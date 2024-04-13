NASA, Ay'ın yörüngesinde dönen tuhaf bir şey tespit etti

Tam Boyutta Gör NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO - Ay Keşif Aracı) uydusu Ay'ın yörüngesinde dolanan ilginç bir cismi mükemmel bir zamanlamayla fotoğraflamayı başardı. Yaklaşık 15 yıldır Ay’ın yörüngesinde bulunan LRO’nun tespit ettiği cismin ise Kore Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün (KARI) Danuri Ay yörünge aracı olduğu ortaya çıktı.

NASA, yüksek hassasiyetle başka bir uyduyu fotoğrafladı

Güney Kore’nin ilk Ay keşif aracı olan Danuri, Aralık 2022'den bu yana Ay yörüngesinde dolanıyor. Fotoğrafların çekildiği sırada Danuri, Ay yüzeyinin yaklaşık 80 kilometre üzerinde dolanan LRO’nun daha altı bir yörüngede bulunuyordu. NASA tarafından yapılan açıklamada iki uzay aracı arasındaki göreceli hızların saatte yaklaşık 11.500 kilometre olduğu belirtildi.

Tam Boyutta Gör LRO ile Danuri esasında birbirlerine zıt yönlerde dönüyordu. Bu zıt yörünge yönü ve yüksek hızlar birleştiğinde ise NASA’nın uyduyu fotoğraflaması dar açılı kamera nedeniyle oldukça zor oldu. LRO'nun dar açılı kamerası Danuri'ye odaklanmakta zorluk yaşarken kabaca 0,338 milisaniye gibi çok kısa bir pozlama süresi de yeterli olmadı. Bu handikaplar neticesinde Danuri, net bir şekilde görüntülenemedi ve zıt yönde ilerlediği için normalde olduğundan 10 kat daha uzun göründü.

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NASA, mümkün olan en ideal fotoğrafları çekebilmek için son derece hassas bir zamanlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bununla birlikte LRO, fotoğraf çekmek için Danuri’ye farklı açı ve uzaklıklardan yaklaştı. Öte yandan iki uzay aracının yolları daha önce de kesişmiş ve NASA, LRO’daki ShadowCam ile Danuri’yi fotoğraflamıştı. 7 Nisan 2023'te çekilen o fotoğraf oldukça düşük çözünürlüğe sahipti ve piksel piksel görünüyordu.

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