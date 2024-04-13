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    NASA, Ay'ın yörüngesinde dönen tuhaf bir şey tespit etti

    NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Keşif Aracı) ile Ay’ın yörüngesinde dönen ilginç bir cisim keşfetti. Cisim ilginç olsa da elbette bu bir insan ürünüydü: Güney Kore'ye ait Danuri uzay aracı.
    NASA, Ay'ın yörüngesinde dönen tuhaf bir şey tespit etti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO - Ay Keşif Aracı) uydusu Ay'ın yörüngesinde dolanan ilginç bir cismi mükemmel bir zamanlamayla fotoğraflamayı başardı. Yaklaşık 15 yıldır Ay’ın yörüngesinde bulunan LRO’nun tespit ettiği cismin ise Kore Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün (KARI) Danuri Ay yörünge aracı olduğu ortaya çıktı.

    NASA, yüksek hassasiyetle başka bir uyduyu fotoğrafladı

    Güney Kore’nin ilk Ay keşif aracı olan Danuri, Aralık 2022'den bu yana Ay yörüngesinde dolanıyor. Fotoğrafların çekildiği sırada Danuri, Ay yüzeyinin yaklaşık 80 kilometre üzerinde dolanan LRO’nun daha altı bir yörüngede bulunuyordu. NASA tarafından yapılan açıklamada iki uzay aracı arasındaki göreceli hızların saatte yaklaşık 11.500 kilometre olduğu belirtildi.

    NASA, Ay'ın yörüngesinde dönen tuhaf bir şey tespit etti Tam Boyutta Gör
    LRO ile Danuri esasında birbirlerine zıt yönlerde dönüyordu. Bu zıt yörünge yönü ve yüksek hızlar birleştiğinde ise NASA’nın uyduyu fotoğraflaması dar açılı kamera nedeniyle oldukça zor oldu. LRO'nun dar açılı kamerası Danuri'ye odaklanmakta zorluk yaşarken kabaca 0,338 milisaniye gibi çok kısa bir pozlama süresi de yeterli olmadı. Bu handikaplar neticesinde Danuri, net bir şekilde görüntülenemedi ve zıt yönde ilerlediği için normalde olduğundan 10 kat daha uzun göründü.

    NASA, mümkün olan en ideal fotoğrafları çekebilmek için son derece hassas bir zamanlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bununla birlikte LRO, fotoğraf çekmek için Danuri’ye farklı açı ve uzaklıklardan yaklaştı. Öte yandan iki uzay aracının yolları daha önce de kesişmiş ve NASA, LRO’daki ShadowCam ile Danuri’yi fotoğraflamıştı. 7 Nisan 2023'te çekilen o fotoğraf oldukça düşük çözünürlüğe sahipti ve piksel piksel görünüyordu.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/missions/lro/nasas-lro-finds-photo-op-as-it-zips-past-skoreas-danuri-moon-orbiter/ https://www.space.com/nasa-photographs-lunar-probe-encounter
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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