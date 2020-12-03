Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video

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Çin'in tarihi Chang'e 5 görevi bildiğiniz gibi dün Ay'ın yüzeyine kusursuz bir iniş gerçekleştirmişti. Çinli araştırmacılar tarihi inişin ardından bugün bir video paylaşmayı da unutmadı. Aşağıda izleyebileceğiniz kısa videoda, Chang'e 5'in iniş modüllerinin yörüngeden Ay yüzeyine kadar uzanan macerasını görüyoruz.

Çin ulusal televizyon kanalı CCTV'de paylaşılan hızlandırılmış iniş görüntüleri:

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Chang'e 5'in yüzeye iniş süreci tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleşti. Ay, Dünya'dan yaklaşık 380 bin kilometre uzaklıkta yer aldığı için iletişimde iki saniyelik bir gecikme bulunuyor. Dolayısıyla bu tarz uzay görevlerinde iniş süreçleri tamamıyla otomatik bir şekilde gerçekleşmek zorunda.

Ayrıca Bkz. "Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları"

Çin'in Chang'e 5 görevindeki hedefi Ay'dan en az 2 kilogram taş ve toprak örnekleri toplayıp bunları Dünya'ya getirmek. Chang'e 5'in bu örnekleri yüzeyin iki metre altından toplaması bekleniyor. Çinli araştırmacılar bugün yapılan bir açıklamada Chang'e 5'in kazı sürecine de başladığını söylemişti. CCTV daha sonra bu kazı anlarından bir video da paylaştı:

Chang'e 5 görevinin toplam 23 gün sürmesi bekleniyor. Şu anki planlara göre uzay aracı 16-17 Aralık gibi, topladığı Ay parçalarıyla birlikte Dünya'ya geri dönmüş olacak. Çin, Chang'e 5 görevinde başarıya ulaşırsa tam 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan Dünya'ya örnek maddeler getirilmiş olacak.

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