Hasan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sahtedir diyemem acak Amerikalıların inişinden çok dah az toz kaldırıyor gibi geldi bana.

    Belki de farklı bir teknoloji yada iniş metodu kullanıyorlardır.
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    mustafacoban (mustafa coban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinden kargo bile bir ayda gelirken adamlar aya bile 20 gunde gidip geliyorlar
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    LeonEyes (Mesut E.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    inişte gösterilen video sanki direk bilgisayar ortamında 10 sene önce yapılmışcasına amatör gibi geldi bana.
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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aya gidilmemistir diyenlere bir cevap daha: her meteorun her gezegenin her goksel objenin kendine has izotop dagilimlari vardir. ornegin dunyadaki sudaki trityum, doteryum oranlariyla marsdaki yada bir kuyruklu yildizdaki ayni degildir. trityum ve doteryum hidrojenin farkli agirlikdaki izotoplari, bunlarin normal hidrojene oranlari her goksel objenin kendi imzasi gibidir. bu sadece su ve hidrojen icin degil tum kaya mineralleri, elementler icin gecerli. yani aydan gelen her kaya parcasi kokenini belli eden bir imzasi olacaktir. eger amerikanin 60yil once getirdigi ay taslari ile, simdi cin'in getirecegi ay taslarinin izotop oranlari uyusmazsa ortada yanlis bir seyler oldugunu kesin olarak soylemek mumkun olur. birbiriyle uyusmayan 2 imza gibi. bu sebebden studyo calismasiyla aya gittik yalanini soylemek ancak bir geri zekalinin dusunebilecegi bir sey olur. cunku eninde sonunda baskalarida aya ulasacaktir, bu sadece zaman meselesidir ve ulastiklarinda bir yalan varsa buyuk zevkle ortaya dokeceklerdir. dusunsenize cin'in ayda boyle bir delil buldugunu. bir anda uzay calismalarinda en ondeki ulus haline gelir, keza oraya arac gonderip kaya getiren kendisi. bundan buyuk propaganda, ezici ustunluk olabilir mi?
    Yanıtla +13
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    aliosman2323 (ali osman ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin haberlerine inanmam sahtedir o çin sahtekarligi arşa uzandı
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizde neden olmuyor böyle şeyler derken, ellerimi havaya kaldırdım ve dedim ki gerek yok otur oturduğun yerde.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    eskiden olmuyordu, artık yavaş da olsa ilerleme var, işte Roketsan ın uzaya çıktığı görüntüler

    https://www.donanimhaber.com/iste-roketsan-in-uzaya-ciktigi-anlar-yorungeden-muthis-dunya-goruntusu--126793
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WeDneS (Ercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Paspal
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    HABERİN ETİKETLERİ
    chang'e 5, çin ulusal uzay dairesi ve
    3 etiket daha uzay araştırmaları insansız ay görevleri Bilim ve Teknoloji
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