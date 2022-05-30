AYA NEO Air Plus geliyor

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Son dönemde taşınabilir Windows oyun konsolu sınıfında ağırlığını iyice arttıran AYA NEO birbiri ardına konsol tanıtımları yapıyor. AYA NEO 2, AYA NEO Slide ve AYA NEO Air modellerinin ardından şimdi de AYA NEO Air Plus duyuruldu.

AYA NEO Air Plus özellikleri ve fiyatı

AYA NEO Air Plus konsol modeli AMD Ryzen 6000 Mendocino APU serisi ile geliyor. Bu seride 4 adet Zen 2 çekirdeği yer alırken Navi 2x giriş seviyesi grafikler ile donatılıyor. Böylece uygun fiyatlı ancak oyun da oynatabilen sistemler ortaya çıkıyor. Mendocino yongası Steam Deck konsolunda bulunan Van Gogh yongası ile benzer çizgiler barındırıyor.

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6 inçlik Full HD ekrana sahip olan konsolda microSD kart okuyucusu ve M.2 SSD yuvası yer alıyor. Windows, AYA NEO OS ve Steam OS desteklenirken AYASpace oyun kütüphanesi ile geliyor. Böylece çok daha kompakt bir yapı elde ediliyor.

AYA NEO Air Plus konsol için 289$ fiyat etiketi belirlenmiş ve topluluk üyeleri 100$ indirimli alabilecek. Bu haliyle AMD Mendocino dizüstü bilgisayarlardan ve Steam Deck konsolundan daha ucuz bir alternatif haline gelecek. Çıkışı ise yılın sonlarını bulacak.

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AYA NEO Air Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı