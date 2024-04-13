NASA, Ay'ın yörüngesinde dönen tuhaf bir şey tespit etti

NASA, yüksek hassasiyetle başka bir uyduyu fotoğrafladı
Güney Kore’nin ilk Ay keşif aracı olan Danuri, Aralık 2022'den bu yana Ay yörüngesinde dolanıyor. Fotoğrafların çekildiği sırada Danuri, Ay yüzeyinin yaklaşık 80 kilometre üzerinde dolanan LRO’nun daha altı bir yörüngede bulunuyordu. NASA tarafından yapılan açıklamada iki uzay aracı arasındaki göreceli hızların saatte yaklaşık 11.500 kilometre olduğu belirtildi.
NASA, mümkün olan en ideal fotoğrafları çekebilmek için son derece hassas bir zamanlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bununla birlikte LRO, fotoğraf çekmek için Danuri’ye farklı açı ve uzaklıklardan yaklaştı. Öte yandan iki uzay aracının yolları daha önce de kesişmiş ve NASA, LRO’daki ShadowCam ile Danuri’yi fotoğraflamıştı. 7 Nisan 2023'te çekilen o fotoğraf oldukça düşük çözünürlüğe sahipti ve piksel piksel görünüyordu.Kaynakça https://www.nasa.gov/missions/lro/nasas-lro-finds-photo-op-as-it-zips-past-skoreas-danuri-moon-orbiter/ https://www.space.com/nasa-photographs-lunar-probe-encounter Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)